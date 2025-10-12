हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bollywood celebrities wedding performance fees: सलमान खान को शादी में कैसे बुला सकते हैं, जानें एक इवेंट के लिए कितना करते हैं चार्ज?

Bollywood celebrities wedding performance fees: सलमान खान को शादी में कैसे बुला सकते हैं, जानें एक इवेंट के लिए कितना करते हैं चार्ज?

Salman Khan Event: अक्सर बड़ी शादियों में सलमान खान दिख जाते हैं परफॉर्मेंस करते. ऐसे में मन में सवाल आता है कि इनको शादी में बुलाने के लिए कितना फीस देना होता है. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में.

By : सोनम | Updated at : 12 Oct 2025 06:22 PM (IST)
Salman Khan Event Charges: अगर देश में सबसे बड़े स्टार की बात करें तो सलमान खान का नाम उसमें सबसे टॉप पर आता है. सलमान खान फिल्मों के अलावा भी कई जगहों से तगड़ी कमाई करते हैं. जैसे कि प्राइवेट पार्टी और इवेंट से. ऐसे में हमारे मन में सवाल आता है कि अगर सलमान खान को शादी में बुलाना हो, तो क्या वे आएंगे? अगर आएंगे, तो इसके लिए उनको कितने रुपये देने होंगे. पहले सवाल का जवाब है हाँ, सलमान खान को आप शादी में बुला सकते हैं. देश के सभी बड़े सुपरस्टार पार्टियों में जाते हैं. हालांकि इसके लिए दूसरी जो सबसे जरूरी बात है, वह यह है कि आपकी शादी उतने भव्य तरीके से होनी चाहिए कि उसमें सलमान खान आ सकें. इसके लिए बजट की जरूरत होती है. चलिए अब जानते हैं कि सलमान खान को बुलाने के लिए आपका बजट कितना होना चाहिए.

कितना लगेगा खर्च

देश के तमाम स्टार्स शादियों में पांच से 10 मिनट परफॉर्मेंस के लिए करोड़ों रुपये चार्ज करते हैं. इवेंट मैनेजर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शादियों में परफॉर्मेंस करने के लिए सलमान और शाहरुख खान तीन करोड़ रुपये से ज्यादा लेते हैं. इसके अलावा भी कई तरह के चार्ज देने होते हैं, जैसे कि आने-जाने का खर्च, रहने का खर्च और खाने-पीने के बिल का खर्च. उनकी टीम तीन से चार दिन पहले ही आकर लोकेशन देखकर जाती है. हालांकि, इतनी महंगी फीस के चलते शाहरुख और सलमान को काफी कम लोग ही बुलाते हैं. हर साल दो से तीन शादियों में ये दोनों स्टार परफॉर्मेंस करते दिखाई देते हैं.

सिंगर की ज्यादा डिमांड

एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान इवेंट मैनेजर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कई बड़े खुलासे किए थे. जैसे कि शादियों में इन बॉलीवुड स्टार से ज्यादा सिंगर की डिमांड रहती है और उनकी फीस भी इनसे काफी हाई रहती है. जैसे कि अरिजीत सिंह सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं, उनकी फीस 5 करोड़ रुपये के आसपास है. वहीं दूसरे नंबर पर एपी ढिल्लों का नाम आता है, उनकी फीस 4 करोड़ के आसपास है. तीसरे नंबर पर दिलजीत दोसांझ का नाम आता है, उनकी भी फीस 3.5 करोड़ के आसपास है. एक्टर की डिमांड कम होने के पीछे कारणों के बारे में एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आप उनको बुलाते हैं, तो उनके लिए एक चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था करनी होती है. इसके साथ ही प्रेसिडेंशियल सुइट बुक भी बुकिंग करनी होती है. इसके साथ उनके साथ 10 से 12 लोगों की पूरी टीम होती है, आपको उनके लिए भी व्यवस्था करना पड़ती है. इस तरह खर्च काफी ज्यादा हो जाता है.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 12 Oct 2025 06:22 PM (IST)
SALMAN KHAN Salman Khan Event Charges Salman Khan IN Wedding
