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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal 2 November 2026: 7वें चंद्रमा से संबंधों में भावनात्मक संतुष्टि, वीक स्टार्टिंग में अप्रत्याशित भारी प्रॉफिट और करियर में नए द्वार

Aaj Ka Makar Rashifal 2 November 2026: 7वें चंद्रमा से संबंधों में भावनात्मक संतुष्टि, वीक स्टार्टिंग में अप्रत्याशित भारी प्रॉफिट और करियर में नए द्वार

Aaj Ka Makar Rashifal 2 November 2026: मकर राशि का दैनिक राशिफल! 7वें भाव के चंद्रमा का प्रभाव, वीक स्टार्टिंग में बिजनेस प्रॉफिट, करियर में तरक्की, लव लाइफ व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Nov 2026 08:15 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 2 November 2026:  ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, दांपत्य जीवन, दैनिक रोजगार, जनसंपर्क व सामाजिक संबंध स्थान) में अपनी ही स्वराशि कर्क में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते वैवाहिक जीवन और निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी तथा आपको भावनात्मक संतुष्टि की अनुभूति होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

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साप्ताहिक राशिफल 1 से 7 नवंबर 2026: मेष को मनचाहा तबादला, कन्या और धनु को बड़ा आर्थिक लाभ
  • दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, शुभ योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से आपकी राशि में मालव्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

वीक स्टार्टिंग में अप्रत्याशित सफलता और भारी मुनाफा: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) से ही व्यापारियों को अप्रत्याशित व्यावसायिक कामयाबी और भारी आर्थिक मुनाफा (Heavy Profit) हाथ लग सकता है. बिजनेस में यह समय पूरी शांति और धैर्य से काम लेने का है; अनुभवी लोगों और मेंटर्स के मार्गदर्शन से आप हर प्रतिकूल परिस्थिति का डटकर सामना कर सकेंगे.

भविष्य की परियोजनाओं में निवेश: कारोबारी किसी दूरगामी नई परियोजना पर अपनी पूंजी और ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं, जो आने वाले समय में आपको उम्मीद से बढ़कर वित्तीय लाभ प्रदान करेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

करियर में नए द्वार, दूसरों के लिए बनेंगे प्रेरणा: आपकी नई नौकरी या करियर की नई दिशा आपके जीवन में सफलता और खुशियों के नए द्वार खोलने वाली एक शानदार शुरुआत साबित होगी. कार्यस्थल (Workspace) पर अपनी बेहतरीन कार्यशैली से आप अपने सहयोगियों को प्रेरित करेंगे; रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी और दिन सुकून से गुजरेगा. हालांकि, किसी भी काम में हड़बड़ी या जल्दबाजी करने से बचें.

बॉस और सीनियर के सहयोग से प्रोजेक्ट का समाधान: दफ्तर में लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट में चली आ रही जटिल समस्या या तकनीकी अड़चन का स्थायी हल खोजने में आपको सीनियर्स और बॉस का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

पारिवारिक स्नेह, मनपसंद भोजन और प्रेमी संग शॉपिंग: आप परिवार के सभी सदस्यों का पूरा ख्याल रखना चाहेंगे, जो आपकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहेंगे. घर में मनपसंद और स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा. ईश्वर और प्रभु का ध्यान आपको गहरा मानसिक सुकून देगा. वहीं, लव लाइफ में प्रेमी संग किसी अच्छी जगह शॉपिंग पर जाने की बेहतरीन प्लानिंग बन सकती है.

प्रतियोगी छात्रों को सफलता: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थी (Competitive & General Students) अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता के बल पर उल्लेखनीय सफलता हासिल करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य सामान्य और उत्तम बना रहेगा. किसी भी मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें, तथा बाहर के खान-पान में संयम बरतें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

सोमवार विशेष अचूक उपाय: सोमवार और मालव्य योग के पावन संयोग पर सप्तम भाव के चंद्रमा और अपनी राशि के स्वामी शनि देव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. सायंकाल के समय देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को खीर, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे दांपत्य जीवन के मतभेद दूर होंगे, व्यापार में नए प्रोजेक्ट्स सफल होंगे और करियर में आर्थिक समृद्धि आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Nov 2026 08:15 AM (IST)
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