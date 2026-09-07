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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मबछ बारस पर चाकू से कटी चीजें क्यों नहीं खाते? जानें इस परंपरा के पीछे की धार्मिक मान्यता

बछ बारस पर चाकू से कटी चीजें क्यों नहीं खाते? जानें इस परंपरा के पीछे की धार्मिक मान्यता

Govatsa Dwadashi 2026: गोवत्स द्वादशी यानी बछ बारस 7 सितंबर 2026 को है. ये व्रत महिलाएं संतान के लिए रखती हैं ऐसे में इस दिन पूजा से लेकर खाने तक कुछ खास नियमों का पालन जरूरी है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 07 Sep 2026 07:24 AM (IST)
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Bach Baras 2026: साल में दो बार गोवत्स द्वादशी मनाई जाती है एक कार्तिक और दूसरी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर, इस बार भादों की बछ बारस यानी गोवत्स द्वादशी 7 सितंबर 2026 को है. ये गाय और उसके बछड़े की पूजा का महत्वपूर्ण पर्व है.

पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि 7 सितंबर शाम 5:03 बजे शुरू होगी और 8 सितंबर दोपहर 2:42 बजे तक रहेगी.इस दिन प्रदोषकाल में पूजा का खास महत्व है. इसके अलावा महिलाएं ये व्रत क्यों करती हैं और इस दिन चाकू से कटी चीजों का सेवन क्यों नहीं किया जाता आइए जानते हैं. 

क्यों किया जाता है बछ बारस व्रत?

बछ बारस पर महिलाएं गाय और बछड़े की पूजा करके अपनी संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और ये दिन गौ के प्रति आभार प्रकट करने का पर्व है. मान्यता है कि बछ बारस की पूजा से संतान पर आने वाल कष्ट दूर होते हैं.  

पूजा में गाय-बछड़े को स्नान कराकर तिलक लगाया जाता है और चना, मोठ, बाजरा आदि अर्पित किए जाते हैं. गाय उपलब्ध न होने पर मिट्टी से गाय-बछड़े की आकृति बनाकर पूजा करने की परंपरा भी मिलती है.

चाकू से कटी चीजें क्यों नहीं खाते?

बछ बारस की सबसे खास परंपराओं में से एक है चाकू से कटी हुई सब्जी या फल का सेवन न करना. कई परिवारों में इस दिन चाकू और कैंची का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता.  इसके पीछे बछ बारस की एक प्रसिद्ध लोककथा जुड़ी है. कथा में एक बहू से भूलवश बछड़े को काटकर पकाने की गलती हो जाती है.

वह बछ बारस माता से प्रार्थना करती है और पूजा के प्रभाव से बछड़ा फिर जीवित हो जाता है. इसी कथा से जुड़ी मान्यता के कारण इस दिन किसी जीव को काटने का प्रतीक माने जाने वाले चाकू से भोजन काटने से भी परहेज किया जाने लगा. 

क्या-क्या नहीं खाते?

  • इस दिन गेहूं और गाय के दूध से बनी चीजों का त्याग किया जाता है.
  • चाकू से कटी सब्जियों की जगह अंकुरित अनाज, चना, मोठ, बाजरा, ज्वार और बेसन से बने व्यंजन खाए जाते हैं. 

बछ बारस की पूजा कैसे करें

  • सुबह स्नान करने के बाद व्रती महिलाएं गाय और बछड़े की पूजा करती हैं.
  • घर में गाय-बछड़े की मूर्ति या चित्र बनाकर, या वास्तविक गाय-बछड़े को स्नान कराकर उनका श्रृंगार किया जाता है.
  • उनके माथे पर हल्दी-कुमकुम लगाकर रोली और अक्षत चढ़ाए जाते हैं.
  • दीप, धूप, नैवेद्य, फल और मिठाई से विधिपूर्वक पूजा की जाती है.
  • पूजा के बाद गाय और बछड़े को मीठा चारा, गुड़-चना आदि खिलाया जाता है.
  • महिलाएं श्रद्धा से व्रत रखती हैं और दिनभर गाय की सेवा, भजन-कीर्तन व कथा श्रवण करती हैं.
  • शाम को दोबारा पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर भोजन किया जाता है.

बछ बारस की कथा

एक पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में नन्दिनी नामक एक दिव्य गो थी जो कामधेनु की कन्या थी. वह सभी ऋषियों की कामनायें पूर्ण करती थी. एक बार एक स्त्री ने अपने पुत्र की रक्षा के लिये नन्दिनी गो का त्याग कर दिया तथा उसे गोवध से नहीं बचाया. इस अपराध के कारण उस स्त्री का अपने पुत्र से वियोग हो गया. पश्चात्ताप करने पर देवताओं ने उसे गोवत्स द्वादशी का व्रत करने को कहा, जिससे उसका पुत्र पुनः प्राप्त हुआ. इसीलिये, यह व्रत संतान की रक्षा और सन्तान प्राप्ति की आशा से भी किया जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 Sep 2026 06:04 AM (IST)
Tags :
Bach Baras 2026 Govatsa Dwadashi 2026
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