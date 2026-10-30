Aaj Ka Makar Rashifal 30 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण, कानूनी विवाद, प्रतिस्पर्धा व सेवा स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते कुछ मामलों में अपेक्षित अच्छे परिणाम मिलने में थोड़ी अड़चन या असमर्थता महसूस हो सकती है, फिर भी अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव से आप हर चुनौती को पार कर लेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 October 2026)

दिनांक: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र

मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, शिव योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और नेटवर्किंग (Business & Finance)

कानूनी दांवपेच में जीत, शिव योग से मार्केट में दबदबा: ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में होने के कारण किसी पुराने कानूनी दांवपेच, विवाद या कोर्ट-कचहरी के मसले में आपको शानदार सफलता हाथ लगेगी. शिव योग के शुभ संयोग से आप बेहद योजनाबद्ध और अनुशासित तरीके से अपनी व्यावसायिक व्यवस्था रखेंगे, जिससे पूरे बाजार में आपका दबदबा व साख मजबूत होगी.

प्रभावशाली लोगों संग बैठक, बढ़ेगा मान-सम्मान: कारोबारियों को आधिकारिक बैठकों (Official Meetings) और सामाजिक आयोजनों में विशिष्ट व प्रभावशाली लोगों के साथ उठने-बैठने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे; इस मजबूत नेटवर्किंग से आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में जबर्दस्त इजाफा होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चमकाएगा स्किल्स: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों (Seniors), कनिष्ठों (Juniors) और सहकर्मियों (Coworkers) का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. दफ्तर में आपको किसी बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट (International Project) की सीधी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो आपकी छिपी हुई स्किल्स और प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा.

अधिकारियों से मधुर संबंधों से मनचाहा ट्रांसफर: उच्चाधिकारियों के साथ बने मधुर और सौहार्दपूर्ण तालमेल के चलते जो जातक लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें अपनी पसंद के स्थान पर मनमुताबिक ट्रांसफर मिलने की प्रबल संभावना बनेगी.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व बजट (Family, Budget & Health)

बढ़ते खर्चों से चिंता, फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम: घर-परिवार में अचानक बढ़े हुए खर्चों के कारण आप मानसिक रूप से थोड़े चिंतित हो सकते हैं. इस बात का गांठ बांध लें कि खर्च हमेशा कमाई के दायरे में ही होना चाहिए; इसके लिए अपनी तात्कालिक जरूरतों (Needs) और अनावश्यक ख्वाहिशों (Wants) के बीच अंतर समझते हुए फिजूलखर्ची पर सख्त लगाम लगाएं.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी जारी रखेंगे जीत का सफर: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) किसी भी भटकाव से बचते हुए अपने संबंधित करियर में सफलता के विजयी सफर को निरंतर जारी रखने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा के प्रभाव से पेट में मरोड़ या मौसमी एलर्जी की समस्या हो सकती है. बाहर के गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 4

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार और शिव योग के पावन संयोग पर षष्ठ भाव के चंद्रमा और शनि देव की प्रसन्नता हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. देवी महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर सफेद पुष्प या बताशे अर्पित करें. सायंकाल किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र, कंबल या अन्न का दान करें. इससे षष्ठ चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव दूर होंगे, कानूनी विवादों का शीघ्र समाधान होगा और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.

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