Aaj Ka Dhanu Rashifal 29 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आकस्मिक घटनाएं, शोध, गुप्त चिंताएं, ससुराल पक्ष और परिवर्तन स्थान) में स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे.

अष्टम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आपको थोड़ा संभलकर चलने की आवश्यकता है. रिश्तेदारों के साथ वैचारिक मतभेद या उनसे विमुख होने जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य और शांत मन से काम लें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 29 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: आज पूरे दिन-रात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: प्रातः 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र का संचरण आरंभ होगा.

शुभ योग: ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्र गोचर: आज चंद्रमा कर्क राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में गोचर करेंगे.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस समयावधि में किसी भी नए निवेश, अनुबंध या जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें).

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, वाणी पर नियंत्रण और आर्थिक सावधानी (Business Caution & Financial Decisions)

पार्टनरशिप में गलतफहमी से बचें, मीटिंग में गुस्से पर रखें काबू: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब अष्टम भाव में चंद्रमा हो, तो संवाद में स्पष्टता रखना बेहद जरूरी होता है. आज पार्टनरशिप बिजनेस (Partnership Business) में किसी गलतफहमी की वजह से आपसी संबंधों में विवाद की सिचुएशन बन सकती है. इसके अलावा, बिजनेसमैन (Businessmen) को अपने एम्प्लॉइज के साथ मीटिंग में बात करते समय अपनी वाणी और गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखना होगा.

सलाह पर करें गौर, सोच-समझकर लें फाइनेंशियल डिसीजन: अगर आज आपको व्यापार से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण एडवाइस (Advice) मिलती है, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय उस पर गंभीरता से गौर करें. साथ ही, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन (Financial Decision) जल्दबाजी के बजाय पूरी तरह सोच-समझकर ही लें.

2. करियर, फोकस और कार्यस्थल की राजनीति से बचाव (Career Focus & Workplace Alert)

टारगेट पर बनाएं रखें कंसंट्रेशन, बेकार की बातों में न गंवाएं समय: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) के लिए आज मानसिक एकाग्रता की कमी के कारण अपने टारगेट पर कंसंट्रेट कर पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. इसलिए वर्कस्पेस पर इधर-उधर की बेकार गतिविधियों और गपशप में अपना कीमती समय व ऊर्जा बिल्कुल बर्बाद न करें.

कोवर्कर्स से रहें सतर्क, कमियां उजागर होने का खतरा: ऑफिस में आज आपको अपने आसपास के माहौल को लेकर सजग रहना होगा. आपके कोवर्कर्स (Coworkers) आपकी कमियों या गलतियों को जानकर उन्हें बॉस तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, इसलिए अपने काम को पूरी ईमानदारी और सतर्कता से पूरा करें.

3. दांपत्य जीवन और विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन (Marital Life & Student Guidance)

जीवनसाथी की तरक्की में परिस्थितिवश सहयोग की कमी: पारिवारिक और निजी जीवन में आज कुछ उलझनें रह सकती हैं. आपका लाइफ पार्टनर अपने करियर या फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों या व्यस्तताओं के चलते आप उन्हें अपेक्षित सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, जिससे मन में हल्की कसक रह सकती है.

टीचर की गाइडेंस का करें पालन, वरना एग्जाम में होगी परेशानी: विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अनुशासन की मांग करता है. आपको अपने टीचर द्वारा बताए गए गाइडेंस (Guidance) और स्टडी प्लान पर पूरी तरह अमल करना चाहिए, अन्यथा आगामी एग्जाम में आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

रविवार व अष्टम चंद्रमा विशेष अचूक उपाय

आज रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी, सर्वार्थसिद्धि योग और अष्टम भाव के चंद्रमा के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें.

'शिव पुराण' एवं 'वैदिक ज्योतिष विधान' के अनुसार, अष्टम चंद्रमा की शांति के लिए आज भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या ऑरेंज रंग के फल अथवा वस्त्र का दान करें. इससे अनावश्यक विवाद टलेंगे, मानसिक तनाव कम होगा और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

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