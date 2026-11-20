Aaj Ka Makar Rashifal 20 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 3रे भाव यानी तृतीय भाव (साहस, पराक्रम, संवाद, सहानुभूति, छोटे भाई-बहन व व्यावसायिक संपर्क स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आज आप स्वभाव से बेहद सहज, भावुक और दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझने वाले होंगे, जिससे रिश्तों में आत्मीयता बढ़ेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 20 November 2026)

दिनांक: 20 नवंबर 2026, शुक्रवार

20 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी तिथि रहेगी

सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा पूरे दिन-रात मीन राशि (आपकी राशि से 3रे भाव) में संचरण करेंगे. साथ ही आज चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे. साथ ही आज रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, रुकी पेमेंट और संपत्ति-वाहन खरीदारी (Business Payment & Property/Vehicle)

वज्र योग में रुकी पेमेंट मिलेगी, संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं उद्यमी: वज्र योग बनने से आज व्यापारियों को अच्छी सफलता मिलेगी, साथ ही आपके हाथ कोई लंबे समय से रुकी हुई पेमेंट (Pending Payment) आ सकती है. आज बिजनेसमैन संपत्ति (Property) या नया वाहन (Vehicle) भी खरीद सकते हैं.

बिजनेस विस्तार की बनेगी प्लानिंग, अनावश्यक खर्चों से बचाएं बजट: आज बिजनेस विस्तार (Business Expansion) की ठोस प्लानिंग बन सकती है और वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा; लेकिन अनावश्यक खर्च आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें.

2. करियर, मनचाहा काम और कार्यप्रणाली (Career Desired Work & Focus)

कार्यप्रणाली में बदलाव से मिलेंगे बेहतर परिणाम: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को अपनी कार्यप्रणाली (Working Style) में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने से बेहद बेहतर परिणाम हासिल होंगे.

मनचाहा काम पुनः मिल सकता है, बढ़ेगा आत्मविश्वास: ज्यादा सोचने के बजाय वर्कस्पेस पर आप अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें—स्थितियां धीरे-धीरे पूरी तरह आपके पक्ष में हो जाएंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आज कार्यस्थल पर आपको अपना मनचाहा काम (Desired Work) पुनः मिल सकता है.

3. पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, छात्र व स्वास्थ्य (Family Elders, Love & Students)

बड़ों की सलाह हमेशा फलदायी, लवर की बात करेगी मोहित: परिवार के जरूरी मामलों पर आज आपको अपने से बड़ों की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों की सलाह हमेशा फलदायी रहती है. प्रेम जीवन (Love Life) में आज आपके लवर की कोई प्यारी बात आपको बेहद मोहित कर सकती है, जिससे रिश्ता और गहरा होगा.

छात्रों की कड़ी मेहनत व सीखने की ललक लाएगी रंग: विद्यार्थी वर्ग (Students) आज पूरे समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करेंगे और नई चीजें सीखना जारी रखेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से कंधों में जकड़न, गले में खराश या मौसम जनित थकान से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट (Off White)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

शुक्रवार व देवप्रबोधिनी एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, पावन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी और तृतीय भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष की शांति तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु, माता तुलसी और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. शाम के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' और 'श्रीसूक्त' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में सफेद मिठाई, खीर, चावल, चीनी या पीले फलों का दान करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे आर्थिक सुधार व रुकी पेमेंट की प्राप्ति होगी, कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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