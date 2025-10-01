हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Happy Dussehra 2025 Wishes: दशहरा पर अपनों को ये संदेश भेजकर कहें हैप्पी विजयादशमी, देखें टॉप 10 मैसेज

Happy Dussehra 2025 Wishes: दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर को है. यह पर्व सत्य की जीत और धर्म की स्थापना का प्रतीक है. इस पावन अवसर पर आप भी अपने करीबियों ये शुभकामनाएं संदेश भेजकर शुभकामना दे सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Oct 2025 10:58 PM (IST)
Happy Dussehra 2025 Wishes in Hindi: दशहरा का पर्व आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है. इस साल दशहरा या विजयादशमी का त्योहार गुरुवार, 2 अक्टूर 2025 को मनाया जा रहा है.

पौराणिक कथा और मान्यताओं के अनुसार, इसी तिथि पर मां दुर्गा ने नौ दिनों तक चले युद्ध के बाद महिषासुर असुर का संहार किया था और इसी तिथि पर भगवान राम ने दशानन रावण का वध किया था. इसलिए विजयादशमी का दिन अधर्म की हार और असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर मनाया जाता है. इसलिए हर साल इस तिथि पर रावण का पुतला बनाकर जलाया जाता है.

दशहरा के इस पावन अवसर पर अगर आप भी अपने करीबियों, रिश्तेदारों, दोस्तो और परिवारवालों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो यहां देखिए दशहरा के टॉप 10 मैसेज Happy Dussehra 2025 Hindi Wishes Images, Quotes, Status, Messages.

विजय का पर्व है सच्चाई का प्रतीक
हर दिन बजे आपकी जिंदगी में उजाले का संगीत.
विजयादशमी 2025 की हार्दिक बधाई.


रावण की तरह हर बुराई को जलाओ
अपने मन के भीतर भलाई जगाओ.
विजयादशमी की शुभकामना


जले अहंकार और लोभ की ज्वाला,
सजे आपके जीवन में प्रेम का सुंदर प्याला.
विजयादशमी पर्व की शुभकामना.


दशहरा लाए नया उजाला,
हर कोना जगमगाए निराला.
रावण सा हर दुख मिट जाए,
आपका हर सपना सच हो जाए.


सत्य और धर्म की है पहचान,
राम जी का इसमें है सम्मान.
दशहरे पर करें बुराई का अंत,
जीवन बने खुशियों का संत.


राम की मर्यादा जीवन में उतारो,
सीता जैसी श्रद्धा को संवारो.


दशहरे पर यही है संदेश,
सत्य और धर्म का करो हमेशा विशेष.
शुभ दशहरा 2025


राम जी की लीला है न्यारी,
दशहरा देता शिक्षा सारी.

सदा अच्छाई को अपनाओ,
बुराई को जीवन से हटाओ.

जब तक इंसान प्रभु राम के पथ पर चलेगा
तब तकक हर आतंकी रावण ऐसे ही जलेगा.
हैप्पी विजयादशमी 2025

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 01 Oct 2025 10:58 PM (IST)
Ravan Dahan Vijayadashami 2025 Dussehra 2025 Happy Dussehra 2025 Dussehra 2025 Wishes
