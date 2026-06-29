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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAnant Ambani: करोड़ों की संपत्ति और सनातन में अटूट विश्वास: Gen Z के लिए अनंत अंबानी क्यों बन रहे हैं एक यूथ आइकॉन?

Anant Ambani: करोड़ों की संपत्ति और सनातन में अटूट विश्वास: Gen Z के लिए अनंत अंबानी क्यों बन रहे हैं एक यूथ आइकॉन?

Anant Ambani: अनंत अंबानी आज की Gen Z के लिए नए यूथ आइकॉन हैं? जानिए कैसे करोड़ों के साम्राज्य और आधुनिकता के बीच उनकी सनातन आस्था युवाओं को एक नई राह दिखा रही है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 29 Jun 2026 01:46 AM (IST)
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Anant Ambani: आज की चमक-दमक और सोशल मीडिया की तेज़ रफ़्तार वाली दुनिया में, जहाँ पुरानी परंपराओं को अक्सर 'आउटडेटेड' मान लिया जाता है, वहाँ देश के सबसे अमीर परिवार के युवा वारिस, अनंत अंबानी की जीवनशैली एक नया दृष्टिकोण देती है.

करोड़ों की संपत्ति, दुनिया भर के वीआईपी मेहमान और आधुनिकता के चरम पर होने के बावजूद, अनंत अंबानी का अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति गहरा झुकाव यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी युवा पीढ़ी (Gen Z) के लिए इसमें कोई बड़ा सबक छिपा है.

अक्सर यह माना जाता है कि आज के युवा पुरानी रूढ़ियों से दूर भागते हैं, लेकिन अनंत अंबानी की आस्था किसी दबाव का नतीजा नहीं, बल्कि उनका व्यक्तिगत अनुभव लगती है. उन्होंने अपने साक्षात्कारों में खुलकर स्वीकार किया है कि जब वे अपनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, तब भगवान कृष्ण में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें मानसिक संबल दिया. यह बिल्कुल श्रीमद्भगवद्गीता के उस शास्त्रीय सिद्धांत जैसा है, जहाँ अर्जुन भयंकर मानसिक तनाव (Anxiety) से घिर जाते हैं और भगवान कृष्ण उन्हें तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म का संदेश देकर कर्म और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाते हैं. आज की Gen Z, जो करियर और सोशल मीडिया के दबाव के कारण भारी तनाव से गुजर रही है, वह यहाँ से सीख सकती है कि जब बाहरी दुनिया में सब कुछ बिखर रहा हो, तब गीता का यही अध्यात्म एक मजबूत सहारा बन सकता है.

इसके अलावा, युवाओं में एक धारणा यह भी है कि स्पिरिचुअल होना या मंदिर जाना 'कूल' नहीं है. लेकिन अनंत अंबानी का केदारनाथ, बद्रीनाथ या तिरुपति जैसे धामों में पूरी श्रद्धा के साथ जाना यह साबित करता है कि आप दुनिया के सबसे आधुनिक नागरिक होकर भी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े रह सकते हैं. हमारे शास्त्रों में राजा जनक का उदाहरण मिलता है, जिन्हें 'विदेह' कहा जाता था. वे महल के परम ऐश्वर्य और सुख-सुविधाओं के बीच रहकर भी पूरी तरह अध्यात्म में लीन रहते थे. अनंत अंबानी का यह रूप दिखाता है कि भौतिक संपन्नता के साथ-साथ आध्यात्मिक होना आज के युग में भी पूरी तरह प्रासंगिक है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनंत अंबानी की आस्था सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उनके कर्मों में दिखती है. उनके द्वारा शुरू किया गया 'वनतारा' (Vantara) प्रोजेक्ट जो बेसहारा और बीमार जानवरों की सेवा के लिए समर्पित है कि शास्त्रों के सबसे बुनियादी सिद्धांत ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ (सभी जीवों को अपने समान देखना) और ‘अहिंसा परमो धर्मः’ का साक्षात उदाहरण है. यजुर्वेद में भी कहा गया है-‘मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानी समीक्षे’ अर्थात मैं सब जीवों को मित्र की दृष्टि से देखू. Gen Z जो पर्यावरण और सोशल कॉज (Social Causes) को लेकर बहुत संवेदनशील है, वह इस बात से जुड़ सकती है कि धर्म का असली मतलब सिर्फ कर्मकांड नहीं, बल्कि सृष्टि के हर जीव के प्रति करुणा रखना है.

अनंत अंबानी से किसी को अंधभक्त होने की प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे यह सीखा जा सकता है कि भौतिक सुख-सुविधाएं चाहे कितनी भी हों, जीवन में एक आंतरिक संतुलन का होना कितना जरूरी है. जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है ’तेन त्यक्तेन भुंजीथा’ अर्थात संसार का भोग करो, लेकिन त्याग और समत्व के भाव के साथ. धर्म और आस्था कोई बंधन नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति हैं जो आपको ज़मीन से जोड़े रखती हैं और जीवन के हर उतार-चढ़ाव का सामना करने का हौसला देती हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 29 Jun 2026 01:46 AM (IST)
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