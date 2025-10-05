Aaj Ka Singh Rashifal 5 October 2025 in Hindi: आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. चन्द्रमा 7वें भाव में विराजमान रहेंगे जिससे बिजनेस पार्टनर के साथ कहासुनी या मतभेद की स्थिति बन सकती है.

किसी भी निर्णय में अधिक सोच-विचार करने से बचें, क्योंकि देरी से कोई महत्वपूर्ण अनुबंध या ऑर्डर किसी और को मिल सकता है. संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत को लेकर आज सतर्क रहें. शरीर में लचीलापन और एनर्जी बनाए रखने के लिए योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम करें. ज्यादा कैलोरी बर्न करने वाले अभ्यास आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जरूरी है.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए आज गण्ड योग के प्रभाव से कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे. हालांकि पार्टनरशिप में गलतफहमी से बचें. जल्दबाज़ी या अधिक विश्लेषण करने की प्रवृत्ति किसी अवसर को हाथ से निकलवा सकती है. पुराने क्लाइंट्स से जुड़ाव लाभ देगा.

नौकरी राशिफल

वर्किंग वुमन को ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर सहयोगियों से मतभेद हो सकता है. अपने विचार स्पष्ट लेकिन शांत ढंग से रखें. किसी वरिष्ठ की मदद से विवाद सुलझ सकता है. ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखें.

युवा और करियर राशिफल

युवा वर्ग के लिए दिन उत्साहजनक रहेगा. करियर को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओं या विकल्पों पर विचार करेंगे. पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मेहनत बढ़ाने का यह सही समय है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर चलें, रिश्तों में समझदारी और संवाद बनाए रखें.

धन राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. धन के लेनदेन में सावधानी बरतें. जल्द ही कोई नया स्रोत लाभ दिला सकता है. अनावश्यक खर्च से बचें और निवेश योजनाओं की समीक्षा करें.

शुभ अंक – 2

शुभ रंग – पर्पल (बैंगनी)

उपाय – भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

Q1 क्या आज पार्टनरशिप में मतभेद की संभावना है?

हाँ, इसलिए शांत रहकर संवाद करें और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में न आएं.

Q2 क्या करियर में नए अवसर मिलेंगे?

हाँ, सकारात्मक सोच और मेहनत से नए विकल्प आपके सामने खुल सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.