Aaj Ka Makar Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, दांपत्य जीवन, दैनिक रोजगार, जनसंपर्क व सामाजिक संबंध स्थान) में अपनी ही स्वराशि कर्क में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते वैवाहिक जीवन और निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी तथा आपको भावनात्मक संतुष्टि की अनुभूति होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार

2 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग , शुभ योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से आपकी राशि में मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से आपकी राशि में चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

वीक स्टार्टिंग में अप्रत्याशित सफलता और भारी मुनाफा: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) से ही व्यापारियों को अप्रत्याशित व्यावसायिक कामयाबी और भारी आर्थिक मुनाफा (Heavy Profit) हाथ लग सकता है. बिजनेस में यह समय पूरी शांति और धैर्य से काम लेने का है; अनुभवी लोगों और मेंटर्स के मार्गदर्शन से आप हर प्रतिकूल परिस्थिति का डटकर सामना कर सकेंगे.

भविष्य की परियोजनाओं में निवेश: कारोबारी किसी दूरगामी नई परियोजना पर अपनी पूंजी और ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं, जो आने वाले समय में आपको उम्मीद से बढ़कर वित्तीय लाभ प्रदान करेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

करियर में नए द्वार, दूसरों के लिए बनेंगे प्रेरणा: आपकी नई नौकरी या करियर की नई दिशा आपके जीवन में सफलता और खुशियों के नए द्वार खोलने वाली एक शानदार शुरुआत साबित होगी. कार्यस्थल (Workspace) पर अपनी बेहतरीन कार्यशैली से आप अपने सहयोगियों को प्रेरित करेंगे; रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी और दिन सुकून से गुजरेगा. हालांकि, किसी भी काम में हड़बड़ी या जल्दबाजी करने से बचें.

बॉस और सीनियर के सहयोग से प्रोजेक्ट का समाधान: दफ्तर में लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट में चली आ रही जटिल समस्या या तकनीकी अड़चन का स्थायी हल खोजने में आपको सीनियर्स और बॉस का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

पारिवारिक स्नेह, मनपसंद भोजन और प्रेमी संग शॉपिंग: आप परिवार के सभी सदस्यों का पूरा ख्याल रखना चाहेंगे, जो आपकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहेंगे. घर में मनपसंद और स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा. ईश्वर और प्रभु का ध्यान आपको गहरा मानसिक सुकून देगा. वहीं, लव लाइफ में प्रेमी संग किसी अच्छी जगह शॉपिंग पर जाने की बेहतरीन प्लानिंग बन सकती है.

प्रतियोगी छात्रों को सफलता: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थी (Competitive & General Students) अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता के बल पर उल्लेखनीय सफलता हासिल करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य सामान्य और उत्तम बना रहेगा. किसी भी मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें, तथा बाहर के खान-पान में संयम बरतें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

सोमवार विशेष अचूक उपाय: सोमवार और मालव्य योग के पावन संयोग पर सप्तम भाव के चंद्रमा और अपनी राशि के स्वामी शनि देव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. सायंकाल के समय देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को खीर, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे दांपत्य जीवन के मतभेद दूर होंगे, व्यापार में नए प्रोजेक्ट्स सफल होंगे और करियर में आर्थिक समृद्धि आएगी.

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