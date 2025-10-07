Pisces Weekly Horoscope (07 October): मीन राशि वालों को बिज़नेस में सफलता और पुराने दोस्तों से खुशी मिलेगी
Today Pisces Horoscope 7 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 7 October 2025 in Hindi: आज का दिन चन्द्रमा की आपकी राशि में स्थिति से बौद्धिक विकास और मानसिक सतर्कता में वृद्धि होगी. वर्कस्पेस पर दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, मन बेचैन रह सकता है. वर्किंग वुमन के लिए नए संपर्क और अवसर आपके करियर के लिए लाभकारी साबित होंगे.
स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अनावश्यक चिंता और तनाव से बचें. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधि लाभकारी रहेगी.
बिज़नेस राशिफल
ध्रुव, व्याघात और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से बिजनेस में मेहनत का उचित फल मिलेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में आर्थिक स्थिति सुधरेगी और कहीं से धन प्राप्त होने की संभावना है. मेहनत और सोच-समझकर निर्णय लेने से लाभ मिलेगा.
नौकरी राशिफल
वर्कस्पेस पर कुछ नया सीखने और पुराने संपर्कों का लाभ उठाने का समय है. अनुभवी सलाह लेने से कार्य में सफलता मिलेगी.
धन, लव और फैमिली राशिफल
किसी पुराने मित्र से संपर्क मन को आनंद देगा. परिवार में जिम्मेदारियां संभालने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता और सामंजस्य रहेगा. धन के लेन-देन में सतर्क रहें. बिजनेस से लाभ होगा, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि संभव है.
स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन पुराने मित्रों से बातचीत करके आनंद महसूस करेंगे. घर में बोरियत महसूस हो रही है तो हल्के मनोरंजन से मन हल्का होगा. यंग जनरेशन परिवार के मामलों में थोड़ी जिम्मेदारी ले सकती है.
शुभ अंक – 5
शुभ रंग – पिंक
अशुभ अंक – 1
FAQs
Q1. क्या आज पार्टनरशिप बिजनेस में कोई निवेश करना शुभ रहेगा?
हाँ, सोच-समझकर निवेश करने पर लाभ की संभावना है.
Q2. क्या स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष सावधानी जरूरी है?
आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
