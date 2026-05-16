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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीHomemade Anti-Aging Cream Tips: घर पर ऐसे बनाएं एंटी-एजिंग क्रीम, महंगे प्रोडक्ट्स को करें टाटा बाय-बाय

Homemade Anti-Aging Cream Tips: घर पर ऐसे बनाएं एंटी-एजिंग क्रीम, महंगे प्रोडक्ट्स को करें टाटा बाय-बाय

Homemade Anti-Aging Cream Tips : सोशल मीडिया और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ऐसी कई क्रीम्स और ट्रीटमेंट्स वायरल होते रहते हैं, जो स्किन को दोबारा टाइट और जवान बनाने का दावा करती हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 16 May 2026 05:35 PM (IST)
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Homemade Anti-Aging Cream Tips : आजकल हर कोई अपनी स्किन को जवान और ग्लोइंग रखना चाहता है. सोशल मीडिया और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ऐसी कई क्रीम्स और ट्रीटमेंट्स वायरल होते रहते हैं, जो स्किन को दोबारा टाइट और जवान बनाने का दावा करते हैं, लेकिन इन महंगी क्रीम्स की कीमत अक्सर 2000 से 3000 रुपये या इससे भी ज्यादा होती है. वहीं सस्ते प्रोडक्ट्स यूज करने पर कभी-कभी नुकसान भी हो सकता है. ऐसे में नेचुरल और घर पर बनने वाले उपाय सबसे सुरक्षित और बेस्ट ऑप्शन होते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि घर पर एंटी-एजिंग क्रीम कैसे बनाएं और महंगे प्रोडक्ट्स को टाटा बाय-बाय करें. 

क्यों जरूरी है कोलेजन और एंटी-एजिंग?

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, चेहरे पर लाइन्स और झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं. इसका मुख्य कारण स्किन में कोलेजन का टूटना या प्रोडक्शन कम हो जाना होता है. कोलेजन एक प्रोटीन है जो स्किन को लचीला बनाता है. अगर यह कम हो जाए, तो झुर्रियां और स्किन सैगिंग जैसी समस्याएं जल्दी दिखने लगती हैं. खराब खानपान, गलत स्किन केयर और सूरज की हानिकारक किरणें भी कोलेजन की कमी का कारण बन सकती हैं. ऐसे में महंगी क्रीम्स की जगह आप घर पर ही नेचुरल एंटी-एजिंग क्रीम बना सकते हैं. 

घर पर एंटी-एजिंग क्रीम कैसे बनाएं?

1. घर पर एंटी-एजिंग क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले शिया बटर को डबल बॉयलर में पिघलाएं और हल्का ठंडा होने दें. 

2. इसके बाद रोजहिप और जोजोबा ऑयल मिलाएं और खुशबू के लिए लैवेंडर ऑयल डालें.

3. अब इसमें एलोवेरा जेल डालकर ब्लेंडर से क्रीम जैसा स्मूद टेक्सचर तैयार करें और लास्ट में विटामिन ई कैप्सूल का जेल मिलाएं.

4. अब तैयार क्रीम को एयरटाइट कंटेनर में ठंडी जगह पर स्टोर करें.

5. इसे इस्तेमाल करने के लिए रात को चेहरे को क्लीन करें, थोड़ा टोनर लगाएं और फिर क्रीम की पतली लेयर चेहरे पर अप्लाई करें. रोजाना इस्तेमाल करने से स्किन टाइट, सॉफ्ट और ग्लोइंग बनती है. 

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स्किन पर पिंक ग्लो और हाइड्रेशन के लिए क्या करें?

अगर आप स्किन पर हल्का गुलाबी ग्लो और हाइड्रेशन चाहते हैं, तो घर पर बना पिंक जेल एक परफेक्ट ऑप्शन है. यह जेल केमिकल फ्री है और हर किसी की स्किन के लिए सुरक्षित है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले एलोवेरा जेल को एक बाउल में डालें.  इसमें गुलाब जल डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब ग्लिसरीन और चुकंदर पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें और तब तक मिक्स करें. जब तक स्मूद पिंक जेल टेक्सचर न हो जाए. यह जेल स्किन को  को तुरंत ग्लो और हाइड्रेशन देता है. साथ ही ड्राई स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करता है. इससे स्किन हेल्दी और फ्रेश दिखती है. इसके अलावा डलनेस कम करता है और स्किन को शांत करता है. इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन प्लंप, सॉफ्ट और टाइट नजर आती है. 

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Published at : 16 May 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Skin Care Beauty LIfestyle Homemade Anti-aging Cream Glowing Skin Cream
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