Aaj Ka Mithun Rashifal 6 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा 10वें भाव में होने से आज आप अपने घर के बड़ों और बुजुर्गों के आदर्शों से प्रेरित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में मेहनत और समर्पण का फल आपको अवश्य मिलेगा. मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन संबंधी बिजनेस में विशेष उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं.

अपनी योजनाओं को फिलहाल किसी से साझा न करें, क्योंकि कोई इन्हें विफल करने की कोशिश कर सकता है. दिन सकारात्मक रहेगा और आपकी मेहनत का सुखद परिणाम सामने आएगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपके स्वास्थ्य सितारे कमजोर हैं. हड्डियों, जोड़ों या कमर से संबंधित दर्द परेशान कर सकता है. नियमित व्यायाम और कैल्शियम युक्त आहार लेने से राहत मिलेगी. ज्यादा देर तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें.

बिज़नेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. पूर्व में किया गया कठोर परिश्रम अब रंग लाएगा. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है. नए कॉन्ट्रैक्ट या विस्तार योजनाओं में जल्दबाजी न करें, निर्णय सोच-समझकर लें.

नौकरी राशिफल

एंप्लॉयड लोगों के लिए दिन अनुकूल है. वरिष्ठों से सराहना और सहयोग मिलेगा. वर्किंग वुमन जो दूसरी नौकरी की तलाश में हैं, उनके प्रयास सफल होंगे. आर्थिक रूप से आप सुरक्षित रहेंगे और मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा.

युवा और करियर राशिफल

युवा वर्ग को आज अपनों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए. यह समय आत्म-संयम और फोकस बनाए रखने का है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एकाग्रता में कमी रह सकती है, इसलिए मोबाइल या सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में धार्मिक प्रार्थना या पूजा का आयोजन हो सकता है. परिवार जनों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा. पारिवारिक प्यार और सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. इनकम में धीरे-धीरे वृद्धि होगी और पुराने अटके कार्य पूरे होंगे. निवेश के लिए आज का दिन मध्यम है, जल्दबाजी से बचें.

शुभ अंक – 9

शुभ रंग – सफेद

उपाय – भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.

FAQs

Q1. क्या आज नई बिजनेस योजना शुरू की जा सकती है?

फिलहाल योजना को गुप्त रखें, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें.

Q2. क्या सेहत को लेकर कोई सावधानी जरूरी है?

हाँ, हड्डियों या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ हो सकती है. हल्का व्यायाम और संतुलित खानपान अपनाएँ.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.