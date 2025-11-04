हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhagavad Gita: गीता का ये उपदेश बदल देगा आपका जीवन, जानिए इसके बारे में

Bhagavad Gita: गीता का ये उपदेश बदल देगा आपका जीवन, जानिए इसके बारे में

Bhagavad Gita Teachings: गीता सिखाती है कि कर्म पर ध्यान दें, मन और क्रोध पर नियंत्रण रखें, स्वयं को पहचानें और जीवन में स्पष्ट दृष्टिकोण रखें — यही सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 04 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Bhagavad Gita: श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया था जो आज भी हर धर्म और समाज बात के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक है.

गीता के उपदेश बताते हैं कि अगर इंसान सही सोच और संतुलित मन से कर्म करता रहे, तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है. आइए जानते हैं गीता के पांच प्रमुख उपदेश जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं.

श्रीमद्भागवत गीता को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ कहा गया है. जिसमें जीवन के हर सवाल का उत्तर छिपा है. महाभारत के युद्धक्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर विचलित हो गए, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया. कृष्ण के ये उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस समस्त मानव के लिए हैं जो जीवन में संघर्षों का सामना कर रहा है. गीता सिखाती है कि संकटों से भागना नहीं, बल्कि उनका समाधान करना ही सच्चा धर्म है. अगर कोई व्यक्ति गीता के इन 5 उपदेशों को जीवन में उतार ले, तो वह हर परिस्थिति में सफलता और शांति दोनों पा सकता है.

  1. फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान दें: भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं – “कर्म करो, फल की चिंता मत करो.” इसका अर्थ है कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर. जैसा कर्म होगा, वैसा ही फल मिलेगा. इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, फल अपने आप मिल जाएगा.
  2. स्वयं का आकलन करें: गीता के अनुसार, खुद से बेहतर कोई व्यक्ति को नहीं जान सकता. इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वयं का आकलन करना जरूरी है. जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को समझ लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है.
  3. मन पर नियंत्रण रखें: श्रीकृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का मन ही उसके सुख-दुख का कारण है. जो अपने मन पर काबू पा लेता है, वह चिंता, भय और बेवजह की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है. मन पर नियंत्रण पाने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है.
  4. क्रोध पर काबू रखें: क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है. गुस्से में व्यक्ति अपने होश खो देता है और गलत निर्णय लेता है. गीता में बताया गया है कि क्रोध को खुद पर हावी न होने दें. जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस लें और खुद को शांत करने का प्रयास करें. यही आत्मसंयम की पहचान है.
  5. जीवन में स्पष्ट नजरिया रखें: श्रीकृष्ण कहते हैं कि संदेह में रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता. जीवन में स्पष्ट सोच और निर्णय क्षमता होना जरूरी है. जो व्यक्ति अपने लक्ष्य और दिशा को लेकर स्पष्ट होता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है. गीता के ये पांच उपदेश न केवल सफलता दिलाते हैं, बल्कि मन को शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास से भी भर देते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

Published at : 04 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Positive Thinking Bhagavad Gita Teachings Motivational Wisdom
