भाई दूज का दिन आपके लिए रिश्तों की मधुरता और आत्मविश्वास का प्रतीक रहेगा. परिवार में उत्सव का माहौल और कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा दिखाई देगी. आज किसी नए अनुबंध या मीटिंग के लिए शुभ योग बन रहा है.

Finance: धन लाभ के संकेत हैं, परंतु अनावश्यक खर्च नियंत्रित रखें.

Love: रिश्तों में भावनाएं गहराएंगी, जीवनसाथी के प्रति कृतज्ञ रहें.

Health: सिरदर्द और तनाव से बचें, जल अधिक पिएं.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और भाई के मस्तक पर कुमकुम लगाएं.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

शुभ समय: सुबह 8:00 - 9:30

वृषभ (Taurus)

शुक्र और बुध की युति आपकी व्यक्तित्व-चमक बढ़ा रही है. भाई-बहन के बीच स्नेह और भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा. कला, व्यापार या निवेश से जुड़े लोगों के लिए शुभ संकेत हैं.

Finance: सोना या आभूषण खरीदना शुभ; आय में वृद्धि संभव.

Love: रिश्तों में आकर्षण और सामंजस्य का दौर.

Health: मन प्रसन्न रहेगा; त्वचा संबंधी हल्की समस्या संभव.

उपाय: मां लक्ष्मी को गुलाब पुष्प अर्पित करें और मिठाई का दान करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

शुभ समय: दोपहर 12:00 - 1:30

मिथुन (Gemini)

बुध का दिन आपको आत्मविश्वास, वक्तृत्व और अवसरों से भर देगा. किसी पुराने मित्र या सहकर्मी से लाभप्रद वार्ता हो सकती है. भाई-बहन के साथ हँसी और अपनापन लौटेगा.

Finance: स्थिर लाभ, पुराने भुगतान की प्राप्ति संभव.

Love: साथी के साथ संवाद में स्पष्टता और रोमांस.

Health: गले की समस्या या नींद की कमी.

उपाय: तुलसी में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का नाम जपें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

शुभ समय: सुबह 10:00 - 11:30

कर्क (Cancer)

भाई दूज का यह दिन आपके भावनात्मक और पारिवारिक रिश्तों को मज़बूती देगा. चंद्रमा तुला राशि में है, यानी आप भावनाओं और विवेक दोनों के संतुलन में रहेंगे. आज घर की साज-सज्जा, रिश्तों और मानसिक शांति पर ध्यान दें.

Finance: घर से जुड़ी योजनाओं में धन का प्रवाह रहेगा; कोई पुराना लाभ दोबारा मिल सकता है.

Love: जीवनसाथी के साथ जुड़ाव बढ़ेगा, परिवार में सौहार्द का वातावरण.

Health: मन हल्का और प्रसन्न रहेगा, बस नींद का ध्यान रखें.

उपाय: दूध और चावल से दीपक जलाएं और भगवान चंद्र को अर्घ्य दें.

Lucky Color: सिल्वर

Lucky Number: 2

शुभ समय: शाम 6:15 - 7:30

सिंह (Leo)

सूर्य और बुध का संयुक्त प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बल देगा. भाई दूज पर आज आप परिवार के लिए केंद्र बिंदु रहेंगे. नेतृत्व क्षमता से हर व्यक्ति प्रभावित होगा, और कार्यस्थल पर भी पहचान मिलेगी.

Finance: धन आगमन और निवेश के नए अवसर बनेंगे.

Love: प्रेम और सम्मान दोनों बढ़ेंगे, पर अहंकार से बचें.

Health: नेत्र या सिरदर्द की हल्की समस्या संभव.

उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और तांबे के दीप में घी जलाएं.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

शुभ समय: सुबह 8:15 - 9:45

कन्या (Virgo)

बुध का प्रभाव आज आपके विवेक और तार्किकता को सशक्त बना रहा है. भाई दूज पर भाई या बहन से जुड़ा कोई निर्णय या उपहार शुभ रहेगा.

कर्म और परिवार दोनों में संतुलन बनाएं , आपकी वाणी आज प्रभावशाली रहेगी.

Finance: निवेश या पुरानी डील से लाभ के योग.

Love: संवाद में सहजता, रिश्तों में स्थिरता.

