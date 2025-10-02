Diwali 2025: दीवाली पर माता लक्ष्मी को लगाएं बेसन के लड्डू का भोग, सुख-समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद!
Diwali 2025: दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है. मां लक्ष्मी को इस मौके पर बेसन लड्डू अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है.
Diwali 2025: दीपावली रोशनी का एक त्योहार है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने में मनाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है.
इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लोग अपने घरों को दीपों से रोशन करते हैं. यह त्योहार भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में भी मनाया जाता है.
दीवाली पर माता लक्ष्मी के भोग का महत्व
दीवाली पर माता लक्ष्मी को बेसन के लड्डू का भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि लड्डू भगवान गणेश को प्रिय हैं और दीपावली पर लक्ष्मी के साथ गणेश जी की भी पूजा होती है, इसलिए यह भोग घर में संपन्नता लाता है.
यह भोग देवी को प्रसन्न करने और धन-धान्य की प्राप्ति के लिए होता है, क्योंकि मिठाइयां जीवन की मिठास और समृद्धि का प्रतीक हैं और शुद्ध घी से बने लड्डू शुभ माने जाते हैं.
लड्डू को चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि का वास
दिवाली के मौके पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को बेसन के लड्डू चढ़ाने से घर में सुख-समृद्धि आती है, क्योंकि लड्डू भगवान गणेश को प्रिय हैं और उन्हें चढ़ाने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं.
इसके अलावा, लड्डू का प्रसाद चढ़ाना हिंदू मान्यताओं में शुभ माना जाता है. जिससे घर में सकारात्मकता और आर्थिक संपन्नता आती है और यह मनचाही मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक हो सकता है.
शुभता का प्रतीक
हिंदू धर्म में, लड्डू को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. दिवाली जैसे शुभ अवसरों पर लड्डू का भोग लगाने से घर में सुख-समृद्धि आती है.
भगवान गणेश को प्रिय
भगवान गणेश को लड्डू अत्यंत प्रिय हैं. बेसन के लड्डू का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं, जिससे घर-परिवार में खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है.
लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना
दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेसन के लड्डू का भोग लगाना शुभ होता है. इससे धन की वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है.
मनोकामनाओं की पूर्ति
मान्यता है कि जब आप देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तो वे आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. बेसन के लड्डू का भोग चढ़ाने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और आपको मनवांछित फल प्राप्त होता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
