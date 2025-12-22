हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChandra grahan 2026: साल 2026 में भारत में दिखेगा चंद्र ग्रहण, नोट कर लें डेट

Chandra grahan 2026: साल 2026 में भारत में दिखेगा चंद्र ग्रहण, नोट कर लें डेट

Chandra grahan 2026: अगले साल 2026 में चंद्र ग्रहण सावन और फाल्गुन पूर्णिमा पर लगेंगे, इसमें से एक चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, जान लें दोनों चंद्र ग्रहण की डेट, समय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 22 Dec 2025 08:19 AM (IST)
Chandra grahan 2026: अगले साल 2026 में दो चंद्र ग्रहण लगेंगे. पहला फाल्गुन पूर्णिमा पर और दूसरा सावन पूर्णिमा पर लगेगा. फाल्गुन पूर्णिमा यानी होलिका दहन पर लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. ज्योतिष के अनुसार, ग्रहण के दौरान ऊर्जा में तेजी से बदलाव होता है.

पहला चंद्र ग्रहण 2026

नए साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन लगेगा.खास बात ये है इस दिन होलिका दहन है. यह एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण दोपहर 03 बजकर 20 मिनट से शाम 06 बजकर 47 मिनट तक रहेगा.

क्या भारत में दिखेगा

2026 में होलिका दहन वाले दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत से भी दिखाई देगा इसलिए यहां इसका सूतक काल भी मान्य होगा. ऐसे में होलिका दहन ग्रहण की समाप्ति के बाद ही करें. ग्रहण का सूतक काल ग्रहण काल के आरंभ से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है.

दूसरा चंद्र ग्रहण 2026

28 अगस्त 2026 को दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा. ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा. लेकिन भारत में यह नजर नहीं आएगा. इसलिए यहां इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा.

सूतक के समय क्या न करें

शास्त्रों में बताया गया है कि सूतक के दौरान अन्न और भोजन का त्याग कर देना चाहिए. किसी प्रकार के नकारात्मक कार्य को करना निषेध माना जाता है. इस दौरान आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान, रामचरितमानस का पाठ करें और शिव मंत्रों का जाप करें. इसके अलावा, बचे हुए खाने में ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्ते डालने चाहिए.

चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें (Chandra Grahan Dos)

  • चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए, जो कि दस गुना फलदायी माना जाता है.
  • चंद्र ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करके गरीबों को दान करें, मंदिरों में जाकर पंडितों को वस्त्र दान करके दक्षिणा दें. 
  • ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान देने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 22 Dec 2025 08:19 AM (IST)
Chandra Grahan 2026 Lunar Eclipse 2026 Grahan 2026
