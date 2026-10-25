Aaj Ka Vrishchik Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (संतान, बुद्धि, रचनात्मकता, मनोरंजन, उच्च शिक्षा व सांसारिक सुख स्थान) में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज आप तमाम सांसारिक सुख-सुविधाओं, भौतिक विलासिता और पारिवारिक खुशियों का भरपूर आनंद लेंगे; बौद्धिक क्षमता में निखार आएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)

25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा) तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र

रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है

सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

बिजनेस मीटिंग में टिप्पणियों का सामना: आज किसी व्यावसायिक बैठक (Business Meeting) के दौरान आप अपनी ही बातों और प्रस्तावों पर अत्यधिक केंद्रित रहेंगे. दूसरों की राय की अनदेखी करने से कुछ तीखी आलोचनाओं या टिप्पणियों का सामना करना पड़ सकता है; बातचीत में लचीलापन रखें.

अनुभवी व्यक्ति के सपोर्ट से बड़ा मुनाफा: किसी वरिष्ठ और अनुभवी कारोबारी का मार्गदर्शन आपके लिए वरदान साबित होगा, जिससे व्यापार में अच्छा आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

काम दिखाने का सुनहरा अवसर, चौतरफा तारीफ: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यक्षेत्र में अपनी वास्तविक प्रतिभा और कार्यकुशलता प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच मिलेगा. आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उच्चाधिकारियों और साथियों से भरपूर प्रशंसा मिलेगी.

बढ़ेगा आत्मविश्वास, लीडरशिप की लाइन में होंगे खड़े: कार्यस्थल पर आपका आत्मबल अत्यधिक मजबूत रहेगा. अपनी कार्यक्षमता को नई धार देने के लिए आप किसी बड़े और इनोवेटिव विचार पर काम करेंगे, जो आपको संस्थान में एक मजबूत नेतृत्व (Leadership) की स्थिति में ला खड़ा करेगा. हालांकि उच्च पद पाने की होड़ में कॉम्पिटिशन कड़ा रहेगा, इसलिए अपने प्रयासों को दोगुना करें.

3. लव, फैमिली, कला-खेल व शिक्षा (Love, Family & Health)

पुराने विवाद समाप्त, पार्टनर संग नई शुरुआत: दांपत्य और प्रेम जीवन के लिए दिन बेहद सकारात्मक रहने वाला है. लाइफ पार्टनर के साथ पुराने गिले-शिकवे और वैचारिक मतभेद हमेशा के लिए दूर होंगे और आप दोनों एक नई ऊर्जा व प्रेम के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे.

खिलाड़ी और आर्टिस्ट तोड़ेंगे अपने ही रिकॉर्ड: खेल जगत और कला से जुड़े जातकों (Sports Persons & Artists) का अपने-अपने क्षेत्र में पूरा मन लगेगा. पूरे फोकस और जुनून के साथ वे अपनी पिछली सीमाओं को लांघकर अपने ही पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने में जुट जाएंगे.

छात्रों के लिए सलाह: विद्यार्थी वर्ग (Students) पढ़ाई में आ रही अड़चनों को सहपाठियों संग आपसी संवाद से सुलझाने का प्रयास करें; बात न बनने पर माता-पिता या गुरुजनों का मार्गदर्शन जरूर लें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम भाव के चंद्रमा से दिनचर्या ऊर्जावान रहेगी; शाम 07:22 बजे तक विष दोष के प्रभाव से खान-पान में अनियमितता के चलते पेट में गैस या अपच की हल्की शिकायत हो सकती है, हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 6

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि तथा शाम 07:22 तक प्रभावी विष दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, शहद और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. शाम के समय हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ करें. शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की अमृतमयी धवल चांदनी में रखी खीर माता महालक्ष्मी को भोग लगाकर परिवारजनों में प्रसाद रूप में बांटें. इससे पंचम भाव के चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त होगा, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में लीडरशिप के नए अवसर मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.