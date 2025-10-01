हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपGirl in Love With Married Man: शादीशुदा पुरुष के प्यार में क्यों पड़ जाती हैं लड़कियां, क्या आप भी कर रही हैं ये गलतियां?

Girl in Love With Married Man: शादीशुदा पुरुष के प्यार में क्यों पड़ जाती हैं लड़कियां, क्या आप भी कर रही हैं ये गलतियां?

Girl in Love With Married Man: प्यार बेहद अनमोल है, लेकिन शादीशुदा पुरुष से जुड़ाव अक्सर दर्दनाक साबित होता है. इसलिए जानें क्यों लड़कियां ऐसी गलती करती हैं और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 01 Oct 2025 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

Girl in Love With Married Man: प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब यह किसी शादीशुदा पुरुष के साथ जुड़ जाए तो इसके नतीजे दर्दनाक हो सकते हैं. आपने कुछ लड़कियों को अपने आस-पास देखा होगा. जो शादीशुदा पुरुष के प्यार में पागल हो जाती हैं. लेकिन ऐसा करने के बाद भी कुछ हालिल नहीं होता, बल्कि ये दर्दनाक भी हो सकता है.

इस मसले को लेकर रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉ. कशिका जैन बताती हैं कि, कई लड़कियां अनजाने में ऐसी गलतियां करती हैं, जो उन्हें किसी शादीशुदा पुरुष के प्यार में फंसने के जोखिम में डाल देती हैं. यह न सिर्फ उनका दिल तोड़ सकता है, बल्कि भावनात्मक और मानसिक परेशानियों का कारण भी बन सकता है.

आकर्षण और रोमांच को असली प्यार समझ लेना

कई बार लड़कियां किसी शादीशुदा पुरुष की केयर, अटेंशन और फ्लर्टिंग को प्यार समझ बैठती हैं. आकर्षण और रोमांच अक्सर अस्थायी होता है और यह वास्तविक भावनात्मक कनेक्शन का भरोसा नहीं देता. यदि आप सिर्फ रोमांच और एडवेंचर के लिए किसी की तरफ आकर्षित हैं, तो अपने आप से सवाल करें क्या यह सच में प्यार है या केवल आकर्षण?

ये भी पढ़े- Breakup Tips: प्यार में मिल गया धोखा तो खुद को कैसे संभाले? इन टिप्स को आजमा कर देखें

खुद की आत्मसम्मान की अनदेखी करना

शादीशुदा पुरुष के प्यार में पड़ने वाली लड़कियां अक्सर अपनी आत्म-सम्मान और आत्म-मूल्य को नजरअंदाज कर देती हैं. वह अपने आप को किसी रिश्ते के लिए बदलने या खुद की प्राथमिकताओं को पीछे रखने लगती हैं. यह सबसे बड़ी गलती है, आत्म-सम्मान और खुद की इज्जत हमेशा पहले होनी चाहिए. किसी भी रिश्ता में ये सबसे ज्यादा जरूरी है.

भावनाओं में बह जाना

कई लड़कियां शादीशुदा पुरुष के प्यार में इतनी गहराई से डूब जाती हैं कि अपने लिए सीमाएं तय नहीं कर पातीं. यह भावनात्मक रूप से उन्हें कमजोर कर देता है. किसी भी रिलेशनशिप में सीमाएं तय करना बेहद जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है तो उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने से बचना ही बेहतर है.

वास्तविकता को अनदेखा करना

शादीशुदा पुरुष के प्यार में पड़ने वाली लड़कियां अक्सर वास्तविकता को नजरअंदाज कर देती हैं. वे सोचती हैं कि किसी दिन वह अकेले होंगे और वही उनका प्यार पाएंगी. यह केवल एक भ्रम है. ऐसे रिश्ते में भावनात्मक चोट लगने की संभावना हमेशा रहती है, इसलिए सच्चाई को स्वीकार करना और खुद को उस स्थिति से बचाना जरूरी है.

खुद को महत्व देना सीखें

यदि आप महसूस करती हैं कि आप किसी शादीशुदा पुरुष के प्यार में पड़ रही हैं, तो सबसे जरूरी कदम है खुद को महत्व देना और आत्म-देखभाल करना. अपने दोस्तों, परिवार और शौक में समय बिताना आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा. प्यार में खुद को खो देना समाधान नहीं है. सही मार्गदर्शन और खुद की कद्र करने से ही आप स्वस्थ और संतुलित रिश्तों की ओर बढ़ सकती हैं.

शादीशुदा पुरुष के प्यार में पड़ना भावनात्मक जटिलताओं से भरा होता है. इसलिए खुद को समझें, सीमाएं तय करें और आत्म-सम्मान बनाए रखें. आकर्षण और रोमांच को प्यार न समझें और हमेशा अपने लिए सही फैसले लें.

इसे भी पढ़ें- क्या आप भी सैलून में कराते हैं सेविंग, जानें नाई के उस्तरे से कैसे खराब हो सकता है आपका लिवर?

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. आप किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 01 Oct 2025 08:10 AM (IST)
Tags :
Extra Martial Affair Relationship Tips Why Do Girls Fall In Love With Married Men
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
गंदी हरकत पर उतर आए आसिम मुनीर, PAK आर्मी को दे दिया बड़ा आदेश, डेथ स्क्वॉड भी कर दी एक्टिव
गंदी हरकत पर उतर आए आसिम मुनीर, PAK आर्मी को दे दिया बड़ा आदेश, डेथ स्क्वॉड भी कर दी एक्टिव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
विश्व
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
क्रिकेट
Richest Women Cricketer: दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गंदी हरकत पर उतर आए आसिम मुनीर, PAK आर्मी को दे दिया बड़ा आदेश, डेथ स्क्वॉड भी कर दी एक्टिव
गंदी हरकत पर उतर आए आसिम मुनीर, PAK आर्मी को दे दिया बड़ा आदेश, डेथ स्क्वॉड भी कर दी एक्टिव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
विश्व
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
क्रिकेट
Richest Women Cricketer: दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
ट्रेंडिंग
गमछा डाल लंदन की सड़कों पर भेलपुरी बेचने निकला बिहारी बाबू! वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स
गमछा डाल लंदन की सड़कों पर भेलपुरी बेचने निकला बिहारी बाबू! वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स
लाइफस्टाइल
Things not to keep in Bathroom: ये 9 चीजें बाथरूम में रखने से पहले कम से कम 2 बार सोच लेना, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने
ये 9 चीजें बाथरूम में रखने से पहले कम से कम 2 बार सोच लेना, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने
ट्रेंडिंग
दूल्हे को जोरू का गुलाम बनाना चाह रही थी दुल्हन! दूल्हे का एटिट्यूड देख यूजर्स बोले, ये नहीं बनने वाला- वीडियो वायरल
दूल्हे को जोरू का गुलाम बनाना चाह रही थी दुल्हन! दूल्हे का एटिट्यूड देख यूजर्स बोले, ये नहीं बनने वाला- वीडियो वायरल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget