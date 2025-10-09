Aaj Ka Singh Rashifal 9 October 2025: बिजनेस में होगा लाभ, प्रेम जीनव में आएगी मधुरता! पढ़ें आज का सिंह राशिफल
Today Leo Horoscope 9 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 9 October 2025 in Hindi: चंद्रमा के 9वें भाव में गोचर से आज आपके भीतर आध्यात्मिक चेतना और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. किसी धार्मिक कार्य में भाग लेने या पूजा-पाठ करने की इच्छा जाग सकती है.
फेस्टिव सीजन के चलते व्यापार और कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन सफलता के योग भी मजबूत रहेंगे. दिन की शुरुआत उत्साह से होगी और आप अपने कार्यों को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे. पढ़ें आज का मिथुन राशिफल-
परिवार राशिफल
घरेलू जीवन में संतुलन रहेगा. जीवनसाथी आपको भावनात्मक सहयोग देंगे. किसी गंभीर मुद्दे पर आपकी सूझबूझ परिवार के काम आएगी. बुजुर्गों के आशीर्वाद से घर में सकारात्मकता बनी रहेगी.
लव राशिफल
प्रेम संबंधों में समझ और संवाद बढ़ेगा. पार्टनर से किसी विषय पर मतभेद की संभावना है, लेकिन आपका व्यवहार स्थिति को संभाल लेगा. विवाहित जातकों के लिए दिन मधुरता से भरा रहेगा.
व्यापार राशिफल
फेस्टिव सीजन में होम एप्लायंसेज और उपभोक्ता वस्तुओं से जुड़े व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. बिजनेसमैन को अपनी योजनाओं और रणनीतियों को गुप्त रखना चाहिए. स्टाफ और आंतरिक व्यवस्था पर नजर रखें, लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है.
नौकरी राशिफल
वर्किंग वुमन को ऑफिस में किसी को-वर्कर से कहासुनी हो सकती है. संयम से काम लें और विवाद से दूर रहें. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर ओवरटाइम की स्थिति बन सकती है, इसलिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें.
युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को मेहनत का फल मिलेगा. नए संपर्क और नेटवर्किंग से युवाओं को भविष्य में लाभ होगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. मौसम परिवर्तन के चलते सर्दी या थकान हो सकती है. पौष्टिक आहार लें और पर्याप्त विश्राम करें.
शुभ अंक 8
शुभ रंग नेवी ब्लू
उपाय सूर्य देव को अर्घ्य दें और “आदित्य हृदय स्तोत्र” का पाठ करें.
FAQs
Q1. क्या आज व्यापार में लाभ की संभावना है?
हाँ, विशेषकर होम एप्लायंसेज और फेस्टिव सेल से जुड़े व्यवसाय में मुनाफा बढ़ेगा.
Q2. क्या कार्यक्षेत्र में तनाव रहेगा?
हाँ, ओवरटाइम या सहकर्मियों से मतभेद संभव हैं, लेकिन आप स्थिति को संतुलित कर लेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL