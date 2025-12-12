Basant Panchami 2026: विवाह के लिए बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त, फिर भी 2026 में इस दिन नहीं होंगी शादी, जानें क्यों
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी विवाह के लिए सबसे खास दिन माना गया है लेकिन 2026 में बसंत पंचमी पर शादी का कोई मुहूर्त नहीं है, न ही कोई मांगलिक कार्य होंगे, जानें क्या है वजह.
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी को सिद्धि मुहूर्त माना जाता है, मतलब इस दिन बिना मुहूर्त देखे सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं. मान्यता है कि बसंत पचंमी पर विवाह करने वाले दंपत्ति का वैवाहिक जीवन सदा सुखमय और समृद्धि के परिपूर्ण रहता है. यही वजह है कि इस दिन खूब शादियां होती है लेकिन साल 2026 में बसंत पंचमी पर विवाह का मुहूर्त नहीं है, क्योंकि शुक्र अस्त रहेंगे. शुक्र के अस्त होने पर सभी शुभ कार्य पर रोक लग जाती है.
बसंत पंचमी पर नहीं है विवाह मुहूर्त
बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को है और शुक्र 11 दिसंबर 2025 से 1 फरवरी तक अस्त रहेंगे. शुक्र का अस्त होना ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, गुरु व शुक्र दोनों ही ग्रह विवाह, सुख-संपन्नता और मांगलिक कार्यों का कारक ग्रह माने हैं. इसलिए इस बार बसंत पंचमी पर शादी की शहनाईयां नहीं बजेंगी.
बसंत पंचमी मांगलिक कार्य के लिए क्यों है शुभ
ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन कोई दोष नहीं होता और वह श्रेष्ठ योग होता है. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के विवाह पूर्ण होने के बाद तिलक समारोह हुआ था और शादी की रस्मों की भी शुरुआत हुई थी.
क्या क्या कर सकते हैं बसंत पंचमी पर ?
- सगाई या विवाह कर सकते हैं.
- नया कारोबार आरंभ कर सकते हैं.
- गृह प्रवेश,मकान की नींव डाल सकते हैं.
- नया वाहन, बर्तन ,सोना, घर, नए वस्त्र, आभूषण,वाद्य यंत्र, म्युजिक सिस्टम आदि खरीदने का शुभ दिन है.
- किसी नए कोर्स में एडमिशन, विदेश जाने के लिए आवेदन या संबंधित परीक्षा.
- लांग अर्म इन्वेस्टमेंट, दीर्घकालीन निवेश, बीमा पालिसी, बैंक खाता आदि.
- कोई नवीन कार्य आरंभ करें, शिक्षा या संगीत से संबंधित