Health: गैस्ट्रिक या सिरदर्द से बचें.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और हरे कपड़े धारण करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 7

शुभ समय: दोपहर 1:00 - 2:15

तुला (Libra)

भाई दूज के दिन आपकी राशि पर चंद्र और शुक्र दोनों की कृपा है. संतुलन, सौंदर्य और आकर्षण का यह दिन आपको नई चमक देगा. घर-परिवार में आनंद और प्रेम का माहौल रहेगा, और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Finance: धन लाभ और नई योजनाओं की शुरुआत के लिए शुभ समय.

Love: संबंधों में रोमांस और आत्मीयता का संयोग.

Health: मन प्रसन्न रहेगा, त्वचा या थकान की हल्की समस्या हो सकती है.

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प और शंख अर्पित करें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 3

शुभ समय: शाम 6:30 - 7:45

वृश्चिक (Scorpio)

भाई दूज पर आपकी सूझबूझ और गहराई लोगों को प्रभावित करेगी. आज का दिन आत्म-मंथन और रिश्तों में ईमानदारी लाने का है. कार्यस्थल पर किसी कठिन निर्णय में सफलता मिलेगी.

Finance: निवेश और बचत में सुधार, उधार देने से बचें.

Love: पुराने मतभेद दूर होंगे, संवाद में पारदर्शिता बढ़ेगी.

Health: जोड़ों या थकान की समस्या संभव.

उपाय: शनि देव को तिल-तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का जप करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

शुभ समय: दोपहर 3:15 - 4:45

धनु (Sagittarius)

गुरु की कृपा और बुध का प्रभाव आज आपके आत्मविश्वास को उभारेंगे. भाई दूज पर घर और कार्य दोनों में सहयोग का माहौल बनेगा. यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और शुभ निर्णयों के लिए आदर्श है.

Finance: धन आगमन और स्थिर लाभ के संकेत.

Love: साथी के साथ मधुरता बढ़ेगी, परिवार का साथ रहेगा.

Health: सर्दी-जुकाम की संभावना, पर ऊर्जा अच्छी.

उपाय: पीपल वृक्ष में दीपक जलाएं और विष्णु मंत्र जपें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 4

शुभ समय: सुबह 9:00 - 10:30

मकर (Capricorn)

भाई दूज का यह दिन आपको जिम्मेदारी और आत्म-विश्वास दोनों देगा. शनि और बुध का संतुलन आज आपके कार्यक्षेत्र में अनुशासन और व्यवहारिकता बढ़ाएगा. परिवार में भाई-बहन से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

Finance: प्रॉपर्टी और निवेश से लाभ, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Love: जीवनसाथी के साथ विश्वास और समर्थन का भाव.

Health: जोड़ों या कमर दर्द की समस्या; ध्यान रखें.

उपाय: उड़द दान करें और तिल का दीप शनिदेव को अर्पित करें.

Lucky Color: ग्रे

Lucky Number: 8

शुभ समय: शाम 4:30 - 6:00

कुंभ (Aquarius)

भाई दूज पर चंद्रमा तुला में होने से सामाजिक और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे.आज का दिन आपकी योजनाओं को व्यवहारिक रूप देने का है. टीमवर्क से सफलता मिलेगी, और किसी पुराने मित्र से पुनः जुड़ाव संभव है.

Finance: व्यापार विस्तार और धन लाभ के अवसर.

Love: रिश्तों में संवाद और सम्मान बढ़ेगा.

Health: तनाव या नींद की कमी से बचें.

उपाय: शनिदेव को सरसों तेल चढ़ाएं और दक्षिण दिशा में दीप जलाएं.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 11

शुभ समय: दोपहर 2:15 - 3:45

मीन (Pisces)

गुरु और शुक्र का मिलन भाई दूज के दिन आपके लिए सौभाग्य और संतुलन लेकर आया है. परिवार में आनंद और प्रेम का माहौल रहेगा. आज कोई पुराना सपना साकार हो सकता है , गुरु की दृष्टि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा रही है.

Finance: लाभ और स्थिरता; नए निवेश शुभ.

Love: दांपत्य जीवन में सुकून और समझ बढ़ेगी.

Health: थकान और आलस्य संभव, विश्राम करें.

उपाय: विष्णु मंदिर में दीपक जलाएं और पीले पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 12

शुभ समय: सुबह 10:15 - 11:45

