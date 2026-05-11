क्या एग्जाम में आपका बच्चा भी लेता है स्ट्रेस? जानें कामयाब बच्चों के माता-पिता का सीक्रेट

How To Build Confidence In Children At Home: कुछ बच्चे परीक्षा के समय भी बेहद शांत और आत्मविश्वास से भरे दिखाई देते हैं. उन्हें देखकर लगता है जैसे दबाव का उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता. इसकी वजह सिर्फ पढ़ाई या लंबे समय तक पढ़ने की आदत नहीं होती, बल्कि घर का माहौल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है. ऐसे बच्चों के माता-पिता केवल अंकों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि बच्चों के भीतर भरोसा, संतुलन और मानसिक मजबूती विकसित करने की कोशिश करते हैं.

क्यों होता है ऐसा?

आत्मविश्वास से भरे सफल बच्चे अक्सर ऐसे माहौल में बड़े होते हैं, जहां मेहनत को केवल परिणाम से नहीं जोड़ा जाता. उनके माता-पिता यह समझते हैं कि हर बार पहला स्थान आना जरूरी नहीं, लेकिन लगातार कोशिश करते रहना जरूरी है. जब बच्चों की तारीफ केवल अच्छे अंक आने पर नहीं, बल्कि मेहनत और लगन के लिए भी होती है, तो उनमें असफलता का डर कम होने लगता है. वे यह सीखते हैं कि खराब दिन आने का मतलब यह नहीं कि उनकी क्षमता खत्म हो गई.

क्यों जरूरी है घर का माहौल?

घर का माहौल भी इसमें बेहद अहम माना जाता है. ऐसे परिवार परीक्षा को युद्ध की तरह नहीं देखते. पढ़ाई को लेकर अनुशासन जरूर होता है, लेकिन डर और तनाव का वातावरण नहीं बनाया जाता. बच्चों को यह भरोसा दिया जाता है कि अगर कभी अंक कम भी आ जाएं, तो उन्हें डांट या अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा. यही भरोसा बच्चों को खुलकर सवाल पूछने और नई चीजें सीखने की हिम्मत देता है.

क्या करते हैं माता-पिता?

ऐसे माता-पिता बच्चों को छोटी उम्र से ही असफलता को समझना सिखाते हैं. वे हर मुश्किल से तुरंत बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते, बल्कि यह समझाते हैं कि गलती कहां हुई और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है. इससे बच्चों में मानसिक मजबूती आती है और वे छोटी-छोटी असफलताओं से टूटते नहीं. एक और खास बात यह होती है कि इन घरों में बच्चों को केवल आदेश मानना नहीं सिखाया जाता, बल्कि सोचने और अपनी राय रखने की आजादी भी दी जाती है. माता-पिता बच्चों से सवाल पूछते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उन्हें छोटे फैसले खुद लेने देते हैं. यही आदत आगे चलकर पढ़ाई और जिंदगी दोनों में आत्मविश्वास बढ़ाती है.

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दबाव या अकेलेपन है वजह?

सफल बच्चों के माता-पिता केवल अंकतालिका पर नजर नहीं रखते. वे बच्चों के व्यवहार, थकान, उदासी और तनाव को भी समझने की कोशिश करते हैं. कई बार पढ़ाई में गिरावट आलस की वजह से नहीं, बल्कि मेंटल दबाव या अकेलेपन की वजह से भी हो सकती है. जब बच्चे खुद को समझा हुआ महसूस करते हैं, तो वे ज्यादा खुलकर अपनी परेशानियां साझा कर पाते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.