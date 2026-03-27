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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRam Navami 2026: अयोध्या में आज रामलला का सूर्य तिलक! जानें समय, महत्व और LIVE देखने की सही जगह?

Ram Navami 2026: अयोध्या में आज रामलला का सूर्य तिलक! जानें समय, महत्व और LIVE देखने की सही जगह?

Ram Navmi 2026 Surya Tilak: रामनवमी 2026 के मौके पर अयोध्या में आज भगवान राम का दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक किया जाएगा. इस लेख के माध्यम से जानिए सूर्य तिलक का सही समय, महत्व और कहां देख सकते हैं लाइव?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 27 Mar 2026 11:31 AM (IST)
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Ram Navmi 2026 Surya Tilak: आज चैत्र नवरात्र 2026 के नौवें दिन रामनवमी के मौके पर देशभर में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. रामनगरी अयोध्या में भी अलग माहौल नजर आ रहा है. आज सुबह से ही राम मंदिर के आससाप श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है. लोग जन्मोत्सव के साथ सूर्य तिलक को लेकर भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.

हर साल रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य तिलक किया जाता, जो इस बार भी किया जाएगा, जिसे देखने के लिए भारत वर्ष से श्रद्धालु अयोध्या आते हैं. ज्यादातर लोग सुबह से ही मंदिर परिसर के आसपास अपनी जगह बना रहे हैं, ताकि रामलला का सूर्य तिलक का आनंद उठा सकें. 

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आज कब होगा सूर्य तिलक?

आज दोपहर करीब 12 बजे सूर्य तिलक की जाएगा. यही वो समय होता है, जब सूर्य की रोशनी सीधी दिशा में आती हैं. कुछ पल के लिए यह नजारा देखने को मिलता है. इसके अलावा मंदिर के आसपास भी लोग रामजन्मोत्सव मना रहे हैं. 

सूर्य तिलक के पीछे का विज्ञान समझे?

रामनवमी के मौके पर की जाने वाली पूजा और सूर्य तिलक बाकी दिनों की पूजा जैसी नहीं होती है. इसके लिए मंदिर में पहले से खास इंतजाम किए गए हैं. ऊपर की ओर से सूर्य की रोशनी को अंदर तक लाने के दर्पण (Mirror) और लैंस (Lense) लगाए गए हैं.

जब सूर्य सही समय पर आकाश में होता है, तो इन्हीं के जरिए किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचती हैं और रामलला के मस्तक पर पड़ती है. बाहर से देखने वालों को यह नजारा एकदम तिलक जैसा लगता है. 

आज सूर्य तिलक को लेकर राम मंदिर में कैसी तैयारी?

सूर्य तिलक से जुड़ी पूरी व्यवस्था को बनाने में काफी समय लगता है. इसमें मंदिर की दिशा, ऊंचाई और सूर्य की चाल सभी बातों का ध्यान रखा जाता है. छोटी सी गलती हो जाए तो ये दृश्य साफ नहीं बनता.

इसलिए इसे तैयार करने में विशेषज्ञ की टीम ने काफी बारीकी से काम किया है. यही कारण है कि, इसे केवल धार्मिक नहीं, बल्कि तकनीकी तैयारी का भी हिस्सा माना जाता है. 

रामनवमी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. इस बार प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर LED स्क्रीन लगाईं हैं, ताकि दूर खड़े लोग भी सूर्य तिलक के भव्य नजारे का लुफ्त उठा सके.

इसके साथ ही सुरक्षा से भी जुड़े पुख्ते इंतजाम किए गए हैं. 

क्या घर बैठे सूर्य तिलक देख सकते हैं?

जो भी श्रद्धालु रामनवमी के मौके पर अयोध्या नहीं आ पाए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है. सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण आप दूरदर्शन पर देख सकते हैं. इसके अलावा कई ऑनलॉइन प्लेटफॉर्म पर भी इसे देखा जा सकेगा. 

सूर्य तिलक का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान राम सूर्यवंश से जुड़े हैं. ऐसे में सूर्य तिलक को सूर्य देव के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है. यही कारण है कि, इस आयोजन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है. 

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 27 Mar 2026 11:31 AM (IST)
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Ayodhya Surya Tilak RAM MANDIR Ram Navmi 2026
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