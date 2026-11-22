Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 November 2026: आज रविवार, 22 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने के कारण रवि प्रदोष व्रत का बेहद पावन संयोग बन रहा है. साथ ही, सुबह 05:55 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव (मेष राशि) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगी, जिससे दोस्तों और भाई-बहनों के बीच आपसी स्नेह व मधुरता में वृद्धि होगी.

इसके अलावा, आज दिन में वाशि, सुनफा, परिजात और सर्वार्थ सिद्धि जैसे दुर्लभ शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है. रवि प्रदोष व्रत और इन शुभ योगों के प्रभाव से आपके व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे, विदेशी व्यापार में लाभ मिलेगा और कार्यस्थल पर सहकर्मियों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 22 November 2026)

दिनांक: 22 नवंबर 2026, रविवार (रवि प्रदोष व्रत)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: सुबह 05:55 बजे के बाद चंद्रमा मेष राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में संचार करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Global Success & Financial Management)

व्यापारियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और रणनीतिक सुधारों का है. विशेष रूप से जो व्यापारी विदेशी कंपनियों या मल्टीनेशनल क्लाइंट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें कोई बड़ी व्यावसायिक सफलता हाथ लग सकती है. साझेदारी के बिजनेस में आपसी तालमेल और मजबूत बॉन्डिंग के चलते कारोबार की ग्रोथ में तेजी आएगी; यदि कोई नई डील फाइनल करने जा रहे हैं, तो उससे पहले पूरी तैयारी और कागजी जांच जरूर कर लें.

लेकिन, व्यापार में कुछ तकनीकी या व्यवस्थागत बाधाएं सामने आ सकती हैं. इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको पुराने लोन क्लियर करने और अपने वित्तीय प्रबंधन (फाइनेंशियल मैनेजमेंट) को दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान देना होगा.

करियर और नौकरी (Teamwork & Precision for Promotion)

नौकरीपेशा लोगों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि प्रदोष व्रत का संयोग टीमवर्क के माध्यम से सफलता दिलाने वाला है. आज ऑफिस में किसी सहकर्मी की गैरहाजिरी के कारण उसका अतिरिक्त कार्यभार आपके कंधों पर आ सकता है. को-वर्कर्स की मदद लेने और उनकी सहायता करने में बिल्कुल भी संकोच न करें, क्योंकि आपसी सहयोग से ही काम समय पर पूरे होंगे.

ऑफिशियल कार्यों को करते समय पूरी सतर्कता बरतें और गलती की कोई गुंजाइश न छोड़ें. आपकी यही कार्यकुशलता और अनुशासन भविष्य में वेतनवृद्धि (इन्क्रीमेंट) और पदोन्नति (प्रमोशन) के नए द्वार खोलेगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Peaceful Marriage & Future Study Plans)

वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए आज आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. यदि किसी बात को लेकर तनाव है, तो संवाद की पहल खुद करने में संकोच न करें, इससे रिश्तों में फिर से गर्माहट आ जाएगी.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्ममंथन और योजना बनाने का है. छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर रहेंगे और भविष्य के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभी से ठोस प्लानिंग करने में जुट जाएंगे.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 7

रवि प्रदोष विशेष अचूक उपाय

आज रवि प्रदोष व्रत के महासंयोग पर आर्थिक बाधाओं को दूर करने और करियर में उन्नति के लिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें. शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव का शुद्ध जल और काले तिल से अभिषेक करें तथा बेलपत्र व आक के पुष्प अर्पित करें.

इसके बाद 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़, काले तिल या गर्म वस्त्र का दान करें. रवि प्रदोष के इस अचूक उपाय से दांपत्य जीवन में मधुरता आती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है.

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