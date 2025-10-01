Happy Dussehra 2025 Wishes in Hindi: दशहरा का पर्व आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है. इस साल दशहरा या विजयादशमी का त्योहार गुरुवार, 2 अक्टूर 2025 को मनाया जा रहा है.

पौराणिक कथा और मान्यताओं के अनुसार, इसी तिथि पर मां दुर्गा ने नौ दिनों तक चले युद्ध के बाद महिषासुर असुर का संहार किया था और इसी तिथि पर भगवान राम ने दशानन रावण का वध किया था. इसलिए विजयादशमी का दिन अधर्म की हार और असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर मनाया जाता है. इसलिए हर साल इस तिथि पर रावण का पुतला बनाकर जलाया जाता है.

दशहरा के इस पावन अवसर पर अगर आप भी अपने करीबियों, रिश्तेदारों, दोस्तो और परिवारवालों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो यहां देखिए दशहरा के टॉप 10 मैसेज Happy Dussehra 2025 Hindi Wishes Images, Quotes, Status, Messages.

विजय का पर्व है सच्चाई का प्रतीक

हर दिन बजे आपकी जिंदगी में उजाले का संगीत.

विजयादशमी 2025 की हार्दिक बधाई.





रावण की तरह हर बुराई को जलाओ

अपने मन के भीतर भलाई जगाओ.

विजयादशमी की शुभकामना





जले अहंकार और लोभ की ज्वाला,

सजे आपके जीवन में प्रेम का सुंदर प्याला.

विजयादशमी पर्व की शुभकामना.





दशहरा लाए नया उजाला,

हर कोना जगमगाए निराला.

रावण सा हर दुख मिट जाए,

आपका हर सपना सच हो जाए.





सत्य और धर्म की है पहचान,

राम जी का इसमें है सम्मान.

दशहरे पर करें बुराई का अंत,

जीवन बने खुशियों का संत.





राम की मर्यादा जीवन में उतारो,

सीता जैसी श्रद्धा को संवारो.





दशहरे पर यही है संदेश,

सत्य और धर्म का करो हमेशा विशेष.

शुभ दशहरा 2025





राम जी की लीला है न्यारी,

दशहरा देता शिक्षा सारी.

सदा अच्छाई को अपनाओ,

बुराई को जीवन से हटाओ.

जब तक इंसान प्रभु राम के पथ पर चलेगा

तब तकक हर आतंकी रावण ऐसे ही जलेगा.

हैप्पी विजयादशमी 2025

