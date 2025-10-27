हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal (27 October 2025): भावनाओं के साथ व्यावहारिक सोच अपनाएं, रिश्तों में संतुलन बनाए रखें, पढ़ें मीन राशि

Aaj Ka Meen Rashifal (27 October 2025): भावनाओं के साथ व्यावहारिक सोच अपनाएं, रिश्तों में संतुलन बनाए रखें, पढ़ें मीन राशि

Today Pisces Horoscope 27 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 27 Oct 2025 01:44 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Meen Rashifal 27 October 2025 in Hindi: आज का दिन ऊर्जा और सोच-समझकर काम करने का है. किसी भी कार्य को करते समय अपनी क्षमता से अधिक बोझ न लें. घर पर समय बिताना और परिवार के साथ आनंद या आराम के क्षण साझा करना आपके मन को प्रसन्नता देगा. जीवनसाथी के साथ दिन सुखद और प्रेमपूर्ण बीतेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान और मानसिक तनाव से बचें. क्रोध या निराशा को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा और मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है. घर में सफेद फूलों वाले पौधों की देखभाल करना आज लाभकारी रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार लाएगा.

लव और पारिवारिक राशिफल:
प्रेम जीवन और दांपत्य जीवन में आज खुशी का अनुभव होगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और बच्चों या घर के बुजुर्गों के साथ साझा पल आनंददायक होंगे.

व्यवसाय और करियर राशिफल:
कार्यक्षेत्र में साहसिक और निर्णयात्मक कदम लाभकारी होंगे. काम में नवीनता और रणनीति से आपकी स्थिति मजबूत होगी. सहयोगियों और वरिष्ठों से तालमेल बनाए रखें.

युवा और स्टूडेंट राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स की पसंदीदा विषयों में पकड़ मजबूत रहेगी. युवा वर्ग परिवार की जिम्मेदारियों को समय पर निभाएंगे और जिम्मेदारी का भान बढ़ेगा.

वित्तीय राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. किसी लंबित ऋण या भुगतान का समाधान संभव है. निवेश और धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें. अचानक लाभ की संभावना भी है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है.

भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए घर में सफेद फूलों वाले पौधों को उगाएँ और उनकी देखभाल करें. यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य बनाए रखेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 27 Oct 2025 01:44 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

मीन राशि के लिए 27 अक्टूबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

यह दिन ऊर्जा और सोच-समझकर काम करने का है. अपनी क्षमता से अधिक बोझ न लें. घर पर परिवार के साथ समय बिताना मन को प्रसन्नता देगा.

मीन राशि के स्वास्थ्य के लिए आज क्या सुझाव है?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान और मानसिक तनाव से बचें. क्रोध या निराशा को नियंत्रित करें. घर में सफेद फूलों वाले पौधों की देखभाल लाभकारी रहेगी.

मीन राशि के प्रेम और पारिवारिक जीवन के बारे में क्या बताया गया है?

प्रेम और दांपत्य जीवन में खुशी का अनुभव होगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा.

मीन राशि के व्यवसाय और करियर के लिए आज का दिन कैसा है?

कार्यक्षेत्र में साहसिक और निर्णयात्मक कदम लाभकारी होंगे. काम में नवीनता और रणनीति से स्थिति मजबूत होगी. सहयोगियों और वरिष्ठों से तालमेल बनाए रखें.

मीन राशि के लिए आज का वित्तीय राशिफल क्या कहता है?

आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. किसी लंबित ऋण या भुगतान का समाधान संभव है. निवेश और धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
Advertisement

वीडियोज

दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 समेत ये हथियार किए जमा
छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 समेत ये हथियार किए जमा
ट्रेंडिंग
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे- वीडियो वायरल
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे
शिक्षा
अब बिना JEE एडवांस रैंक के भी IIT में दाखिला! IIT खड़गपुर ने शुरू की नई योजना? जान लीजिए काम की बात
अब बिना JEE एडवांस रैंक के भी IIT में दाखिला! IIT खड़गपुर ने शुरू की नई योजना? जान लीजिए काम की बात
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget