हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म8 अक्टूबर 2025 राशिफल: मेष, तुला, मकर को बुधवार को मिलेगा गणेश जी का आशीर्वाद, आप भी जानें अपना भविष्य

8 अक्टूबर 2025 राशिफल: मेष, तुला, मकर को बुधवार को मिलेगा गणेश जी का आशीर्वाद, आप भी जानें अपना भविष्य

Horoscope Today 2025: 8 अक्टूबर 2025 का राशिफल पढ़ें. आज बुधवार है गणेश जी का दिन. मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, तुला सहित सभी 12 राशियों का जानें राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 08 Oct 2025 07:50 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal 8 October 2025: आज की ग्रह-स्थिति में चंद्रमा मीन से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बुध कन्या राशि में स्वगृही स्थिति में है. यह दिन शब्दों और निर्णयों की शक्ति का दिन है.

एक सही वाक्य आपको सफलता तक ले जा सकता है, लेकिन एक गलत प्रतिक्रिया आपके पक्ष को पलभर में पलट सकती है. तीन राशियों के लिए यह अचानक सौदेबाज़ी का लाभ देगा, जबकि दो राशियों को किसी रिश्ते या आर्थिक संवाद में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग (दिल्ली, IST), Panchang

  • तिथि: आश्विन कृष्ण प्रतिपदा (06:44 PM तक), फिर द्वितीया
  • वार: बुधवार
  • नक्षत्र: अश्विनी
  • योग: ध्रुव- व्याघात
  • करण: वणिज- विष्टि
  • चंद्र राशि: मेष
  • सूर्य राशि: कन्या
  • राहुकाल: 12:12 PM – 01:40 PM
  • शुभ मुहूर्त (अभिजीत): कोई नहीं

मेष (Aries)

आज बुधवार, बुध का प्रभाव आपकी वाणी को निर्णायक बना रहा है. आज आप किसी विवाद या मीटिंग में निर्णायक भूमिका निभाएंगे. जो सोचते हैं, उसे स्पष्ट कहने की क्षमता आपको अलग पहचान देगी. आर्थिक स्थिति में लाभ होगा, खासकर जो लोग कम्युनिकेशन, मीडिया या बिज़नेस से जुड़े हैं. पारिवारिक जीवन में किसी बात पर तनाव संभव है , कब और कैसे बोलना है, यही कुंजी है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9
उपाय: सूर्य को गुड़ और चावल से अर्घ्य दें, फिर माता दुर्गा का स्मरण करें.

वृषभ (Taurus)

आज बुधवार, शुक्र-बुध संबंध आर्थिक लेनदेन को सक्रिय कर रहे हैं. किसी निवेश या लेनदेन से अप्रत्याशित लाभ संभव है. करियर में नई जिम्मेदारी मिलेगी. प्रेम संबंध में दूरी खत्म होगी, पर भावनाओं में जल्दबाज़ी न करें. स्वास्थ्य में थकान रह सकती है.
आज का मंत्र: ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 6
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प चढ़ाएं और बुधवार को साबूत मूंग का दान करें.

मिथुन (Gemini)

आज बुधवार, बुध स्वगृही होकर आपकी बुद्धि को तेज बना रहा है. आज आप तर्क और विश्लेषण से सबको प्रभावित करेंगे. ऑफिस में निर्णय क्षमता से नाम मिलेगा. धन लाभ के संकेत हैं, पर अचानक खर्च से बचें. प्रेम जीवन में कोई अप्रत्याशित मोड़ आएगा. स्वास्थ्य में तनाव का असर दिख सकता है.
आज का मंत्र: ॐ बुधाय नमः
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5
उपाय: तुलसी के पौधे में जल दें और ॐ नमो नारायणाय का जाप करें.

