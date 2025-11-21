Buri Nazar Ke Upay: कारोबार को लग गई है काली नजर तो करें ये उपाय, दोगुना होने लगेगा मुनाफा

Buri Nazar Ke Upay: व्यापार में अचानक गिरावट, ग्राहकों का कम आना, बिना वजह बार-बार नुकसान होना, कारोबार में नुकसान आदि जैसी स्थितियां कई बार अचानक से आ जाती है. हम इन नुकसान का कारण भी समझ नहीं पाते और घाटे के कारण आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करते हैं.

कारोबार या व्यापार आदि में नुकसान के कई कारण हो सकते हैं. लेकिन कई बार इन स्थितियों को लोगों की काली नजर, बुरी नजर या फिर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी माना जाता है. लेकिन ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में इसके लिए कुछ सरल उपाय भी बताए गए हैं. यदि आप भी अपने कारोबार में ऐसी ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो इन उपायों को कर सकते हैं. इससे बुरी नजर का प्रभाव दूर होगा और व्यापार में दोबारा रौनक, तेजी और आमदनी लौट आएगी.

कैसे पहचानें व्यापार को लगी है काली नजर

ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में काली नजर या बुरी नजर के साये से बचने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं. लेकिन सबसे अहम बात यह है कि, हम कैसे पहचानें कि हमारे कार्य-व्यापार को किसी की काली नजर लगी है. जब कारोबार को किसी की बुरी नजर लग जाती है तो कुछ लक्षण दिखाए देते हैं. इन संकेतों को पहचान कर आप इससे जुडे उपाय कर सकते हैं. जैसे- अगर आपका व्यापार अचानक धीमा पड़ जाए, स्टॉक बेचने पर भी मुनाफा न मिले, कर्मचारियों में अनबन शुरू हो जाए, दुकान या ऑफिस में लगातार चीजें खराब होने लगें आदि. ये सारी चीजें नकारात्मक ऊर्जा या किसी की काली नजर का संकेत माना जाता है. वास्तु और ज्योतिष दोनों ही इस प्रकार की ऊर्जा को व्यापार के लिए बाधक बताया गया है.

बुरी नजर से कैसे बचाएं अपना कारोबार

नींबू-मिर्च का उपाय- आपने देखा होगा कि, दुकानदार अपनी दुकान के दरवाजे के पास हरी मिर्च और नींबू लगाते हैं. व्यापार को काली नजर से बचाने के लिए यह उपाय पुराने समय से ही किया जाता है. मंगलवार और शनिवार के दिन आप भी अपने कार्यस्थल या दुकान आदि के बाहर नींबू और हरी मिर्च लगा सकते हैं. साधारण सा यह उपाय आपके व्यापार को बुरी नजर से बचाता है. जब नींबू-मिर्च सूख जाए तो फिर से मंगलवार या शनिवार के दिन नया नींबू-मिर्च लगा दें.

नियमित पूजा-पाठ करें- आप जिस देवी-देवता को मानते हों उनकी मूर्ति या तस्वीर अपने कार्यस्थल पर स्थापित करें और नियमित रूप से पूजा-पाठ करें. प्रतिदिन सुबह और संध्या दोनों समय भगवान की प्रतिमा के सामने घी या तेल का दीपक जलाएं. ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और व्यापार में तेजी आती है.

दुकान में जलाएं कपूर और लौंग- मान्यताओं के अनुसार कपूर वातावरण की नकारात्मकता को तुरंत नष्ट करता है. हर मंगलवार और शनिवार के दिन आप कपूर में 2-4 लौंग डालकर जलाएं. इसकी खुशबू दुकान में सकारात्मकता को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है.

गंगाजल का छिड़काव करें- गंगाजल से वातावरण शुद्ध होता है. घर हो या कार्यस्थल यदि आप काली नजर, बुरा साया या नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो तो तुरंत गंगाजल का छिड़काव करें और लोबान लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.