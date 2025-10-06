Aaj Ka Dhanu Rashifal 6 October 2025: आज के दिन प्रॉर्पटी विवाद से बचें और जानिए सोमवार के दिन धनु राशि के सितारे क्या कहते हैं?
Today Sagittarius Horoscope 6 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 6 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा 4वें भाव में होने से आज घर में प्रॉपर्टी या संपत्ति को लेकर विवाद संभव है. व्यवसाय में तब तक किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में किसी से साझा न करें, जब तक आप स्वयं निश्चित और संतुष्ट न हों.
व्यापारिक मामलों में आपका व्यवहार ही आपकी पहचान बनेगा, इसलिए इसे संतुलित और सकारात्मक बनाए रखें. कार्यस्थल पर दूसरों के कहने पर निर्णय न लें, बल्कि सभी पहलुओं पर विचार करके विवेकपूर्ण निर्णय करें.
स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. थकान, कमजोरी और मानसिक तनाव की संभावना है. गुस्से पर नियंत्रण रखें और ध्यान, योग या प्राणायाम के लिए समय निकालें.
बिज़नेस राशिफल
व्यापार में सतर्कता आवश्यक है. किसी नए प्रोजेक्ट में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है. व्यवहार और निर्णय में संयम रखें. पुराने निवेश और सौदों की समीक्षा करने में लाभ होगा.
नौकरी राशिफल
वर्कस्पेस पर गुस्से या आवेग में लिए गए निर्णय से विवाद हो सकता है. सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ संवाद बनाए रखें और कार्यों में संतुलन बनाए रखें.
युवा और करियर राशिफल
स्पोर्ट्स पर्सन या छात्रों को तनाव के कारण अपने फोकस और प्रैक्टिस में परेशानी हो सकती है. अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में आचार-व्यवहार तनावपूर्ण और अप्रिय हो सकता है. आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर रुझान बढ़ेगा. जीवनसाथी और परिवार के साथ संयम बनाए रखें.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें. निवेश या बड़े लेन-देन में सोच-समझकर निर्णय लें.
शुभ अंक – 2
शुभ रंग – पर्पल
उपाय – भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाएं और ‘ॐ हनुमते नमः’ मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज नया प्रोजेक्ट शुरू करना ठीक रहेगा?
नहीं, तब तक निर्णय न लें जब तक आप पूरी तरह संतुष्ट और निश्चित न हों.
Q2. क्या स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता जरूरी है?
हाँ, आज कमजोरी और तनाव हो सकता है. योग, ध्यान और संतुलित आहार अपनाएँ.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
