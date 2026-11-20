Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में सुख, समृद्धि, कला और भौतिक वैभव के कारक माने जाने वाले शुक्र देव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. पंचांग गणना के अनुसार, 22 नवंबर 2026 को शुक्र ग्रह अपनी नीच राशि कन्या की यात्रा पूरी करके अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे.

ज्योतिष शास्त्र में जब कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में लौटता है, तो वह बेहद मजबूत स्थिति में आ जाता है. तुला राशि में शुक्र का यह गोचर 1 जनवरी 2027 तक बना रहेगा, जिसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलेगा.

मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल:

मेष (Aries): आपकी राशि से सातवें भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है. इस बदलाव से वैवाहिक जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में मधुरता आएगी. व्यापारिक साझेदारी से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. अविवाहित लोगों के लिए शादी के अच्छे प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं.

वृषभ (Taurus): छठे भाव में शुक्र की मौजूदगी आपके दैनिक खर्चों में बढ़ोतरी कर सकती है. इस दौरान अपनी सेहत और खान-पान को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें. कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और सूझबूझ से काम लें.

मिथुन (Gemini): पांचवें भाव में शुक्र का गोचर संतान पक्ष, शिक्षा और प्रेम संबंधों के लिए अत्यंत शुभ साबित होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को नई पहचान मिलेगी. प्रेम जीवन में चल रहा तनाव खत्म होगा और आपसी समझ बढ़ेगी.

कर्क (Cancer): चौथे भाव में शुक्र का आगमन आपके जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं का विस्तार करेगा. नया घर, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की लंबे समय से चल रही योजना अब सफल हो सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर होगा और घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है.

सिंह (Leo): तीसरे भाव में गोचर आपके आत्मविश्वास और पराक्रम को नई ऊंचाई देगा. कामकाज के सिलसिले में की गई छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होंगी. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और समाज में आपकी संवाद शैली की सराहना होगी.

कन्या (Virgo): दूसरे भाव में शुक्र के जाने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे बचत में भी इजाफा होगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे.

तुला (Libra): लग्न यानी पहले भाव में स्वराशि के शुक्र आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार लाएंगे. समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा तथा रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होने के साथ-साथ जीवनशैली में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा.

वृश्चिक (Scorpio): बारहवें भाव में गोचर होने के कारण आपके अनावश्यक खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. सुख-सुविधाओं या दिखावे पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने से आपका बजट बिगड़ सकता है. इस समय किसी भी बड़े निवेश का फैसला टाल दें और लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें.

धनु (Sagittarius): ग्यारहवें भाव में शुक्र की स्थिति आपकी आमदनी के नए रास्ते खोलेगी. नौकरीपेशा और व्यापारियों को अच्छा आर्थिक लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है और दोस्तों या बड़े भाई-बहनों से महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है.

मकर (Capricorn): दसवें भाव में शुक्र का गोचर करियर में बड़ी तरक्की के संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों से भरपूर प्रशंसा मिलेगी. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

कुंभ (Aquarius): नौवें भाव में शुक्र के विराजमान होने से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी तथा लंबी दूरी की यात्राएं लाभदायक रहेंगी. उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को सफलता मिलेगी और रुके हुए सरकारी काम भी पूरे होंगे.

मीन (Pisces): आठवें भाव में गोचर होने के कारण आपको अचानक होने वाले खर्चों और सेहत के प्रति सचेत रहना होगा. इस अवधि में मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और कार्यस्थल पर बेवजह के विवादों से दूर रहें.

वृश्चिक और मीन राशि वालों को क्यों बरतनी होगी विशेष सावधानी?

जहां तुला राशि में शुक्र का गोचर अधिकतर राशियों के लिए खुशहाली और तरक्की लेकर आ रहा है, वहीं वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को अगले 40 दिनों तक संभलकर चलने की जरूरत है. वृश्चिक राशि के बारहवें भाव (व्यय स्थान) में शुक्र के जाने से फिजूलखर्ची और धन हानि की आशंका बनी रहेगी, जिससे आर्थिक संतुलन डगमगा सकता है.

दूसरी ओर, मीन राशि के आठवें भाव में शुक्र का प्रवेश अचानक आने वाली चुनौतियों, सेहत से जुड़ी परेशानियों और मानसिक उलझनों को बढ़ावा दे सकता है. ऐसे में इन दोनों राशियों के लोगों को बजट बनाकर चलने, निवेश से बचने और अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है.

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