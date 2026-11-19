Aaj Ka Panchang: नई दिल्ली में गुरुवार 19 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 बजे तक है. दोपहर का विजय मुहूर्त 1:53 से 2:35 बजे तक रहेगा और इस पूरी अवधि में राहुकाल होगा.

अगर समय तय करने से पहले राहुकाल और दुष्टमुहूर्त दोनों देखते हैं, तो दोपहर का एक और समय नोट करें: राहुकाल 2:46 बजे खत्म होगा, लेकिन दुष्टमुहूर्त 3:18 बजे तक रहेगा.

दोपहर में पहले क्या खत्म होगा: वर्ज्य, राहुकाल या दुष्टमुहूर्त?

वर्ज्य सबसे पहले, दोपहर 2:25 बजे खत्म होगा. उस वक्त विजय मुहूर्त के दस मिनट बाकी होंगे, लेकिन वे भी राहुकाल के भीतर हैं. पंचांग में विजय मुहूर्त का अंत और दोपहर के दुष्टमुहूर्त की शुरुआत, दोनों 2:35 बजे दर्ज हैं. इसके बाद 2:46 बजे राहुकाल समाप्त होगा.

इसलिए अगर आप इन तीनों कालों को देखकर समय चुनते हैं, तो केवल राहुकाल खत्म होने का समय देखकर फैसला न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर के वर्ज्य, राहुकाल और दुष्टमुहूर्त से पहले है. विवाह और गृह प्रवेश जैसे कामों के लिए उनके अलग मुहूर्त देखे जाते हैं.

सुबह नवमी सिर्फ सूर्योदय के 18 मिनट बाद तक

दिल्ली-NCR में सूर्योदय सुबह 6:47 बजे है. उस समय कार्तिक शुक्ल नवमी रहेगी. सुबह 7:05 बजे दशमी शुरू हो जाएगी और दिन का बाकी हिस्सा इसी तिथि में बीतेगा. इसलिए पंचांग के शीर्ष पर नवमी दिखे और दिन के समय में दशमी मिले, तो दोनों सही हैं. पहली जानकारी सूर्योदय की है, दूसरी तिथि बदलने के बाद की.

दशमी 20 नवंबर सुबह 7:15 बजे तक रहेगी. उसके बाद देवउठनी एकादशी की तिथि शुरू होगी. व्रत की तैयारी कर रहे लोग 20 और 21 नवंबर की व्रत तिथियों का अंतर समझने के लिए नीचे क्लिक करें-

Dev Uthani Ekadashi 2026: 20 नवंबर को एकादशी, फिर 21 को भी व्रत क्यों? समझें इस बात का अंतर

19 नवंबर का पंचांग: नई दिल्ली

वार, मास और पक्ष: गुरुवार. पूर्णिमांत और अमांत दोनों में कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष

सूर्योदय / सूर्यास्त: सुबह 6:47 / शाम 5:26 बजे

चंद्रोदय / चंद्रास्त: दोपहर 1:52 बजे / 20 नवंबर को मध्यरात्रि के बाद 1:59 बजे

नक्षत्र: पूर्व भाद्रपद, 20 नवंबर सुबह 6:56 बजे तक. फिर उत्तर भाद्रपद

योग: सुबह 7:42 बजे तक व्याघात, फिर हर्षण. 20 नवंबर सुबह 6:40 बजे से वज्र

करण: सुबह 7:05 बजे तक कौलव, फिर शाम 7:17 बजे तक तैतिल. उसके बाद गर

सूर्य / चंद्र राशि: सूर्य वृश्चिक में. चंद्रमा कुंभ में, 20 नवंबर को मध्यरात्रि के 49 मिनट बाद मीन में प्रवेश

ब्रह्म / गोधूलि मुहूर्त: सुबह 5:00-5:53 / शाम 5:26-5:53 बजे

यमगण्ड / गुलिक काल: सुबह 6:47-8:07 / सुबह 9:27-10:46 बजे

दुष्टमुहूर्त: सुबह 10:20-11:02 और दोपहर 2:35-3:18 बजे

अमृत काल: रात 10:41 बजे से 20 नवंबर को मध्यरात्रि के 20 मिनट बाद तक

निशिता मुहूर्त:रात 11:40 बजे से 20 नवंबर को मध्यरात्रि के 33 मिनट बाद तक

रवि योग और पंचक पूरे दिन रहेगा. भद्रा और गंडमूल नहीं. कोई प्रमुख व्रत-पर्व दर्ज नहीं है.

20 नवंबर को चंद्रमा मीन में प्रवेश करेगा, लेकिन उस समय वह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेगा. राशि बदलने से पंचक भी समाप्त नहीं होगा. यह बदलाव 20 नवंबर की कैलेंडर तारीख में है, फिर भी अगले सूर्योदय से पहले होने के कारण 19 नवंबर के दैनिक पंचांग में दर्ज है.

आज की 3 जरूरी बातें

- सुबह 7:05 बजे दशमी शुरू होगी.

- अभिजीत सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 बजे तक है. पूरा विजय मुहूर्त राहुकाल में है.

- राहुकाल दोपहर 2:46 बजे खत्म होगा, लेकिन दुष्टमुहूर्त 3:18 बजे तक रहेगा.

सभी समय नई दिल्ली के दैनिक पंचांग के अनुसार हैं. कुछ अन्य गणनाओं में नवमी समाप्ति और चंद्रोदय के समय में कुछ मिनट का अंतर है. शहर बदलने पर सूर्योदय, राहुकाल और स्थानीय मुहूर्त भी बदल सकते हैं.

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