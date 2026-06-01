हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Rashifal June 2026: मीन वालों को शनि का दंड सहना होगा, व्यापार में बढ़ेगी परेशानी, देखें मासिक राशिफल

Meen Rashifal June 2026: मीन वालों को शनि का दंड सहना होगा, व्यापार में बढ़ेगी परेशानी, देखें मासिक राशिफल

Meen Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए मीन जून 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 01 Jun 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

Meen June Rashifal 2026: जून 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी. परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे और लव लाइफ में खुशियां मिलेंगी या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा से जान लें मासिक राशिफल.

  • पारिवारिक जीवन: मीन राशि वाले को जून का महिना मिला जुला रहेगा. मंगल दूसरे भाव में रहेंगे, देवगुरु वृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे. पारिवारिक जीवन में बड़ा बदलाव होगा. शनि केंद्र में बैठकर अन्य भाव को देख रहे हैं. शनि पारिवारिक जीवन में तनाव डालेंगे. अगर कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, उसमें सावधान रहें. परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुलकर रहें, एकता कायम रखें.
  • व्योपार तथा नौकरी: व्योपार में थोड़ा नुकसान होगा. शनि की दृष्टि सप्तम भाव में है, व्योपार ठीक नहीं चलेगा. नए व्योपार का प्लान किए हैं तो इसे पोस्टपोन करें, बड़ा नुकसान हो सकता है. अगर साझे में व्यापार किए हैं तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए. बिजनेस के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा. नौकरी में ध्यान दें. शनि की दृष्टि दशम भाव पर है, कार्य में सावधानी रखें. कार्य का दबाव बनेगा, समय से कार्य समाप्त नहीं होगा.
  • शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें. प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए उपयुक्त समय है. कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो लापरवाही नहीं करें. 15 जून के बाद शिक्षा मजबूत होगी. सहपाठी से सहयोग नहीं मिलेगा. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंध को लेकर चिंतित रहेंगे. पार्टनर के साथ विवाद बनेगा. एक-दूसरे पर विश्वास नहीं बनेगा, लेकिन गुरु स्थिति को नियंत्रण करेंगे. सिंगल हैं तो रिश्ते को लेकर प्रसन्न रहेंगे. पुराने मित्र से मुलाकात होगी. लव मैरेज का प्लान किए हैं तो उसमें सफलता मिलेगा. वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा.
  • स्वास्थ्य: मीन राशि वाले स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं करें, आप स्वस्थ्य रहेंगे. गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा. शनि केंद्र में बैठे हैं, स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे. लेकिन सावधानी रखना जरूरी है. बीच-बीच में पैर में दिक्कत बन सकती है.
  • लकी नंबर: 8
  • लकी कलर: गुलाबी
  • उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. शनिवार को शनि का पूजन करें.

Dhanu Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: धनु वालों के कानूनी मामलों में मिलेगी राहत, देखें साप्ताहिक राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 01 Jun 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026 Meen June 2026 Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Meen Rashifal June 2026: मीन वालों को शनि का दंड सहना होगा, व्यापार में बढ़ेगी परेशानी, देखें मासिक राशिफल
मीन वालों को शनि का दंड सहना होगा, व्यापार में बढ़ेगी परेशानी, देखें मासिक राशिफल
धर्म
Kumbh Rashifal June 2026: फाइनेंस में घाटा बढ़ा सकता है तनाव, देखें मासिक राशिफल
फाइनेंस में घाटा बढ़ा सकता है तनाव, देखें मासिक राशिफल
धर्म
Pehla Sawan Somwar 2026: सावन कब शुरू होगा, किस दिन पड़ रहा पहला सोमवार, डायरी में नोट कर लें तारीख
Pehla Sawan Somwar 2026: सावन कब शुरू होगा, किस दिन पड़ रहा पहला सोमवार, डायरी में नोट कर लें तारीख
धर्म
Makar Rashifal June 2026: परिवार में हुआ मनमुटाव दूर होगा, शनि दिलाएंगे राजयोग, देखें मासिक राशिफल
परिवार में हुआ मनमुटाव दूर होगा, शनि दिलाएंगे राजयोग, देखें मासिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सूर्या मर्डर केस के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा, ढोल बजाकर किया ऐलान; 15 दिन का अल्टीमेटम
सूर्या मर्डर केस के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा, ढोल बजाकर किया ऐलान; 15 दिन का अल्टीमेटम
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार के बयान से कुमार विश्वास गदगद, विरोधियों को सुनाई खरी-खोटी
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार के बयान से कुमार विश्वास गदगद, विरोधियों को सुनाई खरी-खोटी
Home Tips
मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान
मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget