Aaj Ka Mithun Rashifal 4 October 2025: मिथुन राशि आज धार्मिक कार्यों में बाधा आ सकती है, प्रेम जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी
Today Gemini Horoscope 4 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए शनिवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 4 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए मिश्रित अनुभव लेकर आएगा. चन्द्रमा नवम भाव में होने से धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन मेहनत और धैर्य से आप सभी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे. भविष्य में आपके प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा. घर और परिवार में मधुरता बनी रहेगी, जिससे मानसिक संतुलन मिलेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. कुछ हल्की बीमारियों या थकान का सामना हो सकता है, इसलिए दैनिक दिनचर्या में संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम पर ध्यान दें. व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.
बिज़नेस राशिफल
बिजनेस के लिए दिन विशेष रूप से शुभ है. पार्टनरशिप और व्यापारिक निर्णय लेने में सफलता मिलेगी. शूल योग बनने से मनचाहा परिणाम मिलने की संभावना है, जिससे मानसिक संतोष प्राप्त होगा. मार्केटिंग या रणनीति आधारित कामों में अनुभवी मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा.
नौकरी राशिफल
वर्किंग वुमन और नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. दोपहर के समय ऑफिस में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, आप अपनी मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से इन कठिनाइयों को पार करेंगे. नौकरी बदलने की दिशा में विचार करना आज लाभकारी रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी आपके प्यार और भावनाओं को समझेगा. घर और परिवार में खुशियों भरे पल मिलेंगे. अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आपको मानसिक सुख देगा. घर की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए नई यादें बनाने का समय है.
धन राशिफल
आज धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी. व्यापार में गति आएगी और निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. खर्च और बचत का संतुलन बनाए रखें.
शुभ अंक – 8
शुभ रंग – गोल्डन
उपाय – लक्ष्मी मंत्र “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का 11 बार जाप करें और पीले रंग के फूल अर्पित करें.
FAQs
Q1: क्या आज व्यापार में नई शुरुआत करना सही रहेगा?
हाँ, पार्टनरशिप और नए व्यापारिक प्रयासों में आज सफलता मिलने की संभावना है.
Q2: क्या आज नौकरी बदलने पर विचार करना लाभकारी रहेगा?
हाँ, आज नौकरी बदलने के लिए योजना बनाना और संभावनाओं का मूल्यांकन करना लाभकारी रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
