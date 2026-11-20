Tulsi Vivah 2026: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत खास महत्व है. इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप 'शालिग्राम' से कराया जाता है. मान्यता है कि इस पूजा से घर में सुख-शांति आती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है.

लेकिन, कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर घर में शालिग्राम जी नहीं हैं, तो क्या तुलसी विवाह नहीं किया जा सकता? इसका जवाब है, हां, आप बिना शालिग्राम के भी पूरे विधि-विधान से तुलसी विवाह कर सकते हैं. धर्म और परंपरा में इसके लिए कई आसान विकल्प बताए गए हैं.

शालिग्राम की जगह किन चीजों का कर सकते हैं इस्तेमाल?

अगर आपके पास शालिग्राम शिला नहीं है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. पूजा में भाव और श्रद्धा सबसे जरूरी है. आप शालिग्राम की जगह नीचे दी गई चीजों को दूल्हे के रूप में रख सकते हैं:

भगवान विष्णु की मूर्ति: घर के मंदिर में रखी भगवान विष्णु की किसी भी मूर्ति को तुलसी जी के साथ बैठाकर विवाह करा सकते हैं.

घर के मंदिर में रखी भगवान विष्णु की किसी भी मूर्ति को तुलसी जी के साथ बैठाकर विवाह करा सकते हैं. भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति: श्रीकृष्ण भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए लड्डू गोपाल या श्रीकृष्ण की मूर्ति के साथ भी तुलसी विवाह किया जा सकता है.

श्रीकृष्ण भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए लड्डू गोपाल या श्रीकृष्ण की मूर्ति के साथ भी तुलसी विवाह किया जा सकता है. भगवान की तस्वीर: अगर घर में मूर्ति नहीं है, तो भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की एक साफ तस्वीर रखकर भी पूजा पूरी की जा सकती है.

अगर घर में मूर्ति नहीं है, तो भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की एक साफ तस्वीर रखकर भी पूजा पूरी की जा सकती है. आंवले की टहनी: दक्षिण भारत और कुछ अन्य हिस्सों की परंपरा के अनुसार, तुलसी के गमले में आंवले की एक छोटी शाखा लगाकर भी विवाह की रस्म निभाई जाती है.

घर पर तुलसी विवाह करने की सबसे आसान विधि

तुलसी विवाह के लिए बहुत बड़े इंतजाम की जरूरत नहीं होती. आप घर में मौजूद सामान से ही यह पूजा कर सकते हैं:

जगह की सफाई करें: सबसे पहले आंगन या घर के मंदिर के पास उस जगह को साफ करें, जहां तुलसी का पौधा रखा है. तुलसी के गमले को अच्छी तरह सजा लें.

तुलसी माता का शृंगार करें: तुलसी जी को दुल्हन की तरह सजाएं. उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएं और फूलों की माला, बिंदी व सुहाग का सामान अर्पित करें.

दूल्हे को स्थापित करें: तुलसी के गमले के पास एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं. उस पर भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की मूर्ति (या तस्वीर) स्थापित करें और उन्हें पीले फूल व वस्त्र चढ़ाएं.

मंडप सजाएं: गन्ने की मदद से तुलसी जी और भगवान के ऊपर एक छोटा सा मंडप बनाएं. अगर गन्ना न मिले, तो आप फूलों और आम के पत्तों से भी सजावट कर सकते हैं.

पूजा और गठबंधन: सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें. इसके बाद हल्दी, कुमकुम, चावल (अक्षत) और फूल चढ़ाएं. फिर कलावे या चुनरी से तुलसी माता और भगवान विष्णु का गठबंधन करें.

आरती और भोग: आखिर में घी का दीपक जलाकर आरती करें. फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं और परिवार के सभी लोगों में प्रसाद बांटें.

पूजा के लिए जरूरी सामान की लिस्ट

तुलसी का पौधा और गन्ना (अगर मिल जाए)

भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की मूर्ति या तस्वीर

माता तुलसी के लिए लाल चुनरी और सुहाग का सामान

भगवान के लिए पीला कपड़ा या वस्त्र

ताजे फूल, माला, हल्दी, कुमकुम, चावल और कलावा (मौली)

घी का दीपक, धूपबत्ती, फल, मिठाई और पंचामृत

इन बातों का रखें खास ध्यान

पौधे को नुकसान न पहुंचाएं: सजावट करते समय ध्यान रखें कि तुलसी की टहनियां या पत्ते न टूटें.

एक दिन पहले तोड़ लें पत्ते: पूजा में चढ़ाने के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें.

आग से सावधानी: तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाई जाती है, इसलिए जलता हुआ दीपक गमले से थोड़ी सुरक्षित दूरी पर रखें.

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