Raj Rajeshwari Tripura Sundari Temple: सांइस भले ही चांद और मंगल पर पानी खोजने के सपने देख रहा हो, लेकिन धार्मिक स्थलों में छिपा गुढ़ रहस्य आज भी चर्चा का विषय है. विज्ञान इन चमत्कारों के आगे आज भी नतमस्तक है.

ऐसा ही एक चमत्कारिक मंदिर बिहार के बक्सर जिले में है. जहां माना जाता है कि, मंदिर के अंदर स्थापित मूर्ति आधी रात होती ही आपस में बातचीत करती है.

बिहार के बक्सर के डुमरांव में तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में स्थापित मूर्तियां आधी रात होते ही इंसानों की तरह बातचीत करती हैं. इस बात की पुष्टि मंदिर के पुजारी के साथ स्थानीय लोगों ने भी की है.

मंदिर में नहीं होती है कलश स्थापना!

बक्सर के डुमरांव नगर के लाला टोली मोहल्ला में स्थित इस मंदिर में कभी भी कलश की स्थापना नहीं की जाती है. यहां तक की शारदीय और चैत्र नवरात्रि के मौके पर भी कलश स्थापित नहीं किया जाता है. दरअसल यह मंदिर तांत्रिक क्रियाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है, जहां साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है.

मंदिर में 3 महाविद्याएं मौजूद

राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर के प्रति लोगों में काफी आस्था है. ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर में प्रधान देवी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के साथ मां बगलामुखी, तारा देवी और पांचों भैरव में दत्तात्रेय भैरव, बटुक भैरव, अन्नापूर्णा भैरव, काल भैरव और मातंगी भैरव की प्रतिमा भी मौजूद है.

इसके साथ ही बक्सर के इस मंदिर में काली, त्रिपुर भैरवी, धुमावती, तारा, छिन्नमस्तिका, षोड़सी, मातंगड़ी, कमला, उग्र तारा, भुवनेश्वरी आदि 10 महाविद्याएं भी मौजूद हैं.

मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना

इस मंदिर की स्थापना आज से 400 साल पहले तांत्रिक भवानी मिश्र द्वारा की गई थी. तब से लेकर आज तक उन्हीं के परिवार के सदस्य इस मंदिर में पुजारी की भूमिका अदा करते आ रहे हैं.

मंदिर के पुजारी बताते हैं कि, राज राजेश्वरी मंदिर में कभी भी कलश स्थापित नहीं किया जाता है. इसके अलावा मंदिर में मां बगलामुखी और राज राजेश्वरी माता को सूखे मेवे का प्रसाद अर्पित किया जाता है.

मूर्तियां आपस में करती हैं बातचीत

राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि, मंदिर में स्थापित मूर्तियों में से आधी रात होते ही बातचीत की आवाज आती है. स्थानीय लोग बताते हैं कि, आधी रात होने के बाद ऐसा लगता है, मानो मंदिर के अंदर दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.