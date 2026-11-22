Aaj Ka Meen Rashifal 22 November 2026: आज रविवार, 22 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने के कारण रवि प्रदोष व्रत का बेहद पावन संयोग बन रहा है. साथ ही, सुबह 05:55 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव (मेष राशि) में संचरण करेंगे. धन और कुटुंब के भाव में चंद्रमा की यह उपस्थिति आपकी वाणी में प्रभाव लाएगी, हालांकि इस दौरान आपको अपनी पैतृक संपत्ति और पारिवारिक धरोहरों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना होगा.

इसके अलावा, आज दिन में वाशि, सुनफा, परिजात और सर्वार्थ सिद्धि जैसे दुर्लभ शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है. रवि प्रदोष व्रत और इन शुभ योगों के प्रभाव से आपके व्यवसाय के विस्तार की योजनाएं सफल होंगी, कार्यक्षेत्र में लक्ष्य पूरे होंगे और घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 22 November 2026)

दिनांक: 22 नवंबर 2026, रविवार (रवि प्रदोष व्रत)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: सुबह 05:55 बजे के बाद चंद्रमा मेष राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव) में संचार करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business Expansion & Prudent Deals)

व्यापारियों के लिए आज के दिन की शुरुआत नई ऊर्जा और व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी गतिविधियों के साथ होगी. आप अपनी पुरानी योजनाओं को धरातल पर उतारने और उन्हें मूर्त रूप देने में काफी व्यस्त नजर आएंगे.

लेकिन, कारोबार से जुड़ी किसी भी नई डील या अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय बेहद सोच-समझकर और सही निर्णय लें. जल्दबाजी या लापरवाही में लिया गया फैसला आगे चलकर आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए सभी शर्तों की बारीकी से जांच अवश्य करें.

करियर और नौकरी (Target Achievement & Senior Appreciation)

नौकरीपेशा लोगों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि प्रदोष व्रत का संयोग बड़ी उपलब्धियां लेकर आया है. विशेष रूप से जो लोग सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, वे अपनी बात बेहद प्रभावी ढंग से रखकर क्लाइंट्स को संतुष्ट करने और अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल होंगे.

वहीं, मार्केटिंग फील्ड से जुड़े कर्मचारी अपने कठिन टारगेट्स को समय से पहले पूरा कर लेंगे, जिससे प्रसन्न होकर सीनियर्स आपकी पीठ थपथपाएंगे. आज अपने सभी ऑफिशियल कार्यों को पूरी तत्परता और फुर्ती के साथ निपटाएं, तभी काम समय पर पूरे हो सकेंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Auspicious Celebrations & Career Breakthrough)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह और धार्मिक माहौल बना रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम, पूजा-पाठ या शुभ अनुष्ठान की योजना तेजी से आगे बढ़ेगी, साथ ही किसी करीबी रिश्तेदार के यहां जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है. राजनीतिक या सामाजिक जीवन से जुड़े लोगों को आज जनसंपर्क बढ़ाने और खुद को लोगों से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद शानदार साबित होने वाला है. एकाग्रता बढ़ने से पढ़ाई में मन लगेगा और करियर में आगे बढ़ने के कई नए व सुनहरे रास्ते खुलेंगे.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 3

रवि प्रदोष विशेष अचूक उपाय

आज रवि प्रदोष व्रत के महासंयोग पर धन-धान्य में वृद्धि और करियर में सफलता के लिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, रोली और अक्षत मिलाकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव का शुद्ध जल और केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें तथा बेलपत्र व पीले पुष्प अर्पित करें.

इसके बाद 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़, चने की दाल या पीले फल का दान करें. रवि प्रदोष व्रत के इस अचूक उपाय से पारिवारिक सुख बढ़ता है, पैतृक संपत्ति की रक्षा होती है और हर कार्य में सिद्धि मिलती है.

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