हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHealthy Aging Test: उम्र बढ़ने के साथ शरीर कितना मजबूत है? 30 सेकंड का ये टेस्ट बताएगा आपकी असली फिटनेस

Healthy Aging Test: उम्र बढ़ने के साथ शरीर कितना मजबूत है? 30 सेकंड का ये टेस्ट बताएगा आपकी असली फिटनेस

एक्सपर्ट्स के अनुसार, बढ़ती उम्र का सबसे ज्यादा असर शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों पर पड़ता है. यह प्रक्रिया 30 साल की उम्र के बाद धीरे-धीरे शुरू होती है और 60 साल के बाद तेजी से बढ़ने लगती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 16 May 2026 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

Healthy Aging Test: उम्र बढ़ाना एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ शरीर कितना मजबूत और एक्टिव बना हुआ है, यह जानना भी उतना ही जरूरी है. कई लोग लंबे समय तक हेल्दी और स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन शरीर के मांसपेशियों में धीरे-धीरे होने वाली कमजोरी इसका सबसे बड़ा संकट बन सकती है. अब वैज्ञानिकों ने एक बहुत आसान तरीका बताया है, जिससे घर बैठे सिर्फ 30 सेकंड में ही शरीर की ताकत और बढ़ती उम्र के असर का अंदाजा लगाया जा सकता है.

जर्नल ऑफ स्पोर्ट एंड हेल्थ साइंस में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, 30 सेकंड का सिट-टू-स्टैंड टेस्ट यह बता सकता है कि किसी व्यक्ति में गिरने, अस्पताल में भर्ती होने या समय से पहले मृत्यु का खतरा कितना है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह टेस्ट मांसपेशियों की ताकत और शरीर की कार्य क्षमता को समझने का आसान तरीका बन सकता है. 

उम्र बढ़ने के साथ क्यों कमजोर होने लगती है मांसपेशियां?

एक्सपर्ट्स के अनुसार बढ़ती उम्र का सबसे ज्यादा असर शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों पर पड़ता है. यह प्रक्रिया 30 साल की उम्र के बाद धीरे-धीरे शुरू होती है और 60 साल के बाद तेजी से बढ़ने लगती है. रिसर्चर्स के अनुसार उम्र बढ़ने पर शरीर की फास्ट ट्वीच मसल फाइबर यानी तेजी से काम करने वाली मांसपेशियां कमजोर होने लगती है. साथ ही तंत्रिका तंत्र भी पहले की तरह मांसपेशियों को एक्टिव नहीं कर पाता. इसके अलावा मांसपेशियों में फैट और अन्य टिश्यू जमा होने लगते हैं, जिससे शरीर की ताकत और मूवमेंट पर असर पड़ता है. 

क्या है 30 सेकंड सिट-टू-स्टैंड टेस्ट?

सिट-टू-स्टैंड टेस्ट बहुत आसान माना जाता है और इसे घर पर भी किया जा सकता है. इसके लिए एक कुर्सी की जरूरत होती है. टेस्ट करने के लिए व्यक्ति को कुर्सी पर बैठना होता है और फिर 30 सेकंड के अंदर जितनी बार संभव हो सके बैठना और खड़ा होना होता है. इस दौरान हाथों को सीने पर क्रॉस करके रखना होता है. इसके बाद उम्र, वजन, लंबाई और कुल रिपीटेशन के आधार पर मांसपेशियों की ताकत का आकलन किया जाता है. 

ये भी पढ़ें-Coronavirus Deaths: कोरोना का खौफनाक सच! जितनी बताई गई उससे तिगुनी ज्यादा हुई थीं मौतें, WHO के आंकड़ों ने चौंकाया

रिसर्च में क्या आया सामने?

इस रिसर्च में 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के 1876 लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया. जिसमें रिसर्चर्स ने पाया कि जिन लोगों की रिलेटिव एसटीएस पावर कम थी, उनमें कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा ज्यादा देखा गया. पुरुषों में कम मसल पावर वाले लोगों में गिरने और फ्रैक्चर का खतरा ज्यादा पाया गया. वहीं महिलाओं में हिप फ्रैक्चर और गिरने का खतरा ज्यादा देखा गया. स्टडी के अनुसार जिन महिलाओं की मांसपेशियों की ताकत कम थी, उनमें हॉस्पिटल में भर्ती होने का खतरा 29 प्रतिशत ज्यादा था. इतना ही नहीं उन्हें अस्पताल में ज्यादा दिन बिताने पड़े.

रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि कम मसल पावर वाले पुरुषों में मृत्यु का खतरा 57 प्रतिशत तक ज्यादा था. वहीं महिलाओं में यह खतरा दोगुने से भी ज्यादा पाया गया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि मांसपेशियों की ताकत सिर्फ फिटनेस का मामला नहीं बल्कि यह शरीर की कुल कार्य क्षमता और हेल्दी जीवन जीने की क्षमता से भी जुड़ी होती है. वहीं डॉक्टर के अनुसार यह टेस्ट बढ़ती उम्र में शरीर की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद कर सकता है. इससे यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की मांसपेशियां कितनी मजबूत है और फ्यूचर में उसे किन हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें-Sitting Too Long On Toilet: क्या आप भी टॉयलेट में 15 मिनट से ज्यादा बैठते हैं? डॉक्टर ने बताया कितनी खतरनाक है ये आदत

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 16 May 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
30 Second Sit To Stand Test Healthy Aging Test Muscle Strength Test Body Fitness Check Aging And Fitness
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Hantavirus Outbreak: बदलते मौसम के साथ तेजी से फैल रहा हंतावायरस वायरस, क्लाइमेट चेंज का नया खतरा
बदलते मौसम के साथ तेजी से फैल रहा हंतावायरस वायरस, क्लाइमेट चेंज का नया खतरा
हेल्थ
Restless Legs Syndrome: रात को बिस्तर पर जाते ही पैरों में होती है झनझनाहट, इस बीमारी का है संकेत
रात को बिस्तर पर जाते ही पैरों में होती है झनझनाहट, इस बीमारी का है संकेत
हेल्थ
Sitting Too Long On Toilet: क्या आप भी टॉयलेट में 15 मिनट से ज्यादा बैठते हैं? डॉक्टर ने बताया कितनी खतरनाक है ये आदत
क्या आप भी टॉयलेट में 15 मिनट से ज्यादा बैठते हैं? डॉक्टर ने बताया कितनी खतरनाक है ये आदत
हेल्थ
Gestational Diabetes Risk: प्रेग्नेंसी के बाद डायबिटीज खत्म, पर ये लक्षण बना देंगे हार्ट-थायरॉयड का मरीज, न करें इग्नोर
प्रेग्नेंसी के बाद डायबिटीज खत्म, पर ये लक्षण बना देंगे हार्ट-थायरॉयड का मरीज, न करें इग्नोर
Advertisement

वीडियोज

India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Cannes में Alia Bhatt को लेकर शुरू हुई नई बहस, ‘Who Is She?’ वीडियो वायर
Pati Brahmachari: 😦Suraj के सामने आया Isha की चोट का सच, पुरानी यादों में खोया! #sbs
Bollywood news: शुरू हुआ 'चाँद मेरा दिल' का धमाकेदार प्रमोशन, टिकटों के दाम बने नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा! (16-05-26)
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | NEET 2026 Paper Leak | Gautam Adani | Oil Price Hike | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
राजस्थान
राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में खुलासा, आरोपी मांगीलाल ने पढ़ाई छोड़ चुके बेटे को जबरन दिलाया था पेपर
राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में खुलासा, आरोपी मांगीलाल ने पढ़ाई छोड़ चुके बेटे को जबरन दिलाया था पेपर
आईपीएल 2026
IPL 2026 Playoffs Scenarios: आज GT से हारते ही कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ से बाहर! जानिए KKR का पूरा गणित
आज GT से हारते ही कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ से बाहर! जानिए KKR का पूरा गणित
बॉलीवुड
Aakhri Sawal BO Day 1: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
बॉक्स ऑफिस: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
इंडिया
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
इंडिया
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ट्रेंडिंग
मेट्रो लिफ्ट में बुजुर्ग ने किया सबके सामने पेशाब, भड़की महिला ने की कार्रवाई की मांग, वीडियो वायरल
मेट्रो लिफ्ट में बुजुर्ग ने किया सबके सामने पेशाब, भड़की महिला ने की कार्रवाई की मांग, वीडियो वायरल
ऑटो
अब दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर चलेंगे, सरकार का बड़ा फैसला, जल्द नए नियम होंगे लागू
दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर चलेंगे, सरकार का बड़ा फैसला, जल्द नए नियम होंगे लागू
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget