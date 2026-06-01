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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Rashifal June 2026: फाइनेंस में घाटा बढ़ा सकता है तनाव, देखें मासिक राशिफल

Kumbh Rashifal June 2026: फाइनेंस में घाटा बढ़ा सकता है तनाव, देखें मासिक राशिफल

Kumbh Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए कुंभ जून 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 01 Jun 2026 02:28 PM (IST)
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Kumbh June Rashifal 2026: जून 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी. परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे और लव लाइफ में खुशियां मिलेंगी या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा से जान लें मासिक राशिफल.

  • पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में जून के महीने में उथल-पुथल मचेगा. सदस्यों के साथ छोटी-छोटी बात को लेकर विवाद बनेगा. गुरु छठे भाव में रहेंगे. शनि दूसरे भाव में होने के कारण विशेषकर संवाद करते समय वाणी को नियंत्रण में रखें, स्थिति में सुधार होगा. 08 जून से पारिवारिक रिश्ते में धीरे-धीरे सुधार होगा. पारिवारिक कार्य पर ध्यान नहीं दें.
  • व्योपार तथा नौकरी: व्योपार धीमी गति से चलेगी लेकिन मेहनत करें, अच्छी लाभ होगा.
  • ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण फाइनेंस की दिक्कत बढ़ सकती है, इसलिए प्रयास करें. नए निवेश से बचें, जैसा चल रहा है उसे मेंटेन करें. साझे में व्यापार कर रहे हैं उन्हें लाभ होगा. नौकरी में धीरे-धीरे सुधार होगा. शनि का प्रभाव अनुकूल नहीं है, कार्य क्षेत्र में ध्यान रखें. थोड़ी लापरवाही ज्यादा नुकसान दे सकता है. जल्दबाजी में कार्य करने से बचें.
  • शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थियों के लिए जून का महीना अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में ध्यान दें. छठे भाव में गुरु है, शिक्षा में मेहनत करें, परिणाम आपके पक्ष में आएगा. टेक्निकल क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए सुनहरा अवसर प्राप्त होगा. उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिलेगी. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ाई पर फोकस रखें.
  • प्रेम जीवन: जून के महीने में लव लाइफ मिला-जुला रहेगा. शुक्र का प्रभाव पंचम तथा छठे भाव में है. पार्टनर के साथ मीठी-मीठी बात करें, रिश्ते में मजबूती आएगी. राहु और केतु प्रेम संबंध में विवाद करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपसी समझदारी से रिश्ता मजबूत बनेगा. वैवाहिक जीवन अनुकूल नहीं रहेगा. पारिवारिक विवाद के कारण रिश्ते पर गहरा असर पड़ेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. छोटी-छोटी बीमारी से परेशान रहेंगे. शनि अच्छे स्थिति में नहीं है. पैर तथा पेट से संबंधित समस्या से परेशानी बढ़ सकती है. खान-पान पर ध्यान रखें. बाहरी खाना खाने से परहेज करें. स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार होगा.
  • लकी नंबर: 6
  • लकी कलर: आसमानी
  • उपाय: प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन करें तथा दूध से अभिषेक करें. शनिवार को काला तिल का दान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 01 Jun 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Aquarius Horoscope 2026 Kumbh Rashifal 2026 Masik Rashifal 2026
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