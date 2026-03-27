हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRam Navami 2026: रामनवमी पर दिव्य संयोग, धूप की किरणों ने छुआ रामलला का ललाट

Ram Navami 2026: रामनवमी पर दिव्य संयोग, धूप की किरणों ने छुआ रामलला का ललाट

Ayodhya Ram Navami 2026: 27 मार्च को अयोध्या में राम नवमी धूमधाम से मनाई जा रही है. आज सुबह है जहां बादल छाए हुए थे वहीं रामलला के जन्म से कुछ देर पहले अचानक धूप निकल आई और रामलला का सूर्य तिलक हुआ.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Updated at : 27 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

Ayodhya Ram Navami 2026: आज देशभर में राम नवमी मनाई जा रही है. अयोध्या में रामलला के जन्म पर सूर्य ने श्रीराम का तिलक किया. सुबह से बादल छाए थे लेकिन जन्म के क्षण पर निकली धूप ने बढ़ाई भक्ति की चमक.

अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव के साथ पूरा माहौल भक्ति में डूबा नजर आया “भय प्रकट कृपाला दीनदयाल” की गूंज ने रामनगरी को पूरी तरह राममय कर दिया.कनक भवन और हनुमानगढ़ी में श्रद्धालु नाच-गाने के साथ उत्सव में सराबोर दिखे… और इसी बीच मौसम ने भी जैसे भगवान के स्वागत में करवट ली.

रामनगरी अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. हर ओर जय श्रीराम के जयकारों के बीच भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा. कनक भवन और हनुमानगढ़ी में श्रद्धालु भजन-कीर्तन और नृत्य के साथ उत्सव में डूबे नजर आए

वहीं, जन्मोत्सव के इस पावन क्षण पर मौसम ने भी चमत्कारिक बदलाव दिखाया. सुबह तक जहां हल्की बारिश और बादलों का डेरा था. वहीं जैसे ही रामलला के जन्म का शुभ मुहूर्त आय आसमान साफ हो गया और खिली धूप निकल आई.

भगवान के ललाट पर पड़ी सूर्य की किरणों ने मानो उनका दिव्य अभिषेक कर दिया. इस दृश्य ने श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया और हर किसी के मुंह से बस यही निकला -जय श्रीराम

एक बार फिर अयोध्या का वातावरण पूरी तरह राममय नजर आया. मानो खुद भगवान राम ने अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया ह. रामनगरी में आस्था, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला.

Shardiya Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि समाप्त, अब शारदीय नवरात्रि कब ? नोट करें डेट, तिथि कैलेंडर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 27 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Ayodhya Ram Navami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ram Navami 2026: रामनवमी पर दिव्य संयोग, धूप की किरणों ने छुआ रामलला का ललाट
रामनवमी पर दिव्य संयोग, धूप की किरणों ने छुआ रामलला का ललाट
धर्म
Shardiya Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि समाप्त, अब शारदीय नवरात्रि कब ? नोट करें डेट, तिथि कैलेंडर
चैत्र नवरात्रि समाप्त, अब शारदीय नवरात्रि कब ? नोट करें डेट, तिथि कैलेंडर
धर्म
Ram Navami 2026 LIVE: अयोध्या में संपन्न हुआ सूर्य तिलक, रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब
Ram Navami 2026 LIVE: अयोध्या में संपन्न हुआ सूर्य तिलक, रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब
धर्म
Ram Navami 2026: अयोध्या में आज रामलला का सूर्य तिलक! जानें समय, महत्व और LIVE देखने की सही जगह?
Ram Navami 2026: अयोध्या में आज रामलला का सूर्य तिलक! जानें समय, महत्व और LIVE देखने की सही जगह?
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
10 दिन के सीजफायर में ही ट्रंप करेंगे बड़ा धमाका, 10 हजार सैनिकों के साथ ईरान पर चढ़ाई करने का बन गया प्लान?
10 दिन के सीजफायर में ही ट्रंप करेंगे बड़ा धमाका, 10 हजार सैनिकों के साथ ईरान पर चढ़ाई करने का बन गया प्लान?
बिहार
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
विश्व
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे...', ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा अमेरिका?
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे', जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा US?
स्पोर्ट्स
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
चुनाव 2026
Kerala Assembly Elections 2026: केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
जनरल नॉलेज
Donald Trump On NATO: जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
टेक्नोलॉजी
CCTV लगाने से पहले संभल जाएं! सरकार ले आई नए नियम, अब एक गलती और लग सकता है भारी जुर्माना
CCTV लगाने से पहले संभल जाएं! सरकार ले आई नए नियम, अब एक गलती और लग सकता है भारी जुर्माना
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget