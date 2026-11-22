Aaj Ka Makar Rashifal 22 November 2026: आज रविवार, 22 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से रवि प्रदोष व्रत का बेहद पावन संयोग बन रहा है. साथ ही, सुबह 05:55 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव (मेष राशि) में संचरण करेंगे. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की यह स्थिति पारिवारिक जिम्मेदारियों को बढ़ा सकती है और घर की किसी महिला सदस्य की सेहत में गिरावट की आशंका भी बन रही है, इसलिए अपनों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

लेकिन, दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा, परिजात और सर्वार्थ सिद्धि जैसे दुर्लभ शुभ योग आपको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति देंगे. रवि प्रदोष व्रत और इन शुभ योगों के प्रभाव से आप सूझबूझ के साथ अपनी चुनौतियों को संभालने में सफल रहेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 22 November 2026)

दिनांक: 22 नवंबर 2026, रविवार (रवि प्रदोष व्रत)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: सुबह 05:55 बजे के बाद चंद्रमा मेष राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचार करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Patience in Challenges & Workplace Vigilance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण और सतर्कता बरतने वाला रहेगा. कारोबार में मैनपावर की कमी और बाजार की अस्थिरता के कारण आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन ऐसे समय में धैर्य न खोएं और शांत मन से समाधान तलाशें.

व्यापार से जुड़े गंभीर पहलुओं को बारीकी से समझना आज बेहद जरूरी है. इसके अलावा, अपने कार्यस्थल पर चुगली करने वाले या नकारात्मक कर्मचारियों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा वे बेवजह के विवाद पैदा कर आपके बिजनेस का ग्राफ नीचे गिरा सकते हैं.

करियर और नौकरी (Avoid Pressure Decisions & Safe Travel)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर काम का दबाव (वर्कलोड) अधिक रह सकता है. ऐसे में मानसिक दबाव या जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, वरना आपको आर्थिक या व्यावसायिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

वहीं, आज आपको ऑफिस के काम से किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है. यात्रा पर निकलते समय सुरक्षा के सभी नियमों का पूरी तरह पालन करें और अपने जरूरी दस्तावेजों का ख्याल रखें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Budget Management & Medical Advice)

पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आज आपको अपनी आमदनी के अनुसार बचत और खर्चों के बीच तालमेल बिठाकर चलना होगा, अन्यथा महीने का बजट गड़बड़ा सकता है. घर की बुजुर्ग या किसी महिला सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें.

खिलाड़ियों (स्पोर्ट्स पर्सन) को आज अभ्यास या खेल के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए. यदि किसी प्रकार की चोट लगती है, तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए खुद से कोई दवा न लें, वरना छोटी सी समस्या आगे चलकर बड़ा रूप ले सकती है.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 2

रवि प्रदोष विशेष अचूक उपाय

आज रवि प्रदोष व्रत के महासंयोग पर पारिवारिक सुख-शांति, उत्तम स्वास्थ्य और संकटों से मुक्ति के लिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें. शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव का शुद्ध जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें तथा बेलपत्र व सफेद पुष्प अर्पित करें.

इसके बाद 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़, चावल या सफेद वस्त्र का दान करें. रवि प्रदोष के इस उपाय से मानसिक तनाव दूर होगा, व्यापार की बाधाएं शांत होंगी और घर में आरोग्यता बनी रहेगी.

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