Aaj Ka Meen Rashifal 19 November 2026: आज गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें यानी व्यय, विदेश और हानि के भाव में संचार करेंगे. द्वादश भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपको हर कदम फूंक-फूंक कर रखने का संकेत दे रही है, क्योंकि किसी भी अनैतिक कार्य या गलत संगति से दूरी न बनाने पर अपमानित होना पड़ सकता है.

वहीं, मध्य रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा, जिसके कारण रिश्तों और संवाद में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

हालांकि, दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा, व्याघात और हर्षण जैसे शुभ योग आपके करियर और व्यापार के लिए बेहद सकारात्मक माहौल बना रहे हैं. अपनी कार्यक्षमता और संयमित व्यवहार के दम पर आप आज बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 19 November 2026)

दिनांक: 19 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ

नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और हर्षण योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे के बाद आपकी ही राशि (मीन) में प्रवेश करेंगे; रात्रि 12:50 तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Thoughtful Communication & Social Growth)

व्यापारियों के लिए आज ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से बेहतरीन समय प्रदान कर रही है, लेकिन इस अवसर का आप कितना लाभ उठा पाते हैं, यह पूरी तरह आपकी कार्यक्षमता पर निर्भर करेगा. किसी भी बिजनेस मीटिंग के दौरान आप जो भी बोलें, बहुत सोच-विचार कर ही बोलें, क्योंकि आज आपके शब्द ही आपके कारोबार की ग्रोथ और दिशा तय करेंगे.

इसके साथ ही, आज आप सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और व्यावसायिक संपर्क का दायरा भी विस्तृत होगा.

करियर और नौकरी (Promotion Prospects & Integrity)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. काफी लंबे इंतजार के बाद आज आपकी उचित कार्यक्षमता और मेहनत के दम पर पदोन्नति (प्रमोशन) सुनिश्चित होने के प्रबल योग हैं. बस कार्यस्थल पर अपनी छवि को साफ रखें—किसी भी सहकर्मी के बारे में भ्रामक बातें न फैलाएं और झूठ बोलने से पूरी तरह बचें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Relationship Care & Posture Alert)

निजी जीवन में आज थोड़ा संभलकर चलने की आवश्यकता है. चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के प्रभाव से विवाहेतर संबंधों या बाहरी हस्तक्षेप के कारण वैवाहिक जीवन में क्लेश की स्थिति बन सकती है. प्रेम संबंधों में भी पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए संवाद में पारदर्शिता रखें.

प्रतियोगी परीक्षाओं (कॉम्पिटिटिव एग्जाम) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को लगातार एक ही जगह बैठकर पढ़ाई करने से शरीर में जकड़न या अकड़न की समस्या परेशान कर सकती है; पढ़ाई के बीच में थोड़ा टहलें और स्ट्रेचिंग जरूर करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 7

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करना ग्रहण दोष और विष दोष के अशुभ असर को कम करेगा. सुबह स्नान के बाद केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिला जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं.

'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा किसी मंदिर या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, चने की दाल या केसर युक्त खीर का दान करें, इससे मान-सम्मान सुरक्षित रहेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

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