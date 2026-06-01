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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Rashifal June 2026: परिवार में हुआ मनमुटाव दूर होगा, शनि दिलाएंगे राजयोग, देखें मासिक राशिफल

Makar Rashifal June 2026: परिवार में हुआ मनमुटाव दूर होगा, शनि दिलाएंगे राजयोग, देखें मासिक राशिफल

Makar Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए मकर जून 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 01 Jun 2026 02:11 PM (IST)
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Makar June Rashifal 2026: जून 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी. परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे और लव लाइफ में खुशियां मिलेंगी या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा से जान लें मासिक राशिफल.

  • पारिवारिक जीवन: मकर राशि वाले को जून के महिना में पारिवारिक जीवन मजबूत बनेगा. गुरु सप्तम भाव में रहेंगे, परिवार में पुरानी समस्या बनी हुई थी, बात-चित के माध्यम से हल होगा. लेकिन मंगल चौथे भाव में है, मां के साथ हलकी कहा सुनी होगी. लेकिन शनि तीसरे भाव में है, भाई-बहन का सहयोग मिलेगा. उनके साथ अच्छी तालमेल बनेगी. परिवार के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगेगा.
  • व्योपार तथा नौकरी: व्योपार धीमी गति से चलेगा लेकिन नुकसान नहीं होगी, सिर्फ लाभ धीमी रहेगी. गुरु सप्तम भाव में है. बुध जून के महीने में छठे तथा सातवें भाव में संचरण करेंगे. मनोबल गिरने नहीं दें. ग्रोसरी वस्तु की व्यापार कर रहे हैं, अच्छा लाभ मिलेगा. नौकरी में ध्यान दें. मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है, अपने कार्य पर फोकस करें. अधिकारी के साथ विवाद बनेगा, संभल कर रहें.
  • शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थी अपने शिक्षा पर ध्यान दें, उन्नति करेंगे. गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा शुक्र सहयोग करेंगे. प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी स्थिति अच्छी रहेगी. कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्र को मेहनत करनी पड़ेगी. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस माह अतिरिक्त पढ़ाई की जरूरत है.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंध को लेकर प्रसन्न रहेंगे. पार्टनर के साथ क्वालिटी का समय व्यतीत होगा. शुक्र का सहयोग मिलेगा. 08 जून के बाद छोटी यात्रा का प्लान बनेगा. पूरे महिना लव लाइफ में इंजॉय करेंगे, रोमांस में वृद्धि होगी. सिंगल हैं तो पार्टी या समारोह में किसी के साथ नयनचार हो सकता है. वैवाहिक जीवन में बीच-बीच में थोड़ी परेशानी आएगी लेकिन रिश्ते पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा.
  • स्वास्थ्य: जून के महीने में स्वास्थ्य साथ देगा. पूरे माह पंचम भाव तथा छठे भाव में शुक्र रहेंगे. मंगल चौथे भाव में है. डायबिटीज से ग्रसित लोग अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें. नेत्र पीड़ा से परेशानी हो सकती है. अगर ब्लडप्रेशर है तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, समय पर चेक करवाएं.
  • लकी नंबर: 9
  • लकी कलर: पिला
  • उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनिवार को काला उड़द का दान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 01 Jun 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Masik Rashifal 2026
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