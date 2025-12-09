China Creepy Traditions: बुरी आत्मा या नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए दुनियाभर में लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं. लेकिन बुरी आत्मा को दूर भगाने के लिए चीन के लोग अजीबो-गरीब परंपराएं निभाते हैं, जिसे जानकर आप डर जाएंगे.

चीन में बुरी शक्तियों को दूर भागाने और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने के लिए अपनाए जाने वाले कुछ उपाय जानकर आप चौंक जाएंगे. प्राचीन समय से लेकर आज भी चीन के लोग आत्माओं और बुरी शक्तियों से बचाव के लिए इन तरीकों पर भरोसा करते हैं.

मुर्गे का सिर काटना

चीन के कुछ इलाकों (खासकर दक्षिण चीन) में लोग मुर्गे का सिर काटकर छत पर फेंकते हैं. ऐसा माना जाता है, इससे बुरी आत्माएं दूर रहती हैं. मुर्गे के सिर को छत में फेंकने के साथ ही उसके खून को घर के आंगन पर छिड़कते हैं और दीवारों पर भी लगाते हैं. मान्यता है कि, इससे नकारात्मकता दूर होती है और भाग्य सुधरता है. चीन में पारंपरिक अंत्येष्टि में मृतक की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए अक्सर मुर्गों का इस्तेमाल किया जाता है.

कहा जाता है कि यह प्रथा हान राजवंश (206 ईसा पूर्व-220 ईसा पूर्व) से चली आ रही है, जब लकड़ी के मुर्गों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था. हालांकि चीन में मुर्गे को एक शुभ पक्षी माना जाता है जोकि जीवित और मृत को जोड़ता है. साथ ही मुर्गे के बांग को भी एक सकारात्मक प्रतीक के रूप में देखा जाता है.

नमक और चावल का उपाय

बुरी आत्माओं से बचने के लिए चीन के लोग नमक और चावल के उपाय को काफी प्रभावी मानते हैं. ऐसा माना जाता है कि नमक और चावल से बुरी आत्माएं डरती हैं. फेंग शुई या चीनी भू-विज्ञान के अनुसार, नमक नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करता है और चावल को आत्मा को शांत करने वाला प्रतीक माना जाता है. इसलिए लोग घर के प्रत्येक कमरे में नमक और चावल छिड़कते हैं.

खासकर जब लोग नए घर में प्रवेश करते हैं, लंबे समय से चल रही बीमारी से मुक्ति के लिए और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए भी ऐसा करते हैं. हांगकांग की कई ज़ॉम्बी फिल्मों में दिखाया गया है कि, भूतों या राक्षसों के काटने पर इलाज के लिए ग्लूटिनस चावल का उपयोग किया जाता है. वहीं चीन के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि (अंतिम संस्कार) के समय मृतक के परिवार आत्मा की शांति के लिए कब्र के चारों ओर नमक और चावल बिखेरते हैं.

आग कूदने की परंपरा

नए साल या वसंत महोत्सव में मनाया जाने वाला यह लोक रिवाज काफी प्रचलित और पांरपरिक है. इसमें लोग जलती हुई आग के ऊपर कूदते हैं. लोक कथाओं के अनुसार, जलती हुई आग की चटकने वाली ध्वनि बुरी आत्माओं और दुर्भाग्य को दूर भगाती है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं. हालांकि लोग इसे अच्छी फसल और घर की सुख-समृद्धि की कामना के लिए भी करते हैं.

हंग्री घोस्ट फेस्टिवल

यह त्योहार पूर्वजों या मृत आत्माओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है. सातवें चंद्र मास के 15वें दिन को भूतों का समय माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस समय आत्माएं धरती पर घूमती हैं. इस समय लोग अपने पूर्वजों को मिठाई, फल, भोजन, फूल और अगरबत्ती जैसी चीजें चढ़ाते हैं. हालांकि यह डर नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति आदर, सम्मान और जुड़ाव का प्रतीक है. चीन के अलावा इस फेस्टिवल को तइवान, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी मनाया जाता है.