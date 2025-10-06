हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Dhanu Rashifal 6 October 2025: आज के दिन प्रॉर्पटी विवाद से बचें और जानिए सोमवार के दिन धनु राशि के सितारे क्या कहते हैं?

Aaj Ka Dhanu Rashifal 6 October 2025: आज के दिन प्रॉर्पटी विवाद से बचें और जानिए सोमवार के दिन धनु राशि के सितारे क्या कहते हैं?

Today Sagittarius Horoscope 6 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 06 Oct 2025 03:50 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Sagittarius Rashifal 6 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा 4वें भाव में होने से आज घर में प्रॉपर्टी या संपत्ति को लेकर विवाद संभव है. व्यवसाय में तब तक किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में किसी से साझा न करें, जब तक आप स्वयं निश्चित और संतुष्ट न हों.

व्यापारिक मामलों में आपका व्यवहार ही आपकी पहचान बनेगा, इसलिए इसे संतुलित और सकारात्मक बनाए रखें. कार्यस्थल पर दूसरों के कहने पर निर्णय न लें, बल्कि सभी पहलुओं पर विचार करके विवेकपूर्ण निर्णय करें.

स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. थकान, कमजोरी और मानसिक तनाव की संभावना है. गुस्से पर नियंत्रण रखें और ध्यान, योग या प्राणायाम के लिए समय निकालें.

बिज़नेस राशिफल
व्यापार में सतर्कता आवश्यक है. किसी नए प्रोजेक्ट में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है. व्यवहार और निर्णय में संयम रखें. पुराने निवेश और सौदों की समीक्षा करने में लाभ होगा.

नौकरी राशिफल
वर्कस्पेस पर गुस्से या आवेग में लिए गए निर्णय से विवाद हो सकता है. सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ संवाद बनाए रखें और कार्यों में संतुलन बनाए रखें.

युवा और करियर राशिफल
स्पोर्ट्स पर्सन या छात्रों को तनाव के कारण अपने फोकस और प्रैक्टिस में परेशानी हो सकती है. अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में आचार-व्यवहार तनावपूर्ण और अप्रिय हो सकता है. आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर रुझान बढ़ेगा. जीवनसाथी और परिवार के साथ संयम बनाए रखें.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें. निवेश या बड़े लेन-देन में सोच-समझकर निर्णय लें.

शुभ अंक – 2
शुभ रंग – पर्पल
उपाय – भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाएं और ‘ॐ हनुमते नमः’ मंत्र का जाप करें.

FAQs
Q1. क्या आज नया प्रोजेक्ट शुरू करना ठीक रहेगा?
नहीं, तब तक निर्णय न लें जब तक आप पूरी तरह संतुष्ट और निश्चित न हों.

Q2. क्या स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता जरूरी है?
हाँ, आज कमजोरी और तनाव हो सकता है. योग, ध्यान और संतुलित आहार अपनाएँ.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 06 Oct 2025 03:50 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान को रूस बेचेगा RD-93 इंजन तो होगा भारत का फायदा', इस एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा
'पाकिस्तान को रूस बेचेगा RD-93 इंजन तो होगा भारत का फायदा', इस एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ऋषिकेश के कल्चर को खराब मत करो' ऑडिशन में घुसकर लड़कियों को ज्ञान देने लगा शख्स, वीडियो वायरल
'ऋषिकेश के कल्चर को खराब मत करो' ऑडिशन में घुसकर लड़कियों को ज्ञान देने लगा शख्स, वीडियो वायरल
क्रिकेट
OUT या नॉट आउट? भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज के रनआउट पर मचा बवाल, जानें क्या कहता है नियम
OUT या नॉट आउट? भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज के रनआउट पर मचा बवाल, जानें क्या कहता है नियम
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान को रूस बेचेगा RD-93 इंजन तो होगा भारत का फायदा', इस एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा
'पाकिस्तान को रूस बेचेगा RD-93 इंजन तो होगा भारत का फायदा', इस एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ऋषिकेश के कल्चर को खराब मत करो' ऑडिशन में घुसकर लड़कियों को ज्ञान देने लगा शख्स, वीडियो वायरल
'ऋषिकेश के कल्चर को खराब मत करो' ऑडिशन में घुसकर लड़कियों को ज्ञान देने लगा शख्स, वीडियो वायरल
क्रिकेट
OUT या नॉट आउट? भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज के रनआउट पर मचा बवाल, जानें क्या कहता है नियम
OUT या नॉट आउट? भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज के रनआउट पर मचा बवाल, जानें क्या कहता है नियम
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
इंडिया
कटक में हिंसक बवाल, 13 इलाकों में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, VHP ने बंद का किया ऐलान | 10 बड़े अपडेट
कटक में हिंसक बवाल, 13 इलाकों में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, VHP ने बंद का किया ऐलान | 10 बड़े अपडेट
महाराष्ट्र
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी
यूटिलिटी
सरकार इन किसानों को नहीं देगी 21वीं किस्त, जान लें कौन हैं शामिल
सरकार इन किसानों को नहीं देगी 21वीं किस्त, जान लें कौन हैं शामिल
जनरल नॉलेज
Uttar Pradesh History: कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget