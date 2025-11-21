हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBuri Nazar Ke Upay: कारोबार को लग गई है काली नजर तो करें ये उपाय, दोगुना होने लगेगा मुनाफा

Buri Nazar Ke Upay: कारोबार को लग गई है काली नजर तो करें ये उपाय, दोगुना होने लगेगा मुनाफा

Buri Nazar Ke Upay: फलते-फूलते कारोबार पर कई बार लोगों की बुरी नजर लग जाती है. बुरी या काली नजर का साया व्यापार पर पड़ जाए तो अच्छा खासा कारोबार भी ठप हो जाता है. इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Nov 2025 07:20 AM (IST)
Preferred Sources

Buri Nazar Ke Upay: व्यापार में अचानक गिरावट, ग्राहकों का कम आना, बिना वजह बार-बार नुकसान होना, कारोबार में नुकसान आदि जैसी स्थितियां कई बार अचानक से आ जाती है. हम इन नुकसान का कारण भी समझ नहीं पाते और घाटे के कारण आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करते हैं.

कारोबार या व्यापार आदि में नुकसान के कई कारण हो सकते हैं. लेकिन कई बार इन स्थितियों को लोगों की काली नजर, बुरी नजर या फिर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी माना जाता है. लेकिन ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में इसके लिए कुछ सरल उपाय भी बताए गए हैं. यदि आप भी अपने कारोबार में ऐसी ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो इन उपायों को कर सकते हैं. इससे बुरी नजर का प्रभाव दूर होगा और व्यापार में दोबारा रौनक, तेजी और आमदनी लौट आएगी.

कैसे पहचानें व्यापार को लगी है काली नजर

ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में काली नजर या बुरी नजर के साये से बचने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं. लेकिन सबसे अहम बात यह है कि, हम कैसे पहचानें कि हमारे कार्य-व्यापार को किसी की काली नजर लगी है. जब कारोबार को किसी की बुरी नजर लग जाती है तो कुछ लक्षण दिखाए देते हैं. इन संकेतों को पहचान कर आप इससे जुडे उपाय कर सकते हैं. जैसे- अगर आपका व्यापार अचानक धीमा पड़ जाए, स्टॉक बेचने पर भी मुनाफा न मिले,  कर्मचारियों में अनबन शुरू हो जाए, दुकान या ऑफिस में लगातार चीजें खराब होने लगें आदि. ये सारी चीजें नकारात्मक ऊर्जा या किसी की काली नजर का संकेत माना जाता है. वास्तु और ज्योतिष दोनों ही इस प्रकार की ऊर्जा को व्यापार के लिए बाधक बताया गया है.

बुरी नजर से कैसे बचाएं अपना कारोबार

नींबू-मिर्च का उपाय- आपने देखा होगा कि, दुकानदार अपनी दुकान के दरवाजे के पास हरी मिर्च और नींबू लगाते हैं. व्यापार को काली नजर से बचाने के लिए यह उपाय पुराने समय से ही किया जाता है. मंगलवार और शनिवार के दिन आप भी अपने कार्यस्थल या दुकान आदि के बाहर नींबू और हरी मिर्च लगा सकते हैं.  साधारण सा यह उपाय आपके व्यापार को बुरी नजर से बचाता है. जब नींबू-मिर्च सूख जाए तो फिर से मंगलवार या शनिवार के दिन नया नींबू-मिर्च लगा दें.

नियमित पूजा-पाठ करें- आप जिस देवी-देवता को मानते हों उनकी मूर्ति या तस्वीर अपने कार्यस्थल पर स्थापित करें और नियमित रूप से पूजा-पाठ करें. प्रतिदिन सुबह और संध्या दोनों समय भगवान की प्रतिमा के सामने घी या तेल का दीपक जलाएं. ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और व्यापार में तेजी आती है.

 दुकान में जलाएं कपूर और लौंग- मान्यताओं के अनुसार कपूर वातावरण की नकारात्मकता को तुरंत नष्ट करता है. हर मंगलवार और शनिवार के दिन आप कपूर में 2-4 लौंग डालकर जलाएं. इसकी खुशबू दुकान में सकारात्मकता को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है.

गंगाजल का छिड़काव करें- गंगाजल से वातावरण शुद्ध होता है. घर हो या कार्यस्थल यदि आप काली नजर, बुरा साया या नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो तो तुरंत गंगाजल का छिड़काव करें और लोबान लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 21 Nov 2025 07:20 AM (IST)
Tags :
Evil Eye Buri Nazar Business Upay Business Tips Buri Nazar Ke Upay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
देश में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से होकर बहता है, कहां तक पहुंचकर बन जाती है ‘समंदर’?
देश में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से होकर बहता है, कहां तक पहुंचकर बन जाती है ‘समंदर’?
हेल्थ
हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम
हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget