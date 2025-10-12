Salman Khan Event Charges: अगर देश में सबसे बड़े स्टार की बात करें तो सलमान खान का नाम उसमें सबसे टॉप पर आता है. सलमान खान फिल्मों के अलावा भी कई जगहों से तगड़ी कमाई करते हैं. जैसे कि प्राइवेट पार्टी और इवेंट से. ऐसे में हमारे मन में सवाल आता है कि अगर सलमान खान को शादी में बुलाना हो, तो क्या वे आएंगे? अगर आएंगे, तो इसके लिए उनको कितने रुपये देने होंगे. पहले सवाल का जवाब है हाँ, सलमान खान को आप शादी में बुला सकते हैं. देश के सभी बड़े सुपरस्टार पार्टियों में जाते हैं. हालांकि इसके लिए दूसरी जो सबसे जरूरी बात है, वह यह है कि आपकी शादी उतने भव्य तरीके से होनी चाहिए कि उसमें सलमान खान आ सकें. इसके लिए बजट की जरूरत होती है. चलिए अब जानते हैं कि सलमान खान को बुलाने के लिए आपका बजट कितना होना चाहिए.

कितना लगेगा खर्च

देश के तमाम स्टार्स शादियों में पांच से 10 मिनट परफॉर्मेंस के लिए करोड़ों रुपये चार्ज करते हैं. इवेंट मैनेजर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शादियों में परफॉर्मेंस करने के लिए सलमान और शाहरुख खान तीन करोड़ रुपये से ज्यादा लेते हैं. इसके अलावा भी कई तरह के चार्ज देने होते हैं, जैसे कि आने-जाने का खर्च, रहने का खर्च और खाने-पीने के बिल का खर्च. उनकी टीम तीन से चार दिन पहले ही आकर लोकेशन देखकर जाती है. हालांकि, इतनी महंगी फीस के चलते शाहरुख और सलमान को काफी कम लोग ही बुलाते हैं. हर साल दो से तीन शादियों में ये दोनों स्टार परफॉर्मेंस करते दिखाई देते हैं.

सिंगर की ज्यादा डिमांड

एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान इवेंट मैनेजर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कई बड़े खुलासे किए थे. जैसे कि शादियों में इन बॉलीवुड स्टार से ज्यादा सिंगर की डिमांड रहती है और उनकी फीस भी इनसे काफी हाई रहती है. जैसे कि अरिजीत सिंह सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं, उनकी फीस 5 करोड़ रुपये के आसपास है. वहीं दूसरे नंबर पर एपी ढिल्लों का नाम आता है, उनकी फीस 4 करोड़ के आसपास है. तीसरे नंबर पर दिलजीत दोसांझ का नाम आता है, उनकी भी फीस 3.5 करोड़ के आसपास है. एक्टर की डिमांड कम होने के पीछे कारणों के बारे में एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आप उनको बुलाते हैं, तो उनके लिए एक चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था करनी होती है. इसके साथ ही प्रेसिडेंशियल सुइट बुक भी बुकिंग करनी होती है. इसके साथ उनके साथ 10 से 12 लोगों की पूरी टीम होती है, आपको उनके लिए भी व्यवस्था करना पड़ती है. इस तरह खर्च काफी ज्यादा हो जाता है.

इसे भी पढ़ें- रात को अच्छे से सोते नहीं तो भी लग सकता है चश्मा, जानें क्या है इसका आंखों से कनेक्शन?