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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal 30 October 2026: मार्केट में कायम रहेगा दबदबा, प्रभावशाली लोगों संग मीटिंग से बढ़ेगा मान-सम्मान; जानें शुक्रवार का दिन!

Aaj Ka Makar Rashifal 30 October 2026: मार्केट में कायम रहेगा दबदबा, प्रभावशाली लोगों संग मीटिंग से बढ़ेगा मान-सम्मान; जानें शुक्रवार का दिन!

Aaj Ka Makar Rashifal 30 October 2026: मकर राशि का दैनिक राशिफल! छठे भाव के चंद्रमा व शिव योग का प्रभाव, कानूनी जीत, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, मनचाहा ट्रांसफर और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Oct 2026 12:31 PM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 30 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण, कानूनी विवाद, प्रतिस्पर्धा व सेवा स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते कुछ मामलों में अपेक्षित अच्छे परिणाम मिलने में थोड़ी अड़चन या असमर्थता महसूस हो सकती है, फिर भी अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव से आप हर चुनौती को पार कर लेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 October 2026)

  • दिनांक: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि
  • नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, शिव योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और नेटवर्किंग (Business & Finance)

कानूनी दांवपेच में जीत, शिव योग से मार्केट में दबदबा: ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में होने के कारण किसी पुराने कानूनी दांवपेच, विवाद या कोर्ट-कचहरी के मसले में आपको शानदार सफलता हाथ लगेगी. शिव योग के शुभ संयोग से आप बेहद योजनाबद्ध और अनुशासित तरीके से अपनी व्यावसायिक व्यवस्था रखेंगे, जिससे पूरे बाजार में आपका दबदबा व साख मजबूत होगी.

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प्रभावशाली लोगों संग बैठक, बढ़ेगा मान-सम्मान: कारोबारियों को आधिकारिक बैठकों (Official Meetings) और सामाजिक आयोजनों में विशिष्ट व प्रभावशाली लोगों के साथ उठने-बैठने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे; इस मजबूत नेटवर्किंग से आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में जबर्दस्त इजाफा होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चमकाएगा स्किल्स: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों (Seniors), कनिष्ठों (Juniors) और सहकर्मियों (Coworkers) का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. दफ्तर में आपको किसी बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट (International Project) की सीधी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो आपकी छिपी हुई स्किल्स और प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा.

अधिकारियों से मधुर संबंधों से मनचाहा ट्रांसफर: उच्चाधिकारियों के साथ बने मधुर और सौहार्दपूर्ण तालमेल के चलते जो जातक लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें अपनी पसंद के स्थान पर मनमुताबिक ट्रांसफर मिलने की प्रबल संभावना बनेगी.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व बजट (Family, Budget & Health)

बढ़ते खर्चों से चिंता, फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम: घर-परिवार में अचानक बढ़े हुए खर्चों के कारण आप मानसिक रूप से थोड़े चिंतित हो सकते हैं. इस बात का गांठ बांध लें कि खर्च हमेशा कमाई के दायरे में ही होना चाहिए; इसके लिए अपनी तात्कालिक जरूरतों (Needs) और अनावश्यक ख्वाहिशों (Wants) के बीच अंतर समझते हुए फिजूलखर्ची पर सख्त लगाम लगाएं.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी जारी रखेंगे जीत का सफर: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) किसी भी भटकाव से बचते हुए अपने संबंधित करियर में सफलता के विजयी सफर को निरंतर जारी रखने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा के प्रभाव से पेट में मरोड़ या मौसमी एलर्जी की समस्या हो सकती है. बाहर के गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 4

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार और शिव योग के पावन संयोग पर षष्ठ भाव के चंद्रमा और शनि देव की प्रसन्नता हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. देवी महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर सफेद पुष्प या बताशे अर्पित करें. सायंकाल किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र, कंबल या अन्न का दान करें. इससे षष्ठ चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव दूर होंगे, कानूनी विवादों का शीघ्र समाधान होगा और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Oct 2026 12:31 PM (IST)
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