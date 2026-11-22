Aaj Ka Panchang: रविवार 22 नवंबर को रवि प्रदोष की शिव पूजा का समय शाम 5:25 से रात 8:06 बजे तक है. दिल्ली में सूर्यास्त के साथ राहुकाल खत्म होगा और प्रदोष काल शुरू होगा. पंचांग की गणना के अनुसार, इसी शाम 5:38 बजे शुक्र कन्या से तुला में लौटेंगे. उनकी राशि और चरण बदलेंगे, जबकि नक्षत्र चित्रा ही रहेगा.

तुला में लौटेंगे शुक्र, चित्रा नक्षत्र में ही क्यों रहेंगे?

कन्या और तुला की सीमा चित्रा नक्षत्र के बीच से गुजरती है. चित्रा का दूसरा चरण कन्या में और तीसरा चरण तुला में है. इसलिए तीसरे चरण में प्रवेश करते ही शुक्र की राशि बदल जाएगी, लेकिन वे चित्रा नक्षत्र में ही रहेंगे. इससे पहले 6 नवंबर को वक्री शुक्र तुला से कन्या में लौटे थे. रविवार का गोचर उनकी अपनी राशि तुला में वापसी है. इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं-

रवि प्रदोष रविवार को क्यों है?

कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी रविवार को सूर्योदय से पहले शुरू होगी और सूर्यास्त के बाद भी रहेगी. प्रदोष व्रत की तारीख तय करने में यही बात मायने रखती है: सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में त्रयोदशी होनी चाहिए. तिथि सोमवार तड़के तक जारी रहेगी, लेकिन पूजा के लिए पंचांग में रविवार शाम की अलग अवधि दी गई है.

अगर आप शाम 6 बजे मंदिर पहुंचते हैं, तब भी प्रदोष पूजा का समय रहेगा. गोधूलि शाम 5:52 बजे खत्म होगी, जबकि प्रदोष काल उसके बाद भी जारी रहेगा. घर पर पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो रवि प्रदोष व्रत की विधि और सामग्री यहां देख सकते हैं-

Kartik Ravi Pradosh 2026: कार्तिक का आखिरी प्रदोष व्रत 22 नवंबर को, बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग

22 नवंबर 2026 का पंचांग: नई दिल्ली

वार, मास और पक्ष: रविवार. अमांत और पूर्णिमांत दोनों में कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष

तिथि: त्रयोदशी 22 नवंबर सुबह 4:56 से 23 नवंबर तड़के 2:36 बजे तक. फिर चतुर्दशी

नक्षत्र: अश्विनी 23 नवंबर तड़के 4:15 बजे तक. फिर भरणी

योग: व्यतीपात रात 11:29 बजे तक. फिर वरीयान

करण: कौलव दोपहर 3:51 बजे तक. फिर तैतिल 23 नवंबर तड़के 2:36 बजे तक, उसके बाद गर

सूर्य और चंद्र राशि: सूर्य वृश्चिक में और चंद्रमा मेष में. इस पंचांग दिवस में दोनों की राशि नहीं बदलेगी

सूर्योदय और सूर्यास्त: सुबह 6:49 और शाम 5:25 बजे

चंद्रोदय और चंद्रास्त: दोपहर 3:30 और 23 नवंबर सुबह 5:07 बजे

दैनिक पंचांग अगले सूर्योदय तक की घटनाएं दिखाता है. इसलिए चतुर्दशी की शुरुआत, अश्विनी का अंत और चंद्रास्त रविवार के पंचांग में हैं, जबकि कैलेंडर में तीनों की तारीख 23 नवंबर 2026 है.

राहुकाल, दुष्टमुहूर्त और शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:02-5:56

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:46-दोपहर 12:28

यमगण्ड: दोपहर 12:07-1:27

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:35

गुलिक काल: दोपहर 2:46-शाम 4:06

दुष्टमुहूर्त: शाम 4:00-4:43

राहुकाल: शाम 4:06-5:25

गोधूलि: शाम 5:25-5:52

अमृत काल रात 9:33-11:02

निशिता मुहूर्त: रात 11:41-23 नवंबर रात 12:34

वर्ज्य: 23 नवंबर रात 12:32-2:01

अगर किसी नए काम की शुरुआत के लिए अभिजीत और यमगण्ड दोनों देखते हैं, तो ध्यान रखें कि दोपहर 12:07 बजे से अभिजीत का आखिरी हिस्सा यमगण्ड में है. विजय मुहूर्त यमगण्ड खत्म होने के बाद है. शाम को दुष्टमुहूर्त राहुकाल से पहले शुरू होगा, जबकि वर्ज्य आधी रात के बाद है और प्रदोष पूजा के बीच नहीं आएगा.

विशेष योग और व्रत: सर्वार्थ सिद्धि योग, गंडमूल और विडाल योग रविवार सुबह 6:49 से सोमवार तड़के 4:15 बजे तक दर्ज हैं. उसके बाद सोमवार सुबह 6:50 बजे तक रवि योग और आडल योग हैं. इस दैनिक पंचांग में भद्रा या पंचक दर्ज नहीं हैं. रवि प्रदोष के साथ विश्वेश्वर व्रत भी है. शनिवार को गौण या वैष्णव देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वालों का पारण रविवार सुबह 6:49 से 8:56 बजे तक है.

आज की 3 जरूरी बातें

- शिव पूजा: दिल्ली में शाम 5:25 से रात 8:06 बजे तक प्रदोष काल है. पूजा शुरू करने के लिए शुक्र के गोचर का इंतजार जरूरी नहीं है.

- शुक्र गोचर: शाम 5:38 बजे शुक्र तुला में लौटेंगे. चित्रा नक्षत्र में उनका चरण बदलेगा.

- रवि प्रदोष और रवि योग: रवि प्रदोष रविवार शाम का व्रत है. इस दैनिक पंचांग में रवि योग सोमवार तड़के 4:15 बजे शुरू होगा.

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