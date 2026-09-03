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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAja Ekadashi 2026: एकादशी व्रत 24 घंटे के लिए क्यों रखते हैं, शास्त्रों से जानें इसका असली महत्व

Aja Ekadashi 2026: एकादशी व्रत 24 घंटे के लिए क्यों रखते हैं, शास्त्रों से जानें इसका असली महत्व

Aja Ekadashi 2026: अजा एकादशी 7 सितंबर 2026 को है. शास्त्रों में इसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है लेकिन क्या एकादशी में 24 घंटे व्रत रखने से फल मिल जाता है, क्या है इसका नियम जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 03 Sep 2026 12:16 PM (IST)
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Aja Ekadashi 2026: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है जो इस बार 7 सितंबर 2026 को है. एकादशी का व्रत करीब 24 घंटे तक क्यों रखा जाता है? क्या शास्त्रों में सचमुच 24 घंटे भूखा रहने का नियम है? क्या करने से एकादशी व्रत का फल मिलता है. 

एकादशी सिर्फ भूखे रहने वाला व्रत नहीं

तिथि की अवधि सूर्य-चंद्रमा की गति पर आधारित होती है. एक तिथि का औसत समय करीब 23 घंटे 37 मिनट माना जाता है. एकादशी व्रत का आधार घड़ी के 24 घंटे नहीं बल्कि एकादशी तिथि है. एकादशी तिथि लगने से लेकर द्वादशी में विधिपूर्वक पारण करने तक व्रत करने की परंपरा है फिर चाहे वो 24 घंटे हो या उससे ज्यादा. व्रत का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ भूखे रहने से एकादशी का फल मिल जाएगा. 

एकादश्यां निराहारो व्रतं कुर्यात्समाहितः. विष्णुप्रीतिकरं ह्येतत् सर्वपापप्रणाशनम्॥

अर्थात एकादशी के दिन मन को एकाग्र करके निराहार रहकर व्रत करना चाहिए. शास्त्रीय परंपरा में ये दिन इंद्रियों पर नियंत्रण, भगवान विष्णु का स्मरण, सात्विक आहार, संयम और आत्मचिंतन का अवसर माना गया है. पद्म पुराण में एकादशी के दिन शरीर, वाणी और कर्म से संयम रखने पर भी जोर दिया गया है, तभी फल की प्राप्ति होती है. 

24 घंटे का नियम कैसे समझें?

  • एकादशी व्रत में दशमी तिथि से संयम शुरू करने और द्वादशी में पारण करने की परंपरा है.
  • चूंकि एकादशी तिथि शुरू होने से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक होती है इसलिए इस दौरान रात्रि जागरण का विधान बताया गया है.
  • व्रती एकादशी के दिन अन्न का त्याग करता है और भगवान विष्णु का ध्यान, पूजा, जप तथा कथा-श्रवण करता है.
  • कई परंपराओं में एकादशी की रात जागरण को भी विशेष महत्व दिया गया है.

अजा एकादशी में क्या है खास?

अजा एकादशी की कथा राजा हरिश्चंद्र और महर्षि गौतम से जुड़ी है. कथा के अनुसार कठिन परिस्थितियों में राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहने पर अजा एकादशी का व्रत और रात्रि-जागरण किया. पुराण में बताया गया है कि इस व्रत के प्रभाव से उनके पाप नष्ट हुए और उन्हें अपना राज्य तथा परिवार वापस प्राप्त हुआ.

नारद पुराण में भी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी बताते हुए इसके व्रत और द्वादशी के दिन भगवान उपेंद्र की पूजा का विधान बताया गया है. श्रद्धा से व्रत करने वाले को सांसारिक सुख और अंत में विष्णुलोक की प्राप्ति का वर्णन मिलता है.

एकादशी व्रत रखने की सही विधि

  • दशमी से संयम रखें – सात्विक भोजन करें और वाणी व व्यवहार में संयम रखें.
  • अन्न का त्याग करें – सामर्थ्य के अनुसार निर्जल, जलाहार या फलाहार व्रत रखा जा सकता है.
  • भगवान विष्णु का स्मरण करें – पूजा, मंत्र-जप और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
  • मन को शांत रखें – क्रोध, विवाद, निंदा और गलत विचारों से बचें.
  • सात्विक जीवनशैली अपनाएं – मांसाहार, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें.
  • रात्रि जागरण कर सकते हैं – क्षमता हो तो भजन-कीर्तन और भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करें.
  • दान-पुण्य करें – जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें.
  • द्वादशी में पारण करें – पंचांग में दिए शुभ पारण समय के अनुसार व्रत खोलें.
  • स्वास्थ्य का ध्यान रखें – बीमारी, गर्भावस्था, वृद्धावस्था या कमजोरी में कठोर निर्जल व्रत के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करें.

FAQ

1. क्या अजा एकादशी पर पूरे 24 घंटे भूखा रहना जरूरी है?
नहीं, व्रत का आधार 24 घंटे नहीं बल्कि एकादशी तिथि से द्वादशी तक की अवधि है।

2. सिर्फ अन्न छोड़ने से एकादशी का फल मिल जाता है?
शास्त्रों में व्रत के साथ भगवान विष्णु का स्मरण, संयम, पूजा-जप और सदाचार को भी जरूरी माना गया है।

3. एकादशी की रात जागने का क्या महत्व है?
रात्रि जागरण को भगवान विष्णु के स्मरण और भक्ति का साधन माना गया है। कई परंपराओं में इसका विशेष महत्व बताया गया है।

4. अजा एकादशी का राजा हरिश्चंद्र से क्या संबंध है?
मान्यता है कि अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के जीवन के संकट दूर हुए और उन्हें राज्य व परिवार की प्राप्ति हुई।

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 03 Sep 2026 12:16 PM (IST)
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