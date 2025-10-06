Aaj Ka Makar Rashifal 6 October 2025: मकर राशि के जातकों को फेस्टिवल सीजन में लाभ, कार्यक्षेत्र पर प्रमोशन के योग! पढ़ें आज का मकर राशिफल
Today Capricorn Horoscope 6 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 6 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा 3rd हाउस में होने से आज छोटे भाई या परिवार के अन्य सदस्यों के कार्यों पर नजर रखना लाभकारी रहेगा. बिजनेस में यदि कोई नया प्रोजेक्ट या कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो इसका फल शुभ रहेगा.
पार्टनरशिप बिजनेस में फेस्टिवल सीजन के चलते अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है, इसलिए अपने पार्टनर के साथ पूरी पारदर्शिता बनाए रखें. वृद्धि योग के प्रभाव से आपके ईमानदारी और कार्य के प्रति समर्पण को देखकर पदोन्नति या मान्यता मिलने के आसार बन सकते हैं.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. मानसिक रूप से उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी.
बिज़नेस राशिफल
व्यापार में नई योजनाएँ और प्रोजेक्ट शुभ फल देंगे. पुराने और नए पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखना लाभकारी रहेगा. फेस्टिव सीजन में मुनाफे के अच्छे अवसर सामने आएंगे.
नौकरी राशिफल
वर्किंग वुमन के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा. ऑफिस में आपके प्रयासों की सराहना होगी और कुछ अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. वरिष्ठों और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा.
युवा और करियर राशिफल
युवा वर्ग को बड़े-बुजुर्गों की सलाह का ध्यान रखना चाहिए. छात्र, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपनी मेहनत और उपलब्धियों से संतुष्ट रहेंगे.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार के किसी सदस्य से लाभ प्राप्त हो सकता है. घर में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा. जीवनसाथी और परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. निवेश और लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें. फेस्टिवल सीजन के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं.
शुभ अंक – 3
शुभ रंग – लाल (Red)
उपाय – देवी लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें और ‘ॐ श्रीं ह्रीं लक्ष्मीभ्यः नमः’ मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज नया बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू करना लाभकारी रहेगा?
हाँ, नई योजनाएँ और कार्य शुभ फल देंगे, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखें.
Q2. क्या स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की सावधानी जरूरी है?
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन से ऊर्जा बनी रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
