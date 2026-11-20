Bhishma Panchak 2026: हिंदू धर्म में कार्तिक महीने के आखिरी पांच दिन बेहद पवित्र और फलदायी माने जाते हैं. इन पांच दिनों को भीष्म पंचक कहा जाता है. पंचांग के अनुसार, साल 2026 में भीष्म पंचक की शुरुआत आज यानी 20 नवंबर (शुक्रवार) से हो गई है, जिसका समापन 24 नवंबर (मंगलवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा.

मान्यता है कि जो श्रद्धालु पूरे कार्तिक महीने व्रत या कठिन नियम नहीं कर पाते, वे यदि इन आखिरी पांच दिनों में पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करें, तो उन्हें पूरे कार्तिक मास के बराबर पुण्य मिलता है. आइए, आसान भाषा में जानते हैं कि यह परंपरा भीष्म पितामह के नाम से कैसे जुड़ी और इन पांच दिनों में क्या करना चाहिए.

भीष्म पंचक 2026: तारीख और तिथियों का पूरा कैलेंडर

भीष्म पंचक का व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तिथि तक चलता है. इस साल की तिथियां इस प्रकार हैं:

दिन तारीख तिथि पहला दिन 20 नवंबर 2026 कार्तिक शुक्ल एकादशी दूसरा दिन 21 नवंबर 2026 कार्तिक शुक्ल द्वादशी तीसरा दिन 22 नवंबर 2026 कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी चौथा दिन 23 नवंबर 2026 कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी पांचवां दिन 24 नवंबर 2026 कार्तिक पूर्णिमा (समापन)

भीष्म पितामह के नाम पर क्यों पड़ा 'भीष्म पंचक'?

इस व्रत की कहानी महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह से जुड़ी है. युद्ध में अर्जुन के बाणों से घायल होने के बाद भीष्म पितामह बाणों की शय्या पर लेटे थे. उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उन्होंने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की.

इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण और पांडव उनसे मिलने पहुंचे. तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्म, नीति, राजधर्म और जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान दिया. इन उपदेशों का जिक्र महाभारत के 'शांति पर्व' और 'अनुशासन पर्व' में मिलता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक महीने के अंतिम पांच दिन भीष्म पितामह के इसी त्याग, ज्ञान और भगवान विष्णु के प्रति उनकी अटूट भक्ति की याद में मनाए जाते हैं.

इन पांच दिनों में कैसे करें पूजा? (आसान विधि)

भीष्म पंचक के दौरान भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए भक्त इन सरल नियमों का पालन कर सकते हैं:

सुबह का स्नान: पांचों दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें.

व्रत का संकल्प: घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और पांच दिनों तक व्रत व संयम रखने का संकल्प लें.

तुलसी और पंचामृत अर्पित करें: भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते (तुलसी दल), पीले फूल, फल और पंचामृत जरूर चढ़ाएं.

मंत्र जाप: पूरे दिन मन ही मन 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. समय हो तो 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें.

दान-पुण्य: अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों या जरूरतमंदों को अन्न, गर्म कपड़े और धन का दान करें. कार्तिक मास में दीपदान का भी बड़ा महत्व है.

व्रत में क्या खाएं और किन चीजों से बचें?

भीष्म पंचक के नियमों में खानपान की शुद्धता पर खास जोर दिया जाता है. कुछ श्रद्धालु पांचों दिन केवल फलाहार पर रहते हैं, तो कुछ एक समय सात्विक भोजन करते हैं.

क्या खा सकते हैं: ताजे फल, दूध, दही, मखाना, शकरकंद, सेंधा नमक और कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी चीजें.

ताजे फल, दूध, दही, मखाना, शकरकंद, सेंधा नमक और कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी चीजें. किन चीजों से दूर रहें: मांस, मछली, शराब, प्याज, लहसुन और किसी भी तरह के तामसिक या बासी भोजन से पूरी तरह परहेज करें. इसके अलावा क्रोध और झूठ बोलने से भी बचें.

क्या है इस व्रत का धार्मिक और व्यावहारिक संदेश?

भीष्म पंचक केवल भूखे रहने का व्रत नहीं है, बल्कि यह आत्म-संयम और अच्छे कर्मों का पर्व है. भीष्म पितामह का जीवन हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, इंसान को अपने कर्तव्य, वचन और धर्म के रास्ते से नहीं डिगना चाहिए. वहीं, भगवान विष्णु की आराधना और दान की परंपरा समाज में सेवा और करुणा का भाव जगाती है.

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