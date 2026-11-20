Aaj Ka Meen Rashifal 20 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, स्वास्थ्य व सोच स्थान) में संचरण कर रहे हैं. आपकी राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आप मजबूत दृढ़ संकल्प के धनी होंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 20 November 2026)

दिनांक: 20 नवंबर 2026, शुक्रवार

20 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी तिथि रहेगी

सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा पूरे दिन-रात मीन राशि (आपकी ही राशि यानी 1st हाउस) में संचरण करेंगे. साथ ही आज आपकी राशि में चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे. साथ ही आज आपकी राशि में रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, नया निवेश और पारिवारिक व्यवसाय (New Business Investment & Govt Dues)

नया व्यापार और निवेश के लिए बेहद शुभ दिन, पारिवारिक व्यवसाय सफल: यदि आप नया व्यापार (New Business) शुरू करने या फिर पहले से चल रहे व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आज का दिन बहुत शुभ है. साथ ही, पारिवारिक व्यवसाय (Family Business) से जुड़े सभी काम आज सफल रहेंगे.

ईमानदारी से बढ़ाएं कारोबार, सरकारी बकाया समय पर चुकाएं: बिजनेसमैन को पूरी ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए; यदि कोई सरकारी पैसा या टैक्स बकाया है, तो उसे समय पर चुकाने का प्रयास करें ताकि भविष्य में किसी अड़चन से बचा जा सके.

2. करियर, सराहना और आकर्षण (Career Appreciation & Working Style)

वज्र योग में योगदान की होगी सराहना, अपोजिट जेंडर होंगे आकर्षित: वज्र योग बनने से वर्कस्पेस पर आपके द्वारा किए गए योगदान की सहकर्मियों द्वारा खुले दिल से सराहना की जाएगी. कार्यस्थल पर आपकी लाइफस्टाइल और आपका वर्किंग स्टाइल अपोजिट जेंडर (Opposite Gender) को आपकी ओर आकर्षित करेगा.

पेशेवर मोर्चे पर करेंगे अच्छा प्रदर्शन: नौकरी में आप पेशेवर मोर्चे पर बेहद अच्छा प्रदर्शन करेंगे; बस सहकर्मियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें और अपनी सतर्कता बनाए रखें.

3. पारिवारिक विरासत, लव लाइफ, छात्र व स्वास्थ्य (Inheritance, Love Surprise & Morning Walk)

पारिवारिक विरासत में हिस्सा मिलने की संभावना, लव लाइफ में सरप्राइज: पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको पैतृक या पारिवारिक विरासत में हिस्सा मिलने की प्रबल संभावना बन रही है. चैरिटी या बिना लाभ वाले परोपकारी कार्य भी आपके जीवन और चरित्र को श्रेष्ठ बनाने के उपयोगी तरीके साबित होंगे. वहीं, लव लाइफ (Love Life) में आज आपको पार्टनर की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज मिल सकता है.

छात्रों को मां की सलाह से होगा बड़ा लाभ: विद्यार्थी वर्ग (Students) को आज अपनी माता जी से कुछ बेहद महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी, जिसका पालन करना आपके करियर और पढ़ाई के लिए बहुत बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: बात करें सेहत की, तो सुबह टहलना (Morning Walk) आपके लिए बेहद बेहतर रहेगा; क्योंकि इस समय आपके लिए अपनी भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती सबसे महत्वपूर्ण है. आपकी राशि में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से आलस्य या मानसिक भारीपन से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 7

शुक्रवार व देवप्रबोधिनी एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, पावन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी और आपकी राशि में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष की शांति तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु, माता तुलसी और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. शाम के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' और 'श्रीसूक्त' का पाठ करें तथा मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद या मंदिर में सफेद मिठाई, खीर, चावल, चीनी या पीले फलों का दान करें तथा शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे मानसिक स्पष्टता व उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, व्यापार में उन्नति होगी और पारिवारिक व प्रेम जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

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