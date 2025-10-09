Aaj Ka Vrishchik Rashifal 9 October 2025: गुरुवार के दिन प्रेम और व्यापार में बड़ें बदलाव! जानें 9 अक्टूबर का वृश्चिक भाग्यफल क्या कहता है?
Today Scorpio Horoscope 9 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 9 October 2025 in Hindi: चंद्रमा के छठे भाव में गोचर से आज स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा. पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी और दिनभर ऊर्जा का स्तर सामान्य रहेगा. वज्र योग के बनने से इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गति आएगी.
पार्टनरशिप बिजनेस में गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी, जिससे व्यवसाय की ग्रोथ में वृद्धि होगी. फेस्टिवल सीजन के चलते बैंकिंग और आईटी क्षेत्र से जुड़े जातकों को प्रमोशन या सराहना की खबर मिल सकती है. पढ़ें आज का वृश्चिक राशिफल-
परिवार राशिफल
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. आपके स्नेह और प्यारी बातों से जीवनसाथी प्रसन्न रहेंगे. युवा वर्ग को माता-पिता का ध्यान रखना चाहिए और गलत संगत से दूरी बनाकर परिवार का मान-सम्मान बनाए रखना चाहिए. घर में सहयोग और प्रेम का वातावरण रहेगा.
लव राशिफल
प्रेम संबंधों में सामंजस्य और मिठास बनी रहेगी. पार्टनर के साथ संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. छोटी-छोटी बातें आपके रिश्ते में मजबूती और आनंद लाएंगी.
व्यापार राशिफल
इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिजनेस और अंतरराष्ट्रीय डील्स में आज लाभ की संभावना है. पार्टनरशिप व्यवसाय सुचारू रूप से चलेगा और नए अवसर सामने आएंगे. व्यवसाय की योजना बनाते समय सतर्क रहें और जोखिम कम रखें.
नौकरी राशिफल
वर्किंग वुमन को ऑफिस में सीनियर के आदेशों की अनदेखी से बचना चाहिए. ध्यान और अनुशासन के साथ कार्य करें. प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने की संभावना है.
युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने निर्धारित मार्ग पर अग्रसर होंगे. मेहनत और अनुशासन से लक्ष्य आसानी से प्राप्त होंगे. युवा वर्ग को सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान देना चाहिए.
हेल्थ राशिफल
कोई सामान्य बीमारी परेशान कर सकती है. दवा समय पर लें और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करें. व्यायाम और संतुलित खानपान लाभकारी रहेगा.
शुभ अंक 1
शुभ रंग वाइट
उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन गुड़-चना का भोग लगाएं.
FAQs
Q1. क्या आज व्यापार में वृद्धि की संभावना है?
हाँ, विशेषकर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों से लाभ मिलेगा.
Q2. क्या स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है?
हाँ, दवा समय पर लें और संतुलित खानपान और व्यायाम को अपनाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
