Devuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी (20 नवंबर 2026) का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी पावन तिथि पर भगवान श्रीहरि विष्णु अपनी चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं और सृष्टि में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है. चूंकि माता तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना गया है, इसलिए इस दिन तुलसी पूजन और दीपदान का विशेष विधान है.

शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी एकादशी की संध्या यानी प्रदोष काल या गोधूलि वेला में तुलसी के पौधे के समक्ष 11 शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करने से घर की नेगेटिव एनर्जी शांत होती है और परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है.

11 घी के दीये जलाने की सरल और शास्त्रोक्त विधि :

सही समय का चुनाव: सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय यानी प्रदोष काल या गोधूलि वेला दीपदान के लिए सबसे उत्तम माना गया है.

स्वच्छता और तैयारी: शाम की पूजा से पहले तुलसी के गमले और उसके आसपास के स्थान को अच्छी तरह साफ करें. इसके बाद शुद्ध देसी घी और रुई की बाती का उपयोग करते हुए 11 दीपक तैयार करें.

श्रृंगार और अर्पण: तुलसी माता को श्रद्धापूर्वक लाल चुनरी ओढ़ाएं. पारंपरिक मान्यता के अनुसार थोड़ा कच्चा दूध या जल अर्पित करें.



दीपक प्रज्वलित करें: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तुलसी के समीप 11 घी के दीये जलाएं. दीपक सुरक्षित दूरी पर रखें ताकि पौधे को आंच न लगे. यदि 11 दीपक जलाना संभव न हो, तो आप 5 दीपक भी जला सकते हैं.

परिक्रमा और मंत्र जाप: दीपदान के बाद तुलसी माता की 7 या 11 बार परिक्रमा करें. परिक्रमा करते समय मन को शांत रखें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का निरंतर जप करें.

इस उपाय से जुड़ी मान्यताएं और प्रमुख लाभ:

वातावरण की शुद्धि: धार्मिक विश्वास है कि गोधूलि वेला में घी के दीपकों की रोशनी और तुलसी की सुगंध से घर का वातावरण पवित्र होता है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है.

आर्थिक स्थिरता और शांति: इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा पाने के लिए यह उपाय किया जाता है, जिससे घर में आपसी प्रेम, शांति और आर्थिक संपन्नता बनी रहती है.

तुलसी-शालिग्राम पूजन का संयोग: देवउठनी एकादशी पर कई घरों में तुलसी माता के साथ भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन और तुलसी विवाह की परंपरा भी निभाई जाती है, जिसे सौभाग्यवर्धक माना जाता है.

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