कर्क (Cancer)

आज बुधवार, चंद्र-बुध संयोजन आपके मानसिक संतुलन को चुनौती दे रहा है. आज मूड स्विंग्स से बचें. कार्यस्थल पर कुछ कहने से पहले सोचें. आर्थिक दृष्टि से स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार के किसी सदस्य की बात मन को चोट पहुँचा सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर नींद की कमी हो सकती है.
आज का मंत्र: ॐ नमः शिवाय
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2
उपाय: चांदी के पात्र में जल रखकर चंद्रमा को अर्पित करें.

सिंह (Leo)

आज बुधवार, सूर्य-बुध का संयोजन नेतृत्व में परीक्षा ला सकता है. आपका आत्मविश्वास उच्च रहेगा, लेकिन आलोचना झेलनी पड़ सकती है. कार्यस्थल पर कोई अचानक स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है, संयम रखें. वित्तीय दृष्टि से सुधार होगा. प्रेम जीवन में संवाद से दूरी घटेगी. स्वास्थ्य में पित्त या सिरदर्द हो सकता है.
आज का मंत्र: ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
उपाय: तांबे के पात्र में जल रखकर सूर्य को अर्घ्य दें.

कन्या (Virgo)

आज बुधवार, बुध स्वगृही होकर आपके पक्ष में है. आज व्यापार और सौदेबाज़ी के लिए सर्वोत्तम दिन है. नए अनुबंध फायदेमंद होंगे. करियर में आपकी राय को महत्व मिलेगा. परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 7
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और पीला पुष्प अर्पित करें.

तुला (Libra)

आज बुधवार, शनि-बुध का प्रभाव व्यावहारिकता सिखा रहा है. आपकी योजनाएं सफल होंगी, लेकिन धैर्य रखें. कोई अनुबंध या प्रोजेक्ट स्थगित हो सकता है. धन लाभ होगा पर किसी पर आँख मूँदकर भरोसा न करें. प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमी सुलझ सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 8
उपाय: बुधवार को दुर्गा माँ को हरे वस्त्र अर्पित करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज बुधवार, मंगल-बुध विरोध आपकी वाणी को तीखा बना रहा है. आप जो कहेंगे, उसका असर गहरा होगा , इसलिए सावधानी ज़रूरी है. कार्यस्थल पर वाद-विवाद से बचें. धन की स्थिति सुधरेगी. प्रेम संबंधों में भ्रम दूर होगा. स्वास्थ्य में माइग्रेन या पेट दर्द संभव है.
आज का मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 4
उपाय: हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं.

धनु (Sagittarius)

आज बुधवार, गुरु-बुध संबंध आपकी सलाहों को प्रभावी बना रहा है. आज आपकी बातों से किसी का जीवन बदल सकता है. कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी. धन आगमन के संकेत हैं. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ विष्णवे नमः
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 3
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें और पीले वस्त्र पहनें.

मकर (Capricorn)

आज बुधवार, बुध की दृष्टि कर्म-भाव पर है, काम में गति देगा. नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में खुलापन रहेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ सूर्याय नमः
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 6
उपाय: सूर्य को लाल पुष्प चढ़ाएं.

कुम्भ (Aquarius)

आज बुधवार, बुध-शनि समन्वय आपको व्यावहारिक बना रहा है. आज किसी डील या निर्णय में आपकी सोच निर्णायक होगी. आर्थिक लाभ के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
आज का मंत्र: ॐ हं हनुमते नमः
Lucky Color: जामुनी
Lucky Number: 7
उपाय: बुधवार को हरे फल दान करें.

मीन (Pisces)

आज बुधवार, चंद्र-बुध प्रभाव मन को बेचैन करेगा. आज बातों से गलतफहमी बढ़ सकती है. कार्यस्थल पर संयम बरतें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. प्रेम जीवन में भावनाओं को संतुलित करें. स्वास्थ्य में जल तत्व से जुड़ी समस्या (थकान या सूजन) संभव है.
आज का मंत्र: ॐ नमो नारायणाय
Lucky Color: हल्का पीला
Lucky Number: 2
उपाय: विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 08 Oct 2025 07:37 AM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget