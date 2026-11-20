Aaj Ka Kumbh Rashifal 20 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 2रे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित कोष, वित्तीय प्रबंधन, वाणी व कुटुंब स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा और शनि के विष दोष के चलते आज आपको वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए बजट और पैसों के हिसाब-किताब में पूरी पारदर्शिता रखें.

1. बिजनेस, शेयर बाजार और व्यापारिक यात्रा (Business Growth & Share Market Alert)

शेयर व तेजी-मंदी के कामों से रहें दूर, अनुभवी व्यक्ति की लें सलाह: आज शेयर्स तथा तेजी-मंदी (Speculation/Trading) के कामों से पूरी तरह दूर रहें या अत्यधिक सावधान रहें; कोई भी बड़ा वित्तीय या व्यावसायिक डिसीजन लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन अवश्य लें.

डीलर के सहयोग से बिजनेस में इजाफा, व्यापारिक यात्रा होगी लाभकारी: बिजनेस में किसी पार्टी या डीलर (Dealer) का सहयोग आज आपके व्यापार की ग्रोथ में अच्छा इजाफा करेगा. साथ ही, यदि बिजनेसमैन कार्य संबंधी ट्रैवलिंग (Business Travelling) करने जा रहे हैं, तो यह यात्रा आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी.

2. करियर, वरिष्ठों की सलाह और प्रखर बुद्धि (Career Advice & Sharp Intellect)

नौकरी में अभी परिवर्तन की आशा न करें, सामाजिक स्थिति में होगी वृद्धि: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को सलाह दी जाती है कि नौकरी में अभी किसी भी तरह के परिवर्तन या बदलाव की आशा न करें; हालांकि आज आपकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

वज्र योग में सीनियर की सलाह रहेगी बेहतर, प्रखर बुद्धि से गाड़ें झंडा: वज्र योग बनने से वर्कप्लेस पर सीनियर की सलाह आपके लिए बेहद बेहतर और फायदेमंद रहेगी. एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में सफलता का झंडा गाड़ने के लिए अपनी बुद्धि को प्रखर रखना होगा, क्योंकि ग्रहों का खेल पूरी तरह आपके अनुकूल है.

3. वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, छात्र व स्वास्थ्य (Married Life, Rooftop Dinner & Students)

दिनचर्या बिगड़ने से नाराज हो सकते हैं लाइफ पार्टनर, रूफ टॉप डिनर की बनेगी प्लानिंग: आपकी नियमित दिनचर्या (Daily Routine) का पालन करने में असमर्थता आज आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ा नाराज कर सकती है; उन्हें समय दें. वहीं, प्रेम जीवन (Love Life) की बात करें तो आज पार्टनर के साथ रूफ टॉप डिनर (Rooftop Dinner) की रोमांटिक प्लानिंग बन सकती है.

छात्रों को कड़ी मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता: विद्यार्थी वर्ग (Students) आज पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ाई में जुटे रहेंगे—आपको कड़ी मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से गले में खराश, दांतों में दर्द, आंखों में जलन या अनियमित दिनचर्या से होने वाली थकान से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

शुक्रवार व देवप्रबोधिनी एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, पावन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी और द्वितीय भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष की शांति तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु, माता तुलसी और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. शाम के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' और 'श्रीसूक्त' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में सफेद मिठाई, खीर, चावल, चीनी या पीले फलों का दान करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे वित्तीय प्रबंधन की मुश्किलें दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और दांपत्य व पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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