हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहड्डियों को दें अंदर से ताकत, डाइट और लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव, जाने आसान तरीके

हड्डियों को दें अंदर से ताकत, डाइट और लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव, जाने आसान तरीके

हड्डियों की कमजोरी अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई है, अब कम उम्र के युवाओं और महिलाओं में भी हड्डियों में दर्द, कमजोरी और जकड़न जैसी समस्याएं आम हो गई हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 29 Nov 2025 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में हड्डियों की कमजोरी एक आम समस्या बन चुकी है. आज की बिजी लाइफ, खराब खानपान और घंटों तक एक ही जगह बैठने वाली लाइफस्टाइल ने हमें न सिर्फ मेंटली थका दिया है, बल्कि हमारी फिजिकल सेहत भी तेजी से गिर रही है. खासतौर पर हड्डियों की कमजोरी अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई है, अब कम उम्र के युवाओं और महिलाओं में भी हड्डियों में दर्द, कमजोरी और जकड़न जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. हड्डियां अगर कमजोर हो जाएं तो छोटी-छोटी चोटें भी फ्रैक्चर का कारण बन सकती हैं और आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. लेकिन समय रहते डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव करके आप बुढ़ापे तक हड्डियों को मजबूत और हेल्दी बनाए रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाने के आसान और असरदार तरीके क्या है, जिन्हें अपनाकर आप बुढ़ापे तक हड्डियों को हेल्दी रख सकते हैं.

1. हड्डियों के लिए कैल्शियम रिच डाइट सबसे जरूरी- हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम सबसे जरूरी है. यह दूध, दही, पनीर, टोफू, हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी,  बादाम, तिल और सोया प्रोडक्ट्स में  मिल जाता है.रोजाना 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम वाली डाइट लेना हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी है.

2. विटामिन D भी जरूरी है - हड्डियों को अंदर से ताकत देने के लिए सिर्फ कैल्शियम खाना ही काफी नहीं है, उसे शरीर में  एबसॉर्बड करने के लिए विटामिन D जरूरी है. ऐसे में सुबह 20–30 मिनट धूप में बैठना फायदेमंद है.  इसके अलावा विटामिन D के अन्य स्रोत अंडे की जर्दी, मशरूम, फैटी फिश और फोर्टिफाइड फूड्स है.

3. फिजिकल एक्टिविटी अपनाएं - हड्डियों को मजबूत रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है.वजन उठाने वाली एक्सरसाइज जैसे वेट ट्रेनिंग, तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, डांस और योग हड्डियों को मजबूत करते हैं. रोजाना 30 मिनट एक्टिव रहने की कोशिश करें.

4. धूम्रपान और शराब छोड़ें - धूम्रपान और  ज्यादा शराब हड्डियों की क्वालिटी को खराब करते हैं. ये शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का कारण बनते हैं. इसलिए हेल्दी हड्डियों के लिए इन आदतों को बदलें.

5. सही वजन बनाए रखें - इंसान का बहुत ज्यादा वजन हड्डियों पर दबाव डालता है, जिससे घुटनों और कमर में दर्द हो सकता है. वहीं बहुत कम वजन बोन डेंसिटी घटाता है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में बैलेंसड वजन हड्डियों के लिए फायदेमंद है.

6. सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बैलेंस डाइट लें - कैल्शियम और विटामिन D के साथ-साथ शरीर को दूसर जरूरी पोषक तत्व की भी जरूरत होती है जैसे मैग्नीशियम, विटामिन के, प्रोटीन. ऐसे में मैग्नीशियम  हरी पत्तेदार सब्जियों, मेवों और साबुत अनाज से लें, विटामिन K  ब्रोकली, पालक, और गोभी में भरपूर होता है और प्रोटीन के​ लिए अंडा, दालें, दूध, पनीर, बीन्स से भरपूर डाइट लें.

7. स्ट्रेस कम करें और नींद पूरी लें - स्ट्रेस से शरीर के हार्मोन बैलेंस बिगड़ते हैं, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. साथ ही हर रात कम से कम 7–8 घंटे की नींद लें ताकि शरीर खुद को रिपेयर कर सके.

8. रेगुलर हड्डी चेकअप करवाएं - 40 की उम्र के बाद या पहले भी अगर हड्डियों में कमजोरी लगती है, तो बोन डेंसिटी टेस्ट कराएं. साथ ही शरीर में कैल्शियम और विटामिन D का लेवल भी समय-समय पर चेक करते रहें.

इन बातों का भी रखें ध्यान - 

1. बैठे-बैठे काम ना करें, शरीर को मूव करते रहें क्योंकि लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठना हड्डियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

2. हर एक-दो घंटे में 5 मिनट चलें, स्ट्रेच करें या थोड़ा-सा योग करें.

3. साबुत अनाज और सीजनल फल-सब्जियां खाएं, साबुत अनाज जैसे जौ, रागी, बाजरा और सीजनल सब्जियों से हड्डियों को जरूरी मिनरल्स मिलते हैं.

4. हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हाइड्रेशन बनाए रखें, शरीर में पानी की कमी से हड्डियों के जोड़ सूख सकते हैं इसलिए दिनभर में 8–10 गिलास पानी जरूर पीएं.

यह भी पढ़े : Physical Relation: 40% महिलाओं में फिजिकल रिलेशन बनाते वक्त दिखते हैं ये साइन, कहीं आप भी इनमें से तो नहीं?

Published at : 29 Nov 2025 09:56 AM (IST)
Tags :
Bone Strength Bone Pain Food For Bones Bone Density Test
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement

वीडियोज

श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !
6 साल की बच्ची से दरिंदगी, जनता में आक्रोश
Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
हेल्थ
Repeat Test Guidelines: कोई टेस्ट कितने दिन में दोबारा कराना जरूरी, कितने वक्त में बदल जाती हैं बॉडी की इंटरनल हेल्थ?
कोई टेस्ट कितने दिन में दोबारा कराना जरूरी, कितने वक्त में बदल जाती हैं बॉडी की इंटरनल हेल्थ?
शिक्षा
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget